Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?

"Eksperyment: Odsiadka" to świeża propozycja ze strony Canal+. Program opiera się na dość kontrowersyjnym koncepcie - oto celebryci trafiają do zakładu karnego, by przekonać się, jak wygląda życie w więzieniu. Przedstawiamy, kto bierze w nim udział.

Adam Kudyba
eksperyment odsiadka program canal
REKLAMA

Pierwszy odcinek "Eksperymentu: Odsiadka" dość czytelnie rozrysowuje widzom co i jak: oto mamy grupę siedmiu celebrytów, którzy biorą udział w eksperymencie - będą przebywać w zakładzie karnym w Bartoszycach wraz z innymi, prawdziwymi współosadzonymi z wyrokami na koncie. W ten sposób mają poznać więzienne życie, rzeczywistość daleką od tej, którą mają na co dzień, na wolności. Koncept co najmniej dyskusyjny, ale czy kogokolwiek to jeszcze dziwi?

REKLAMA

Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu?

W tytułowym eksperymencie wzięło udział siedmiu celebrytów. To przedstawiciele różnych światów - internetu, telewizji, kina, reality show. "Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami,  którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki" - możemy przeczytać w oficjalnym opisie. Kto zdecydował się na spróbowanie swoich sił w takim programie?

  • Jakub Rzeźniczak - polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy, reprezentant Polski w latach 2008-14, były kapitan Legii Warszawa, zawodnik takich klubów, jak m.in. Karabach Agdam, Wisła Płock, Kotwica Kołobrzeg, obecnie Mazur Radzymin
  • Mini Majk (Mateusz Krzyżanowski) - polski influencer, youtuber, freak-fighter, członek Ekipy Friza w latach 2018-22, uczestnik programów rozrywkowych, m.in. "The 50 Polska", "99 - Gra o wszystko"
  • Zygmunt Chajzer - dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, prowadzący teleturnieje takie jak "Idź na całość" (1997-2000, 2025-), uczestnik "Gwiazdy tańczą na lodzie" i "Tańca z gwiazdami", kultowy bohater reklam proszku do prania Vizir, prywatnie ojciec Filipa Chajzera
  • Stifler (Damian Zduńczyk) - polski influencer, celebryta, uczestnik programu "Warsaw Shore"
  • Jasper (Kacper Porębski) - influencer, Lifestylowy Twórca Roku 2024, tiktoker
  • Gimper (Tomasz Działowy) - youtuber, influencer, osobowość medialna, prowadzący internetowe talk show "Lekko nie będzie", freak-fighter, finalista "Tańca z Gwiazdami"
  • Michał Koterski - aktor telewizyjny i filmowy, znany m.in. z ról w filmach swojego ojca, Marka Koterskiego, takich jak "Dzień świra", "7 uczuć", odtwórca głównej roli w filmie "Gierek", poświęconym byłemu I sekretarzowi KC PZPR, uczestnik "Tańca z Gwiazdami" i programu "Agent - Gwiazdy"
Uczestnicy programu Eksperyment: Odsiadka. Od lewej: Jakub Rzeźniczak, Mini Majk, Zygmunt Chajzer, Stifler, Jasper, Gimper, Michał Koterski

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję "Eksperymentu: Odsiadka", znajdziecie ją tutaj.

Pierwsze odcinki "Eksperymentu: Odsiadka" są dostępne do obejrzenia na Canal+.

EKSPERYMENT: ODSIADKA
CANAL+
Canal+
CANAL+
REKLAMA

Więcej o ofercie Canal+ przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
10.12.2025 11:35
Tagi: Canal+Canal+ OnlineCelebryci
Najnowsze
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA