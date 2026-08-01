Mocne nowości w Prime Video w sierpniu 2026. Wraca wasz ulubieniec

To bardzo dobry rok dla fanów seriali. Nie dość, że cały czas dostajemy sporo obiecujących nowości, to w dodatku co chwila wracają uwielbiane produkcje. W sierpniu 2026 Prime Video również idzie tym torem. Sprawdźcie, co nowego trafi do serwisu.

Amazon Prime Video, rozpiska na sierpień 2026

Sterling Point

Serwis Prime Video jest bardzo dumny z tego serialu. Opowie on o dorastaniu. Główną bohaterką jest 17-letnia Annie Jacobsen, która dorasta wraz ze swoim bliźniakiem. Pewnego dnia jednak dziedziczy tajemniczą wyspę swojego dziadka w Kanadzie. Na miejscu… oczywiście przeżywa romans.

Serial trafi do serwisu 5 sierpnia.

Reacher – sezon 4

To wielki serial (jeśli chodzi o liczbę wiernych widzów), w którym gra wielki aktor (jeśli chodzi o wymiary ciała). Uwielbiany „Reacher” wraca z nowym sezonem. To adaptacja powieści Lee Childa. Tytułowy bohater to były oficer żandarmerii wojskowej, który rozwiązuje mroczne zagadki kryminalne (i spuszcza łomot). Na Prime Video już niedługo pojawi się 4. sezon, ale wiemy już, że się na nim nie skończy. Platforma zapowiedziała już kontynuację.

Premiera 4. sezonu już 12 sierpnia 2026 roku. Na start dostaniemy 3 odcinki.

The Chosen in the Wild with Bear Grylls - sezon 1

Beara Gryllsa zna każdy. W nowym programie przygodowym znany survivalowiec zabiera twórcę i aktorów serialu „The Chosen” na wyprawę… w dzicz rzecz jasna. Uczestnicy będą musieli przetrwać w trudnych warunkach, jak to na Gryllsa przystało.

Premiera już 9 sierpnia.

Norymberga

Dramat historyczny zabiera nas za kulisy słynnych procesów norymberskich, śledząc starcie dwóch zupełnie różnych umysłów. Z jednej strony amerykański psychiatra wojskowy Douglas Kelley (w tej roli genialny Rami Malek), z drugiej - Hermann Göring (w przerażająco przekonującej kreacji Russella Crowe’a), prawa ręka Hitlera. Zadaniem lekarza jest ocena, czy nazistowscy zbrodniarze są zdolni do odpowiadania za swoje czyny przed sądem. To, co miało być rutynowym badaniem, szybko zmienia się w gęstą, psychologiczną grę w kotka i myszkę.

Film trafi do serwisu już 5 sierpnia.

Wszystkie nowości Prime Video na sierpień 2026:

Szybcy i wściekli: 1-8 - od 01.08

- od 01.08 Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw - od 01.08

- od 01.08 Norymberga - od 05.08

- od 05.08 Sterling Point - od 05.08

- od 05.08 Wyścig Bestii - od 07.08

- od 07.08 The Chosen in the Wild with Bear Grylls (1. sezon) - od 09.08

(1. sezon) - od 09.08 Reacher (4. sezon) - od 12.08

(4. sezon) - od 12.08 Barreda - od 28.08

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