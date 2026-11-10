Pierwsze opinie o nowej Opowieści wigilijnej. Johnny Depp wrócił

Choć kultowe opowiadanie Charlesa Dickensa liczy sobie ponad 180 lat, jego przesłanie i moc treści pozostaje silna i uniwersalna, o czym wiedzą filmowcy. "Opowieść wigilijna" była nieraz ekranizowana czy czerpano z niej jako źródła inspiracji (m.in. do krótkometrażowego filmu z udziałem Sknerusa McKwacza - jednej z najlepszych wersji tej historii, sorry), całkiem niedawno okazało się, że własną wersję stworzy Robert Eggers. Póki co jednak warto skupić się na tej autorstwa Ti Westa ("Pearl", "X", "MaXXXine"), bo wiele wskazuje na to, że reżyser dowiózł coś naprawdę niezłego.

REKLAMA

Johnny Depp najlepszym Scrooge'em? Na to wygląda

W wykonaniu Ti Westa "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" to nowa wersja kultowej historii o tytułowym bohaterze (Depp), który staje się uczestnikiem nadprzyrodzonej podróży z udziałem duchów świąt Bożego Narodzenia. Musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, by wywalczyć drugą szansę na odkupienie. Oprócz Deppa w filmie występują także m.in. Rupert Grint, Sam Claflin, Andrea Risborough, Tramell Tillman, Ian McKellen czy Daisy Ridley.

Johnny Depp - kadr z filmu "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna"

Do polskich kin, w ramach szerokiej premiery, "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" trafi już w piątek 13 listopada. Część krytyków ze Stanów Zjednoczonych miała okazję w postaci obejrzenia tego filmu już teraz. Ich opinie wskazują na to, że nawet mimo drobnych zastrzeżeń, połączenie sił przez Westa i Deppa przyniosło świetny rezultat.

REKLAMA

Dziennikarz filmowy i członek Critics Choice, Scott Menzel nie kryje zachwytu, zarówno aktorstwem Deppa, jak i warstwą techniczną:

Uwielbiam "Ebenezera" w wykonaniu Ti Westa. Wszyscy znamy tę historię, ale najbardziej podobało mi się w interpretacji Westa to, że traktuje ją jak prawdziwą opowieść o duchach. W rolę Scrooge'a wcielało się wielu wspaniałych aktorów, od Patricka Stewarta po Michaela Caine'a, a Johnny Depp po raz kolejny udowadnia, dlaczego jest jednym z najlepszych aktorów wszech czasów. Depp wnosi swój własny styl do ukochanej postaci i sprawia, że ​​Scrooge wydaje się być nim samym. To kolejny kultowy występ utalentowanego aktora, który, moim zdaniem, widzowie pokochają na lata. Jeśli chodzi o warsztat, jest on spektakularny pod każdym względem. Zdjęcia, kostiumy, scenografia, efekty wizualne oraz fryzury i charakteryzacja pomagają budować i kształtować świat, w którym żyją West i Depp.

REKLAMA

Tom Chatalbash z Film Speak dołącza się do pochwał pod adresem Deppa, zwracając uwagę na to, że film radzi sobie zarówno z mrocznym, jak i emocjonalnym tonem historii:

Jestem mile zaskoczony! "Ebenezer" to diabelnie zabawny świąteczny prezent i mocny powrót gwiazdy. Depp to diaboliczna rozkosz dla oczu jako Scrooge, dając pełen życia występ, który na szczęście równoważy głupkowaty urok i emocjonalną powagę, których tak bardzo brakowało. Horrorowe wyczucie Westa i wizualny rozmach nadają filmowi wciągający, gotycki klimat, ponieważ udaje mu się zrównoważyć makabryczne emocje z sercem ukochanej opowieści Dickensa, dodając kilka orzeźwiających, nowych warstw, aby pogłębić podróż Ebenezera. Krótko mówiąc, wspaniale widzieć Deppa z powrotem na dużym ekranie.

REKLAMA

Clarence Moye z The Contending, również należący do Critics Choice, idzie o krok dalej, nazywając rolę Deppa jednym z najlepszych wcieleń kultowej postaci:

"Ebenezer" to miła niespodzianka. Ti West oferuje piękny gotycki styl wizualny, który pomaga odświeżyć skądinąd standardowe podejście. I oczywiście Depp jest świetny, stojąc obok George'a C. Scotta jako najlepszy ze współczesnych Scrooge'ów.

REKLAMA

Są jednak również krytycy, którzy są bardziej oszczędni w swoich pochwałach - Ren Vieira uważa, że film Westa nie jest czymś, co się jakoś mocno wyróżnia:

Uwielbiam „Opowieść wigilijną”, a "Ebenezer" trafia w każdy punkt, ale ta wersja nie wyróżnia się niczym szczególnym ani wyjątkowym. Fantastyczna scenografia, produkcja i dźwięk, ale to po prostu Depp w roli pokręconego Scrooge'a, nic więcej niż jego stare sztuczki…

REKLAMA

Podobnego zdania zdaje się być Robert Ortiz, dla którego film Ti Westa, choć znośny, jest niezbyt potrzebny:

"Ebenezer" jest w porządku [...]. Technicznie dobrze zrobiony, a Johnny Depp z pewnością wygląda i gra odpowiednio wobec roli, ale film popełnia dwa grzechy: jest łatwy do zapomnienia i po prostu nudny, zwłaszcza jeśli wcześniej widziałeś "Opowieść wigilijną". Nie wnosi nic nowego i nie uzasadnia swojego istnienia.

REKLAMA

To oczywiście ułamek głosów, które można znaleźć na temat "Ebenezera Scrooge'a. Opowieści wigilijnej". Wszystko to jednak sumuje się w dość zachęcającą atmosferę - oczywiście, że wielu widzów ma świadomość, że Ti West nie wymyślił koła na nowo i bierze na warsztat znaną światu historię. Biorąc jednak pod uwagę jego horrorowe zacięcie, Deppa najwyraźniej będącego w bardzo wysokiej formie i mroczny klimat opowieści, zdaje się, że dostaliśmy filmowy, przedświąteczny prezent.

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...