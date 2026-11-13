Lepszego filmu już w tym roku nie obejrzę. Dziki Koń Dziewięć - recenzja

Akcja „Dzikiego Konia Dziewięć” rozgrywa się w 1973 r., krótko przed wojskowym zamachem stanu w Chile, który doprowadził do obalenia socjalistycznego prezydenta Salvadora Allende przez juntę Augusto Pinocheta. Ten fakt odgrywa w filmie istotną rolę, choć jego fabuła wcale się nad nim nie pochyla.

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Głównymi bohaterami są dwaj agenci CIA, Chris (John Malkovich) i Lee (Sam Rockwell) - partnerzy od lat - którzy zostają wysłani ze stolicy Chile, Santiago, na Wyspę Wielkanocną. Za ich misją stoi przełożony, MJ (Steve Buscemi). Na miejscu chłopaki spotykają dwie młode, lewicowe aktywistki (Mariana di Girolamo i Ailín Salas). Chris zaczyna nawiązywać z nimi relację i... coraz bardziej otwarcie mówić o swojej pracy dla CIA. To tylko jedna z wielu komplikacji - do innych można zaliczyć przeszłość i relację obu agentów. Oraz fakt, że jeden z nich jest śmiertelnie chory.

Dziki Koń Dziewięć - recenzja filmu

Trudno jest omawiać ten obraz - choćby powierzchownie bez - zdradzania szczegółów, których stopniowe ujawnianie w trakcie seansu stanowi istotną część czerpanej z niego przyjemności. Postaram się zatem ograniczyć do najogólniejszych zarysów, choć, niestety, argumentacja na korzyść tego wspaniałego tytułu istotnie na tym ucierpi.

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Lwia część scenariusza filmu poświęcona jest dyskusjom przemierzających wyspę Chrisa i Lee. McDonagh robi tu to, w czym jest najlepszy: obdarowuje obsadę cudownie śmieszko-czułym dialogiem oraz - z nieprawdopodobnym wyczuciem, z prawdą po swojej stronie - kreśli zniuansowaną, poturbowaną relację łączącą dwóch starych druhów. Wystawia ją na trudne, bolesne próby, diametralnie różne w zależności od perspektywy postaci. Widz ma wgląd w obie te perspektywy, co pozwala mu głębiej zanurzyć się w istotę nieporozumienia, problemu - i znacznie intensywniej przeżywać kryjący się za fasadą przezabawnego czarnego dowcipu dramat.

„Dziki Koń Dziewięć” jest ciasnym węzłem - jak to u McDonagha bywa - komizmu i smutku - choć mam wrażenie, że ten drugi, może nie licząc „Trzech billboardów”, jeszcze nigdy nie był u filmowca tak dojmujący. Nie brakuje momentów, w których w widzu walczą naraz wzruszenie i chęć parsknięcia śmiechem. Powyższe wynika przede wszystkim właśnie z punktu, do którego dotarła ta relacja, teraz filtrowana przez poczucie nadchodzącej śmierci. Czyli: przez poczucie, że na tak wiele rzeczy jest już po prostu za późno, że tak wiele można było zrobić inaczej. Cynizm pęka, a próby rozliczenia się z przeszłością rozbijają się o ścianę bezradności. Dwóch chłopów nigdy nie nauczyło się ze sobą rozmawiać, rozcieńczając przyjaźń męską powściągliwością, złośliwością, brakiem umiejętności wyrażania.

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Najbardziej melancholijny wydźwięk filmu bierze się zatem z rozdźwięku między potrzebą odkupienia a niemożnością cofnięcia wyrządzonych krzywd, ale nie mniej istotną warstwę smutku kładzie fakt, że historia Chrisa i Lee rozgrywa się na tle politycznych zbrodni, w których jednostkowe życie staje się niewiele znaczącym elementem geopolitycznej rozgrywki. Ich cynizm jest szczególnie przygnębiający, bo pokazuje, jak łatwo można przyzwyczaić się do zła, kiedy wykonuje się je w imię interesów państwa.

Ostatecznie tytuł zapewnia też sporo czystej kinowej rozrywki, żonglując odpowiednio dobranymi proporcjami dramatu, komedii, przemocy, ciętych dialogów, olśniewających plenerów i wybitnego aktorstwa (John Malkovich to murowany kandydat do Oscara, można robić screeny). Jednocześnie skrywa w sobie mnogość tematów: do wcześniej poruszonych, jak przemijanie, rozliczenie z życiem, przyjaźń, dodałbym współudział w złu, odpowiedzialność za historię, lojalność. McDonagh zadaje tu chyba więcej pytań, niż kiedykolwiek dotąd - a odpowiedzi należą do nas.

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DZIKI KOŃ DZIEWIĘĆ - w kinach od 13 listopada.

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