Schwarzenegger wróci do kultowej roli sprzed 40 lat. Będzie tego więcej

Szczytowy okres kariery Schwarzeneggera przypadł na lata 80. i 90. Aktor wystąpił wówczas w takich kultowych produkcjach, takich jak "Terminator" i "Terminator 2: Dzień sądu". Zagrał również majora Dutcha w "Predatorze", a także tytułowego bohatera w produkcji "Conan Barbarzyńca". Po przerwie w aktorstwie kontynuował swoją karierę, eksperymentując z różnymi gatunkami. Niektóre wybory były lepsze, a inne okazały się być rozczarowaniem. Fani nie przestawali jednak wierzyć w aktora, choć wielu z nich z pewnością najchętniej zobaczyłoby go w uwielbianych kreacjach sprzed lat. Schwarzenegger niedawno ujawnił, że to się może udać.

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Arnold Schwarzenegger chce wrócić do roli w filmie Predator. Co wiadomo o kontynuacji?

Schwarzenegger promuje obecnie swoją najnowszą świąteczną komedię akcji "Facet z workiem". W produkcji o skradzionym worku Świętego Mikołaja gra również Alan Ritchson, który wciela się w byłego złodzieja z listy niegrzecznych dzieci. Przy okazji tego nowego projektu Schwarzenegger wypowiedział się również na temat swoich przyszłych projektów w programie "Jimmy Kimmel Live".

Przyznał wówczas, że być może zostanie zaangażowany do nowego filmu z serii "Predator". Kiełkują również pomysły na temat kontynuacji "Conana Barbarzyńcy" i "Commando". Aktor podkreślił, że czeka na nowe scenariusze. W momencie gdy je zobaczy, będzie mógł przystąpić do pracy:

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Z niecierpliwością czekam na scenariusze, bo to one są najważniejsze. Jak to mówią: czego nie ma na papierze, tego nie będzie na ekranie. Czekam więc, aż scenariusze zostaną dopracowane, a potem przystąpimy do zdjęć.

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Przyszłość serii "Predator" wciąż pozostaje tajemnicą i niestety nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat kontynuacji. Do tej pory Schwarzenegger konsekwentnie odrzucał propozycje udziały w kontynuacjach - nie pojawił się w "Predatorze 2", "Predatorsach" i "Predatorze". Wygląda jednak na to, że po latach zmienił zdanie i wróci do roli Dutcha. MovieWeb zauważył, że pojawiła się już nawet wskazówka dotycząca powrotu aktora do serii - w filmie animowanym "Predator: Pogromca zabójców" pojawiła się dodatkowa scena, w której pojawiła się informacja, że Dutch przebywa w stanie hibernacji na rodzinnej planecie Predatorów.

Ponadto - zgodnie ze słowami producenta Bena Rosenblatta - wiadomo, że odbyły się rozmowy pomiędzy Schwarzeneggerem a reżyserem Danem Trachtenbergiem. Nie ujawniono jednak żadnych szczegółów. Teraz, kiedy aktor jest chętny, by wrócić do uwielbianej przez widzów franczyzy, kontynuacja może stać się rzeczywistością. Oby to się udało.

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