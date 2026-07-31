Celebrytki trafią do więzienia. Canal+ zapowiedział 2. sezon programu

Program "Eksperyment: Odsiadka" zadebiutował w Canal+ pod koniec ubiegłego roku. W eksperymentalnej produkcji wzięło udział siedmiu celebrytów: Gimper, Mini Majk, Stifler, Zygmunt Chajzer, Michał Koterski, Jasper oraz Jakub Rzeźniczak. Zostali oni zamknięci w zakładzie karnym w Bartoszycach wraz z innymi osadzonymi, a ich zadaniem było dostosowanie się do panujących w więzieniu warunków. Program był pretekstem do tego, aby wydobyć z celebrytów to, co ukrywają za starannie budowanym wizerunkiem.

Eksperyment: Odsiadka - Canal+ ogłosił 2. sezon

Canal+ ogłosił, że powstanie 2. sezon "Eksperymentu: Odsiadka". Nowe odcinki pojawią się w serwisie pod koniec tego roku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutują, ale możemy przypuszczać, że wydarzy się to w okolicach grudnia. Biorąc pod uwagę, że premiera 1. sezonu odbyła się 3 grudnia, nowa odsłona będzie dostępna dla subskrybentów w podobnym terminie.

Kontynuacja formatu "Eksperyment: Odsiadka" to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania widzów szukających w rozrywce autentycznych emocji oraz nieprzewidywalnych zwrotów akcji - informuje Canal+.

Nie będzie to jednak powtórka z rozrywki. W programie nastąpi znacząca zmiana w postaci uczestników - tym razem to kobiety trafią za kraty. Canal+ obiecał również nowe zadania, procedury oraz psychologiczne wyzwania. Te modyfikacje mają wpłynąć na dotychczasowy charakter show, a nowy sezon ma udowodnić, że kobiecy instynkt przetrwania jest nie tylko bezwzględny, ale również fascynujący.

Bohaterkami 2. sezonu "Eksperymentu: Odsiadka" będą znane kobiety ze świata rozrywki, internetu, muzyki i popkultury. "Więźniarki" zamienią luksusy i błysk fleszy na surową więzienną rzeczywistość, ma być dla nich prawdziwym testem charakteru. Canal+ nie zdradził jeszcze, kto dokładnie pojawi się na ekranie - tego z pewnością dowiemy się bliżej daty premiery.

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