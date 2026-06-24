The Walking Dead: Dead City leci do Polski. Gdzie obejrzeć 3. sezon?

„The Walking Dead: Dead City” to spin-off i kontynuacja wydarzeń z finału „The Walking Dead”. Głównymi bohaterami są tu Maggie Rhee i Negan Smith - jedne z najważniejszych postaci całej franczyzy - którzy zostają zmuszeni do kolejnej niełatwej współpracy. Akcja rozgrywa się głównie na odizolowanym od reszty świata Manhattanie, który po apokalipsie zamienił się w niebezpieczne, rządzone przez gangi i hordy zombie miasto-państwo.



Jak do tego doszło? Otóż kilka lat po wydarzeniach z finału główne serii, syn Maggie, Hershel, zostaje porwany przez tajemniczą grupę działającą właśnie na Manhattanie. Maggie, nie mając innego wyjścia, zwraca się o pomoc do człowieka, którego najbardziej nienawidzi - Negana, zabójcy jej męża Glenna.



Teraz „Dead City” powraca z 3. sezonem, by ponownie pochylić się nad jedną z bardziej nieoczywistych i skomplikowanych relacji w tym uniwersum.

REKLAMA

The Walking Dead, sezon 3. - kiedy premiera w Polsce? Gdzie obejrzeć serial?

Oto Maggie i Negan, doświadczeni wspólnymi zmaganiami w owładniętym przez apokalipsę Nowym Jorku, jednoczą się po raz kolejny. Oprócz znanych im dotąd wyzwań, bohaterowie zmuszeni są stawić czołowa kolejnym zagrożeniom. Odkładają na bok dawną nienawiść, głębokie urazy i krwawą przeszłość, by wspólnymi siłami zbudować pierwszą od czasu wybuchu apokalipsy dobrze prosperującą społeczność w sercu zrujnowanego Manhattanu.



Pierwszy epizod „The Walking Dead: Dead City 3” zadebiutuje już 27 lipca w serwisie streamingowym CANAL+ - czyli równolegle z amerykańską premierą.

Dla tych, którzy chcą nadrobić zaległości lub odświeżyć pamięć przed lipcowymi emocjami, CANAL+ oferuje w swojej bibliotece dwa pierwsze sezony serii (a przy okazji inne tytuły z tego uniwersum). Oba spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów, którzy chwalili produkcję za gęsty, klaustrofobiczny klimat oraz świetną ewolucję skomplikowanej relacji głównych bohaterów.



Do obsady w 3. sezonie serialu dołączyli Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim i Michael Emery. Producentami wykonawczymi serialu „The Walking Dead: Dead City” są Scott M. Gimple (Chief Content Officer uniwersum „The Walking Dead”), showrunner Seth Hoffman, a także Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath i Colin Walsh.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).