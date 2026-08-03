Pierścienie Władzy mogą pokazać Golluma. Wątek sojuszu z orkiem ma potencjał
Podczas panelu 3. sezonu „Pierścieni Władzy” na San Diego Comic-Conie ujawniono jednego z nowych bohaterów - będzie to ork Marnûkh, grany przez Adama Younga. Twierdzi on, że „odwrócił się od Saurona i chce teraz pomóc elfom pokonać Nieprzyjaciela”. Rzecz jasna, ten wątek oburzył wielu ortodoksyjnych fanów - ale czy słusznie? Poza tym serial wkrótce może pokazać nam pewną znaną z głównej trylogii postać.
U Tolkiena nigdy nie doszło do porozumienia między orkiem i elfem. Żaden ork nigdy nie próbował wspomóc przeciwników w walce przeciw Sauronowi. Zdarzyło się natomiast, że elf Maeglin - pod wpływem gróźb i obietnic - zdradził Gondolin i przekazał Morgothowi, prawdziwemu Władcy Ciemności, informacje potrzebne do jego zdobycia. Następnie wrócił do miasta jako agent sił zła.
Co istotne, Tolkien zastanawiał się nad wolną wolą orków i możliwością odkupienia. W Liście 153. pisał nawet, że nie jest właściwe określanie ich po prostu jako „irredeemably bad” - „nieodwracalnie złych”. To oznacza, że z punktu widzenia samej filozofii świata Tolkiena nie ma podstaw, by jednoznacznie stwierdzić, że elf nigdy nie mógłby porozumieć się z orkiem. Natomiast Mistrz nigdy nie napisał scenariusza, w którym elf i ork zawierają własny sojusz, wspólnie działają przeciwko Sauronowi/Morgothowi albo tworzą drużynę.
Wydaje się zatem zrozumiałe, że twórcy „Pierścieni Władzy” postanowili pobawić się takim konceptem - tym bardziej, że już wcześniej rozwijali interesujący koncept konfliktu wewnętrznego Sił Ciemności. Mam tu na myśli Annatara i jego orków - świetną postać, jeden z najciekawszych wątków w serialu Prime Video i przykład udanej ingerencji w materiał źródłowy.
Pierścienie Władzy: elfowie, orkowie i... Gollum?
Marnûkh i [aktor] Adam Young nadają tej orczej postaci niezwykłą jakość. Część ciebie myśli: „Och, on jest całkiem zabawny, jest w nim jakaś wrażliwość”. A nawet, ośmielę się powiedzieć, coś poetyckiego i pełnego duszy. Ale z drugiej strony nieustannie podważa różne rzeczy i jest w nim również coś odrażającego i przerażającego. Dzięki temu cały czas trzyma wszystkich w niepewności. (...) Stawia Galadriel w niezwykle interesującej sytuacji, ponieważ, jak widzieliśmy w poprzednich sezonach, gardzi orkami i walczyła z nimi przez wiele, wiele lat, ponieważ odebrali jej wszystko, co kochała. Ale teraz znajduje się w sytuacji, w której musi zdecydować, czy może zaufać orkowi. (...)
O czym on myśli? Co lubi jeść? Jak to jest być orkiem? Uważamy, że w tej całej epickości niezwykle ważne jest znalezienie miejsca na rzeczy naprawdę małe i ludzkie. Może wymyśla jakąś rymowankę? Może też oszukiwać. Część napięcia tkwi właśnie w tym pytaniu: czy orkowi można zaufać?
- opowiedzieli twórcy.
Showrunnerzy przyznali, że ich celem było pokazanie, jacy byli orkowie zanim ich umysły zostały całkiem zdominowane przez wolę Saurona. Spora szansa, że ostatecznie okaże się, iż zaufanie orkowi było błędem o tragicznych skutkach, co ostatecznie wpisze się w założenia oryginału.
Co ciekawe, showrunnerzy „Pierścieni Władzy” w pewnym sensie zasugerowali, że w przyszłości serial może przedstawić historię pochodzenia.. Golluma. Na pytanie:
Czy w jednym z przyszłych sezonów możemy zobaczyć historię pochodzenia Golluma?
Twórcy odpowiedzieli z tajemniczym uśmiechem:
Mamy mnóstwo pomysłów na kolejne sezony. Na razie możemy tylko powiedzieć: obserwujcie nas dalej.
Zaprezentowanie historii Smeagola i jego transformacji w Golluma w finale serialu - w ramach epilogu - miałoby sens. W ostatnim sezonie mamy zobaczyć bitwę, która zakończy się przegraną Saurona i pozbawieniem go Pierścienia przez Isildura (Peter Jackson przedstawił ją w ramach prologu „Drużyny Pierścienia). Isildur niedługo później straci Pierścień - to właśnie Smeagol będzie jego kolejnym posiadaczem. Następnym będzie niejaki Bilbo Baggins. A po nim...
3. sezon Pierścieni Władzy trafi do Prime Video już 11 listopada.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).