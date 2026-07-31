Netfliksa podbija serial oparty na prawdziwej historii. Szokująca sprawa
Subskrybenci Netfliksa od dłuższego czasu oglądają film, dzięki czemu udało mu się wspiąć na sam szczyt najpopularniejszych tytułów. Nic dziwnego, że są nim tak zainteresowani - to w końcu kryminał oparty na prawdziwej historii.
Netflix doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę swoich subskrybentów. Z reguły wystarczy, że przedstawi im wciągającą historię kryminalną. Jeśli jest ona dodatkowo oparta na faktach, to widzowie są jeszcze bardziej zaintrygowani. W związku z tym nowość w postaci filmu kryminalnego, który inspirowany jest prawdziwą historią, miała ogromne szanse, by wybić się wśród innych premier. Tak też się stało - "Elize: Cienie kobiety" to produkcja, która obecnie podbija Netfliksa.
Film kryminalny Elize: Cienie kobiety podbija Netfliksa. Jest oparty na faktach
Film "Elize: Cienie kobiety" koncentruje się na Elize Matsunadze. Części widzów po usłyszeniu tego nazwiska coś może świtać. I słusznie - w 2021 roku na Netfliksie pojawił się bowiem czteroodcinkowy serial dokumentalny o tytule "Elize Matsunaga: Historia pewnego morderstwa", który skupia się na bohaterce najnowszej produkcji. Z tą różnicą, że teraz streamingowy gigant postanowił zrealizować produkcję fabularną na podstawie tej makabrycznej historii. Jej tragiczny finał miał miejsce 19 maja 2012 roku.
Tego dnia Matsunaga zabiła swojego męża-milionera, Marcosa Matsunagę, poćwiartowała jego ciało i zapakowała je do worków na śmieci, a następnie do walizek. Następnie kobieta wywiozła ja do lasu pod Sao Paulo, gdzie miały zostać zutylizowane. Kilka dni później zostały one odnalezione. Morderstwo mężczyzny wstrząsnęło Brazylią, a informacje na ten temat trafiły na pierwsze strony gazet. Ostatecznie Matsunaga została skazana na 16 lat więzienia. Po odbyciu 10 lat kary, kobieta wyszła z więzienia i obecnie przebywa na zwolnieniu warunkowym.
Elize tłumaczyła zabójstwo zdradą. Kobieta wynajęła prywatnego detektywa, który zebrał dowody na niewierność Marcosa. Kiedy Matsunaga wróciła do domu i skonfrontowała się z mężem, między parą doszło do kłótni. Według zeznań milioner miał grozić swojej żonie, że zabierze jej córkę, a ją samą umieści w zakładzie psychiatrycznym. Elize w efekcie sięgnęła po broń myśliwską i zastrzeliła męża. Jej obrońcy przekonywali, że kobieta zrobiła to w obronie własnej.
"Elize: Cienie kobiety" wydaje się mieć interesującą perspektywę na tę głośną sprawę. Ci, którzy mieli okazję obejrzeć dokument Netfliksa, będą mogli wrócić do historii małżeństwa Matsunaga i zobaczyć ją z innej strony. Jedno jest pewne - oparta na faktach produkcja może znów sprowokować dyskusję na temat sprawy kryminalnej, która wstrząsnęła społecznością Brazylii.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.