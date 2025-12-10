Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?

Ładowanie...

Pierwszy odcinek "Eksperymentu: Odsiadka" dość czytelnie rozrysowuje widzom co i jak: oto mamy grupę siedmiu celebrytów, którzy biorą udział w eksperymencie - będą przebywać w zakładzie karnym w Bartoszycach wraz z innymi, prawdziwymi współosadzonymi z wyrokami na koncie. W ten sposób mają poznać więzienne życie, rzeczywistość daleką od tej, którą mają na co dzień, na wolności. Koncept co najmniej dyskusyjny, ale czy kogokolwiek to jeszcze dziwi?

Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu?

W tytułowym eksperymencie wzięło udział siedmiu celebrytów. To przedstawiciele różnych światów - internetu, telewizji, kina, reality show. "Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami, którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki" - możemy przeczytać w oficjalnym opisie. Kto zdecydował się na spróbowanie swoich sił w takim programie?

Jakub Rzeźniczak - polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy, reprezentant Polski w latach 2008-14, były kapitan Legii Warszawa, zawodnik takich klubów, jak m.in. Karabach Agdam, Wisła Płock, Kotwica Kołobrzeg, obecnie Mazur Radzymin

Uczestnicy programu Eksperyment: Odsiadka. Od lewej: Jakub Rzeźniczak, Mini Majk, Zygmunt Chajzer, Stifler, Jasper, Gimper, Michał Koterski

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję "Eksperymentu: Odsiadka", znajdziecie ją tutaj.

Pierwsze odcinki "Eksperymentu: Odsiadka" są dostępne do obejrzenia na Canal+.

10.12.2025

