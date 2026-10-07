Tak wygląda nowy Egzorcysta. Robi go mistrz horroru z Netfliksa

Jako wieloletni fan horroru, miałem bardzo obolałe oczy po tym, co w 2023 roku zrobił David Gordon Green, tworząc "Egzorcystę: Wyznawcę". Nie podziałał udział w fabule Lindy Blair i Ellen Burstyn (aktorek z pierwszego filmu), obsadzenie Lesliego Odoma Jr. ("Hamilton") w roli głównej nie wynagrodziło przeciętności fabularnej. Po obejrzeniu filmu trudno było nie odnieść wrażenia, że "Egzorcysta" jest już martwym szyldem, z którego nikt nie ukręci już nic ciekawego.

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Egzorcysta od Mike'a Flanagana

Jeśli ktoś miał pomóc serii odnaleźć to, co w niej najlepsze, to właśnie Mike Flanagan - jeden z najlepszych reżyserów kina grozy, który dosłownie w tym momencie znów jest na językach świata dzięki serialowej adaptacji "Carrie". Już w maju 2024 roku ogłoszono, że reżyser stanie za sterami nowego "Egzorcysty". Flanagan tak bardzo zabiegał o tę pracę, że to właśnie dla niej rozstał się z "Clayface" - horrorem DC, który wkrótce trafi do kin. Wszystko wskazuje na to, że było warto.

Do sieci trafiła już krótka zapowiedź "The Exorcist: Martyrs", która jest dowodem na to, że w mniej niż pół minuty da się interesująco zasugerować klimat filmu. Według World of Reel fabuła będzie prezentowała się następująco: Julie Miller (Scarlett Johansson) jest detektywką nowojorskiej policji ds. zabójstw i równocześnie samotną matką 12-letniego Maxa (Jacobi Jupe), którym zajmuje się na co dzień matka kobiety, Mary (Diane Lane). Julie łapie seryjnego mordercę (John Leguizamo), który próbuje robić z siebie męczennika. Policjantka jest świadkiem egzekucji mężczyzny, która nie przebiega zgodnie z planem. Dochodzi do kolejnych morderstw, a mroczne siły zbliżają się do Julie i jej syna. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny teaser filmu:

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Biorąc pod uwagę nazwiska wymienione w powyższym opisie, łatwo pomyśleć, że Flanagan zgromadził do swojego projektu wyjątkowo mocne nazwiska - a wcześniej w filmach z serii grali tacy aktorzy jak m.in. Ellen Burstyn, Max von Sydow, Richard Burton, Brad Dourif, Stellan Skarsgard, czy Louise Fletcher. Twórca nowej adaptacji "Carrie" nie poprzestał jednak na nich.

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Jak przypomina portal, w obsadzie "The Exorcist: Martyrs" znaleźli się również Sasha Calle (jako Gina Restrepo, policjantka z wydziału zabójstw, koleżanka Julie), Chiwetel Ejiofor (jako ojciec William, kapelan więzienny mający kryzys wiary) i Laurence Fishburne (jako ksiądz znający starożytne rytuały, który zostaje sprowadzony, gdy sytuacja się pogarsza). Tradycyjnie, Mike Flanagan zatrudnił też do projektu swoich najbliższych współpracowników, którzy od dawna grają w jego produkcjach - to m.in. Rahul Kohli, Samantha Sloyan, Kate Siegel, Carla Gugino i Hamish Linklater.

Powyższa zapowiedź to nie koniec - pełnoprawny zwiastun ma trafić do sieci w piątek. Znaki na niebie i ziemi (a zwłaszcza na ziemi) sugerują, że Mike Flanagan może dostarczyć światu jeden z najlepszych filmów z serii "Egzorcysta". Nie chodzi tu tylko o obsadę - David Gordon Green po prostu nie był dobrym jakościowo kandydatem do tego, by tchnąć nowe życie w markę - do tego, by ją odebrać, pasował znacznie lepiej. Mike Flanagan to współczesny wizjoner horroru, który na pewno nada "Martyrs" nowej, tak bardzo potrzebnej, energii.

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Premiera "The Exorcist: Martyrs" jest zaplanowana na 12 marca 2027 roku.

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