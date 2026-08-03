Pierścienie Władzy mogą pokazać Golluma. Wątek sojuszu z orkiem ma potencjał

Pierścienie Władzy: elfowie, orkowie i... Gollum?

Marnûkh i [aktor] Adam Young nadają tej orczej postaci niezwykłą jakość. Część ciebie myśli: „Och, on jest całkiem zabawny, jest w nim jakaś wrażliwość”. A nawet, ośmielę się powiedzieć, coś poetyckiego i pełnego duszy. Ale z drugiej strony nieustannie podważa różne rzeczy i jest w nim również coś odrażającego i przerażającego. Dzięki temu cały czas trzyma wszystkich w niepewności. (...) Stawia Galadriel w niezwykle interesującej sytuacji, ponieważ, jak widzieliśmy w poprzednich sezonach, gardzi orkami i walczyła z nimi przez wiele, wiele lat, ponieważ odebrali jej wszystko, co kochała. Ale teraz znajduje się w sytuacji, w której musi zdecydować, czy może zaufać orkowi. (...)



O czym on myśli? Co lubi jeść? Jak to jest być orkiem? Uważamy, że w tej całej epickości niezwykle ważne jest znalezienie miejsca na rzeczy naprawdę małe i ludzkie. Może wymyśla jakąś rymowankę? Może też oszukiwać. Część napięcia tkwi właśnie w tym pytaniu: czy orkowi można zaufać?



- opowiedzieli twórcy.

Showrunnerzy przyznali, że ich celem było pokazanie, jacy byli orkowie zanim ich umysły zostały całkiem zdominowane przez wolę Saurona. Spora szansa, że ostatecznie okaże się, iż zaufanie orkowi było błędem o tragicznych skutkach, co ostatecznie wpisze się w założenia oryginału.

Co ciekawe, showrunnerzy „Pierścieni Władzy” w pewnym sensie zasugerowali, że w przyszłości serial może przedstawić historię pochodzenia.. Golluma. Na pytanie:



Czy w jednym z przyszłych sezonów możemy zobaczyć historię pochodzenia Golluma?



Twórcy odpowiedzieli z tajemniczym uśmiechem:



Mamy mnóstwo pomysłów na kolejne sezony. Na razie możemy tylko powiedzieć: obserwujcie nas dalej.



Zaprezentowanie historii Smeagola i jego transformacji w Golluma w finale serialu - w ramach epilogu - miałoby sens. W ostatnim sezonie mamy zobaczyć bitwę, która zakończy się przegraną Saurona i pozbawieniem go Pierścienia przez Isildura (Peter Jackson przedstawił ją w ramach prologu „Drużyny Pierścienia). Isildur niedługo później straci Pierścień - to właśnie Smeagol będzie jego kolejnym posiadaczem. Następnym będzie niejaki Bilbo Baggins. A po nim...



3. sezon Pierścieni Władzy trafi do Prime Video już 11 listopada.

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