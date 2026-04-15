Zaufaj mi: Fałszywy prorok - gdzie jest teraz Samuel Bateman? Wyjaśniamy

Bibliotekę Netfliksa zasilił serial dokumentalny "Zaufaj mi: Fałszywy prorok". Czteroodcinkowa produkcja koncentruje się na Samuelu Batemanie, samozwańczym następcy lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (FLDS), czyli Warrena Jeffsa. Historię wzięli na tapet Christine Marie, badaczka sekt, oraz jej mąż i operator kamery, Tolga Katas.

Parze udało się dotrzeć do najbliższego kręgu mężczyzny, co umożliwiło im przyjrzeć się technikom manipulacyjnym Batemana. Podczas gdy mężczyzna był przekonany, że filmowcy chcą szerzyć jego słowo, oni potajemnie zbierali na niego dowody. Dzięki temu udało im się dowieść, że w poligamicznej sekcie dochodzi do nieprawidłowości. Teraz widzowie mogą zobaczyć efekty w postaci niepublikowanych wcześniej nagrań i relacji z pierwszej ręki.

W związku z tym, że produkcja cieszy się ogromną popularnością w serwisie Netflix, odpowiadamy na pytania, które mogą nurtować widzów po seansie serialu.

Zaufaj mi: Fałszywy prorok - gdzie jest teraz Samuel Bateman i co dzieje się z bohaterkami serialu na Netflix?

Zaufaj mi: Fałszywy prorok - gdzie jest teraz Samuel Bateman?

Bateman wykorzystywał swoją pozycję religijną i zmuszał wyznawców do przekazywania mu swoich żon i córek, które wykorzystywał seksualnie (było ich ponad 20). Niektóre z nich były niepełnoletnie, a najmłodsza miała zaledwie 9 lat. Za to przestępstwo Bateman został aresztowany w 2022 roku, a w grudniu 2024 roku stanął przed sądem, gdzie usłyszał wyrok 50 lat pozbawienia wolności. Kara dotyczyła m.in. porwania i przemytu nieletnich do celów przestępczych.

Mimo że wyrok jest jasny, wiele jego dorosłych żon wciąż wierzy, że Bateman jest ich prorokiem. Mężczyzna w dalszym ciągu może je bowiem przeciągać na swoją stronę - kobiety mają możliwość rozmawiania z samozwańczym prorokiem, telefonując do zakładu karnego, w którym się znajduje. W związku z tym niektórym żonom Batemana trudno jest całkowicie wymazać jego obraz i odciąć się od jego szkodliwych poglądów.

Zaufaj mi: Fałszywy prorok - kto oprócz Samuela Batemana poniósł konsekwencje?

Nie tylko Bateman trafił do więzienia - wyrok usłyszało również kilku mężczyzn z jego najbliższego otoczenia. Moroni Johnson odsiaduje 25 lat, z kolei Torrance i jego brat LaDell Bistline zostali uznani za winnych podobnych zarzutów i odsiadują odpowiednio 35 lat i dożywocie. Nie gwarantuje to jednak zmiany w społeczności FLDS, gdzie patriarchalna kultura jest już mocno zakorzeniona. Im więcej jednak będzie mówić się o realiach w tego rodzaju społecznościach, tym większa jest szansa na zmianę.

Zaufaj mi: Fałszywy prorok - co dzieje się z głównymi bohaterkami serialu?

Dziewięciu nieletnim ofiarom Batemana udało się opuścić sektę. Wydarzyło się to najpewniej w związku z przymusowym oddzieleniem dziewcząt od grupy, które tuż po aresztowaniu samozwańczego proroka zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Dzięki temu, że znalazły się w innym środowisku, mogły zobaczyć, jak wygląda inny świat. Produkcja Netfliksa skupia się jednak szczególnie na trzech kobietach: Julii Johnson, Morettcie Johnson i Naomi "Nomz" Bistline.

Julia była żoną jednego z pierwszych zwolenników Batemana, który namawiał ją do tego, by wydała ich cztery córki Batemanowi za żony (dwie z nich były niepełnoletnie). W związku z tym, że kobieta nie chciała się na to zgodzić, zaczęła potajemnie spotykać się z Christine i opowiadać jej o sytuacji, w jakiej się znalazła. Dzięki temu udało jej się zerwać kontakty z Batemanem oraz rozstać się z mężem.

Moretta i Nomz były natomiast jednymi z najbardziej oddanych żon Batemana. Moretta, córka Julii, wzięła ślub z głową sekty jako nieletnia, z kolei Nomz znalazła się w grupie za sprawą swojego opiekuna. W sądzie obie zeznawały przeciwko Batemanowi. Ostatecznie za udział w spisku porwania obie trafiły na krótki czas do więzienia, a po odbyciu kary całkowicie odcięły się od społeczności FLDS.

Zaufaj mi: Fałszywy prorok - czy Christine Marie i Tolga Katas wciąż przeprowadzają śledztwa?

Christine i Tolga odegrali w śledztwie na temat FLDS ogromną rolę. Teraz po rozwiązaniu sprawy i doprowadzeniu przestępców przed oblicze sądu, małżeństwo kontynuuje pracę ze społecznością FLDS. Kobieta dobrze bowiem wie, jak to jest paść ofiarą fałszywego proroka, ponieważ sama kiedyś znalazła się w takiej sytuacji. Teraz pomaga innym osobom, które zostają uwikłane w podobne zdarzenia, a jako przykład podaje kobiety, którym udało się uwolnić spod władzy Batemana.

Anna Bortniak 15.04.2026 15:13

