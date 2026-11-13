Iron Man to Doom? Twórcy Avengers Doomsday ujawniają nowe fakty

Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć - dotychczasowe filmowe wcielenia Victora von Dooma, znanego później jako Doktor Doom, raczej nie były w 100, ani nawet w 80% udane. Choć byłem dość mocno zszokowany, że tym razem kultowy złoczyńca będzie miał twarz Roberta Downeya Jr., i nie byłem przekonany, że to akurat on powinien nosić tę maskę (zwłaszcza ze względu na przeszłość w roli Iron Mana), z każdym kolejnym etapem promocji filmu oraz zwiastunem miałem poczucie pt. "okej - on ma w sobie tę wielkość, która jest konieczna do pokazania Dooma". Spośród całej obsady, to właśnie wobec niego mam największe oczekiwania.

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Kim jest Doktor Doom? Twórcy Doomsday opowiadają o postaci

Na temat genezy Doktora Dooma, która ma zostać zaprezentowana w "Avengers: Doomsday" wciąż niewiele wiadomo. Oczywiście, istnieją pewne teorie i mają one dość dużo sensu, jednak wszystko zostanie zweryfikowane w trakcie grudniowych seansów. Swoje trzy grosze, w rozmowie z Empire, dorzucili Joe i Anthony Russo - reżyserski duet braci, który powrócił do MCU, by stanąć za kamerą filmu. Twórcy podzielili się z publicznością swoim spojrzeniem na postać Dooma i to, co go napędza:

Doom jest postacią gotycką. Mówi: "Piekło odpowiada przede mną" i nie żartuje. Jest bardzo potężną postacią z bardzo mroczną magią i nie waha się sprzedać swojej duszy, by dostać to, czego chce. Warto się go bać. To ojciec, który jest ofiarą traumy. Stracił dziecko. Kiedy ludzie oglądają ten film, mówią, że to bardzo straszny film. Jest straszny, bo on jest tak głęboko zraniony. Doom jest o wiele bardziej napędzany ego niż Thanos. Thanos wierzył, że służy większemu dobru.

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Wypowiedź reżyserów "Doomsday" stanowi zatem potwierdzenie części informacji, które pojawiają się od dawna w przestrzeni medialnej. Wygląda na to, że nie będziemy mieć do czynienia z Doomem, który chce naprawić świat czy zmienić go na lepsze, a Doomem, którego złamanie wynikające z traumy zaprowadziło w najmroczniejsze rejony własnej osobowości, rozbudziło żądzę zniszczenia.

Robert Downey Jr - kadr z filmu "Avengers: Doomsday"

Dotychczasowe teorie głoszą, że Victor miał stać się złoczyńcą po tym, jak nieudane eksperymenty mające uratować multiwersum, spowodowane działaniami Steve'a Rogersa, oszpeciły go i zabiły mu rodzinę. Za niecały miesiąc przekonamy się, czy to prawda. Na łamach Empire zabrał głos również Kevin Feige, stojący na czele Marvel Studios i zawiadujący rozwojem MCU. Przeciął on na dobre długie i gorączkowe rozważania odnośnie tego, czy Victor von Doom, mający twarz Roberta Downeya Jr., jest wariantem Iron Mana żyjącym w innej rzeczywistości:

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Czy Steve Rogers jest wariantem Johnny'ego Storma? Ludzie zastanawiali się: "Czy Doom to po prostu wariant innej postaci? Czy to tylko skrót do przywrócenia innej postaci?". Odpowiedź brzmi: nie. To Victor von Doom.

Istnieje szansa na to, że dywagacje na temat połączenia między Doomem a Tonym Starkiem nareszcie ucichną - Feige wprost wskazuje, że nie należy traktować tych postaci jako inne wersje tej samej postaci. Ten kierunek początkowo wydawał mi się dość dziwny, a odcinanie tych postaci grubą kreską jawił mi się jako granie na inteligencji widza. Zasadniczo jednak da się to logicznie wytłumaczyć - w świecie Fantastycznej Czwórki, gdzie żyje Victor von Doom, nie istniał Tony Stark ani Avengersi, w związku z czym pierwsza z wymienionych grup, widząc tę twarz, rozpoznaje Dooma, zaś druga, funkcjonująca w zupełnie innej rzeczywistości, może widzieć Starka. Jeden nie musi być wcieleniem drugiego, a każdy jest w swoim uniwersum kimś zupełnie innym, odrębnym, niepowiązanym. Wygląda na to, że to właśnie w tym kierunku Marvel zamierza podążać.

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