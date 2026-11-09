Steven Spielberg robi nowy film. Polak w ekipie

Zasięg kariery Stevena Spielberga jest tak ogromny, że niejedno pokolenie może powiedzieć "wychował*m się na Spielbergu". Reżyser stawiał pierwsze kroki ponad 50 lat temu, a w trakcie całego swojego dorobku stworzył dzieła, które mają swoje miejsce w panteonie X Muzy - "Szczęki", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia", "Listę Schindlera", serię o Indianie Jonesie, "Lincolna", "Park jurajski", "E.T.", a niedawno autobiograficznych "Fabelmanów". W praktycznie każdej dekadzie reżyser dostarcza perły, które będą podstawą analiz dla przyszłych filmoznawców. I nie zamierza kończyć.

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Steven Spielberg powraca z nowym filmem. Co o nim wiemy?

Ostatnim filmem Spielberga był "Dzień objawienia", wielki powrót reżysera do tematyki związanej z obecnością pozaziemskich form życia we wszechświecie. Produkcja ta zebrała raczej dość mieszane opinie - choć chwalono klimat oraz aktorstwo, wielu miało zastrzeżenia do fabuły przedstawionej w filmie. Wśród członków obsady znaleźli się wówczas m.in. Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth i Colman Domingo.

Emily Blunt - kadr z filmu "Dzień objawienia"

Od dawna było jasne, że Steven Spielberg absolutnie nie żegna się z tworzeniem filmów - żywe było jedynie pytanie, kiedy powróci za kamerę i co tym razem będzie chciał nakręcić. Odpowiedź na niniejsze pytania, przynajmniej częściowo, ujawnił jego współpracownik, Janusz Kamiński. Polski operator, znany z pracy przy wielu filmach Spielberga ("Lista Schindlera", "Szeregowiec Ryan", "Raport mniejszości", "Fabelmanowie"), brał udział w tegorocznym, mającym tradycyjnie miejsce w Toruniu, festiwalu Camerimage i podzielił się najnowszymi informacjami na temat ich nadchodzącego, kolejnego już wspólnego projektu.

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W trakcie rozmowy z The Hollywood Reporter, Kamiński potwierdził, że Steven Spielberg zamierza w przyszłym roku nakręcić western. Na razie nie znamy jednak szczegółów co do fabuły, obsady czy tym bardziej daty premiery - jedynie informacja o tym, że zdjęcia powinny ruszyć w 2027 roku, jest, biorąc pod uwagę źródło, pewna. Zakładając, że ten koncept zostanie zrealizowany, oczekiwanie premiery w 2028 roku nie byłoby czymś nieracjonalnym. Polski operator podzielił się swoją wizją krajobrazu pokazanego w przyszłym filmie:

Jeździliśmy w ten region w Sudetach, gdzie było po prostu pięknie, pagórkowate tereny, przypominające Montanę. Ukształtowanie terenu, śnieg na ziemi, mgła.

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Wizja ponownego kręcenia przez Spielberga filmu w Polsce ("Most szpiegów" powstawał m.in. we Wrocławiu) byłaby z pewnością wielkim wydarzeniem dla kinomanów z naszego kraju, ale na takie teorie jeszcze za wcześnie. Legendarny reżyser już wiele miesięcy temu sugerował, że chciałby nakręcić western, zwłaszcza, że jest to gatunek, z którym nigdy dotychczas w karierze się nie zmierzył. Teraz już wiemy, że gdy o tym opowiadał, nie były to czcze fantazje, a wstęp do realnych planów twórczych. Pozostaje trzymać kciuki, ponieważ każdy, kto oglądał przynajmniej kilka filmów reżysera wie, że Spielberg popisujący się fantazją na ekranie to najlepszy Spielberg.

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