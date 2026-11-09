Steven Spielberg robi nowy film. Polak w ekipie
Steven Spielberg to jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii kina i wątpię, że znajdzie się ktokolwiek, kto mógłby skutecznie z tą tezą polemizować. Jego ostatni film, "Dzień objawienia", nie został przyjęty tak pozytywnie, jak można było się spodziewać, natomiast amerykański twórca nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Zasięg kariery Stevena Spielberga jest tak ogromny, że niejedno pokolenie może powiedzieć "wychował*m się na Spielbergu". Reżyser stawiał pierwsze kroki ponad 50 lat temu, a w trakcie całego swojego dorobku stworzył dzieła, które mają swoje miejsce w panteonie X Muzy - "Szczęki", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia", "Listę Schindlera", serię o Indianie Jonesie, "Lincolna", "Park jurajski", "E.T.", a niedawno autobiograficznych "Fabelmanów". W praktycznie każdej dekadzie reżyser dostarcza perły, które będą podstawą analiz dla przyszłych filmoznawców. I nie zamierza kończyć.
Steven Spielberg powraca z nowym filmem. Co o nim wiemy?
Ostatnim filmem Spielberga był "Dzień objawienia", wielki powrót reżysera do tematyki związanej z obecnością pozaziemskich form życia we wszechświecie. Produkcja ta zebrała raczej dość mieszane opinie - choć chwalono klimat oraz aktorstwo, wielu miało zastrzeżenia do fabuły przedstawionej w filmie. Wśród członków obsady znaleźli się wówczas m.in. Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth i Colman Domingo.
Od dawna było jasne, że Steven Spielberg absolutnie nie żegna się z tworzeniem filmów - żywe było jedynie pytanie, kiedy powróci za kamerę i co tym razem będzie chciał nakręcić. Odpowiedź na niniejsze pytania, przynajmniej częściowo, ujawnił jego współpracownik, Janusz Kamiński. Polski operator, znany z pracy przy wielu filmach Spielberga ("Lista Schindlera", "Szeregowiec Ryan", "Raport mniejszości", "Fabelmanowie"), brał udział w tegorocznym, mającym tradycyjnie miejsce w Toruniu, festiwalu Camerimage i podzielił się najnowszymi informacjami na temat ich nadchodzącego, kolejnego już wspólnego projektu.
W trakcie rozmowy z The Hollywood Reporter, Kamiński potwierdził, że Steven Spielberg zamierza w przyszłym roku nakręcić western. Na razie nie znamy jednak szczegółów co do fabuły, obsady czy tym bardziej daty premiery - jedynie informacja o tym, że zdjęcia powinny ruszyć w 2027 roku, jest, biorąc pod uwagę źródło, pewna. Zakładając, że ten koncept zostanie zrealizowany, oczekiwanie premiery w 2028 roku nie byłoby czymś nieracjonalnym. Polski operator podzielił się swoją wizją krajobrazu pokazanego w przyszłym filmie:
Jeździliśmy w ten region w Sudetach, gdzie było po prostu pięknie, pagórkowate tereny, przypominające Montanę. Ukształtowanie terenu, śnieg na ziemi, mgła.
Wizja ponownego kręcenia przez Spielberga filmu w Polsce ("Most szpiegów" powstawał m.in. we Wrocławiu) byłaby z pewnością wielkim wydarzeniem dla kinomanów z naszego kraju, ale na takie teorie jeszcze za wcześnie. Legendarny reżyser już wiele miesięcy temu sugerował, że chciałby nakręcić western, zwłaszcza, że jest to gatunek, z którym nigdy dotychczas w karierze się nie zmierzył. Teraz już wiemy, że gdy o tym opowiadał, nie były to czcze fantazje, a wstęp do realnych planów twórczych. Pozostaje trzymać kciuki, ponieważ każdy, kto oglądał przynajmniej kilka filmów reżysera wie, że Spielberg popisujący się fantazją na ekranie to najlepszy Spielberg.
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