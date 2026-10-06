Spider-Man: Całkiem nowy dzień trafił do VOD. Można oglądać w domu

Latem Marvel pokazał kontynuację przygód Człowieka-Pająka z Tomem Hollandem w roli głównej. Widzowie tłumnie ruszyli do kin, aby przekonać się, co tym razem zmalował reżyser Destin Daniel Cretton, dzięki czemu przyczynili się do pobicia przez produkcję szeregu rekordów kasowych. W Stanach Zjednoczonych były to m.in. najlepszy premierowy weekend w historii, najlepszy dzień otwarcia czy rekord wszech czasów w krajowym box office.

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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" był wakacyjnym fenomenem, który już teraz jest dostępny do obejrzenia w domu. W jakich serwisach można wypożyczyć produkcję? Sprawdzamy.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - gdzie obejrzeć online? Lista serwisów VOD

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest na ten moment dostępny w ramach wypożyczenia. Taką opcję oferują: Prime Video, Rakuten, Player oraz TV Smart. Ceny wahają się od 54,90 zł do 56,99 zł. Serwis od Amazona zapewnia również możliwość zakupu produkcji za 69,99 zł wraz z dodatkami oraz kupno zestawu 4 lub 9 filmów z kolekcji "Spider-Mana".

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Spider-Man: Całkiem nowy dzień - gdzie obejrzeć?

Kiedy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pojawi się w streamingu w ramach abonamentu? Docelowo produkcja zmierza do HBO Max, ponieważ dystrybutorem filmów o Człowieku-Pająku jest Sony Pictures. Musi jednak minąć jeszcze trochę czasu, aby widzowie mogli najpierw kupować lub wypożyczać film za dodatkową opłatą i dopiero później pojawi się opcja obejrzenia produkcji w ramach abonamentu.

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W najnowszym filmie o Spider-Manie Peter Parker (Tom Holland) żyje samotnie, odkąd zdecydował, że bliscy muszą o nim zapomnieć, aby świat został uratowany. Wciąż jednak walczy z przestępczością w Nowym Jorku i w pełnim poświęcić się ochronie tego miasta. W międzyczasie przechodzi zaskakującą fizyczną przemianę oraz stawia czoła najpotężniejszemu przeciwnikowi, z jakim kiedykolwiek udało mu się zmierzyć.

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