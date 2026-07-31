Netfliksa podbija serial oparty na prawdziwej historii. Szokująca sprawa

Netflix doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę swoich subskrybentów. Z reguły wystarczy, że przedstawi im wciągającą historię kryminalną. Jeśli jest ona dodatkowo oparta na faktach, to widzowie są jeszcze bardziej zaintrygowani. W związku z tym nowość w postaci filmu kryminalnego, który inspirowany jest prawdziwą historią, miała ogromne szanse, by wybić się wśród innych premier. Tak też się stało - "Elize: Cienie kobiety" to produkcja, która obecnie podbija Netfliksa.

Film kryminalny Elize: Cienie kobiety podbija Netfliksa. Jest oparty na faktach

Film "Elize: Cienie kobiety" koncentruje się na Elize Matsunadze. Części widzów po usłyszeniu tego nazwiska coś może świtać. I słusznie - w 2021 roku na Netfliksie pojawił się bowiem czteroodcinkowy serial dokumentalny o tytule "Elize Matsunaga: Historia pewnego morderstwa", który skupia się na bohaterce najnowszej produkcji. Z tą różnicą, że teraz streamingowy gigant postanowił zrealizować produkcję fabularną na podstawie tej makabrycznej historii. Jej tragiczny finał miał miejsce 19 maja 2012 roku.

Tego dnia Matsunaga zabiła swojego męża-milionera, Marcosa Matsunagę, poćwiartowała jego ciało i zapakowała je do worków na śmieci, a następnie do walizek. Następnie kobieta wywiozła ja do lasu pod Sao Paulo, gdzie miały zostać zutylizowane. Kilka dni później zostały one odnalezione. Morderstwo mężczyzny wstrząsnęło Brazylią, a informacje na ten temat trafiły na pierwsze strony gazet. Ostatecznie Matsunaga została skazana na 16 lat więzienia. Po odbyciu 10 lat kary, kobieta wyszła z więzienia i obecnie przebywa na zwolnieniu warunkowym.

Elize tłumaczyła zabójstwo zdradą. Kobieta wynajęła prywatnego detektywa, który zebrał dowody na niewierność Marcosa. Kiedy Matsunaga wróciła do domu i skonfrontowała się z mężem, między parą doszło do kłótni. Według zeznań milioner miał grozić swojej żonie, że zabierze jej córkę, a ją samą umieści w zakładzie psychiatrycznym. Elize w efekcie sięgnęła po broń myśliwską i zastrzeliła męża. Jej obrońcy przekonywali, że kobieta zrobiła to w obronie własnej.

"Elize: Cienie kobiety" wydaje się mieć interesującą perspektywę na tę głośną sprawę. Ci, którzy mieli okazję obejrzeć dokument Netfliksa, będą mogli wrócić do historii małżeństwa Matsunaga i zobaczyć ją z innej strony. Jedno jest pewne - oparta na faktach produkcja może znów sprowokować dyskusję na temat sprawy kryminalnej, która wstrząsnęła społecznością Brazylii.

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