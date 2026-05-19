Czy Mackenzie Shirilla celowo spowodowała wypadek? True crime Netfliksa sprawdza

W lipcu 2022 roku 17-letnia Mackenzie Shirilla wsiadła za kierownicę swojego samochodu. W pojeździe znajdował się również jej 20-letni chłopak, Dominic Russo, oraz jego 19-letni przyjacielem, Davion Flanagan. Kiedy wszyscy troje wracali z domówki u znajomych w Strongsville w stanie Ohio, zegar wskazywał godzinę 5:30 nad ranem. Ta podróż do domu była dla młodych mężczyzn ich ostatnią. Po ostrożnym pokonaniu zakrętu, Mackenzie z całej siły wcisnęła gaz i, pokonując uliczkę z prędkością 150 km na godzinę, z impetem uderzyła w mur budynku. Dominic i Davion zginęli na miejscu. Mackenzie przeżyła wypadek.

Niedługo później rozpoczęło się w tej sprawie śledztwo. Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się kolejne dowody, które wskazywały na to, że nastolatka spowodowała wypadek i z premedytacją doprowadziła do śmierci współpasażerów. Świadczyły ku temu zebrane dowody. Monitoring miejski ujawnił, że dziewczyna pewnie skręciła w uliczkę, co dowodziło temu, że była trzeźwa (potwierdziły to późniejsze badania, które wykazały w organizmie dziewczyny jedynie składnik psychoaktywny występujący w konopiach). Po oszacowaniu, że Mackenzie jechała z prędkością 150 km na godzinę okazało się również, że nastolatka przez cały odcinek drogi nie użyła hamulca i nie zdjęła nogi z gazu.

Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli - czy nastolatka z premedytacją zabiła Dominica i Daviona?

Nieco ponad rok po zdarzeniu, w sierpniu 2023 roku sędzia Nancy Margaret Russo uznała, że czyn ten był morderstwem z premedytacją, a nie wynikiem nieostrożnej jazdy. Prokurator również twierdził, że Mackenzie spowodowała wypadek, ponieważ była na swojego chłopaka wściekła - na 2 tygodnie przed śmiertelnym wypadkiem dziewczyna groziła, że rozbije samochód, kiedy Dominic siedział na miejscu pasażera. Tymczasem Mackenzie twierdziła, że po pokonaniu zakrętu nie pamięta, co się wydarzyło i dlaczego z ponadprzeciętną prędkością wjechała w budynek.

Rodzina zmarłych mężczyzn apelowała o jak najsurowszy wymiar kary, do czego przychyliła się również sędzia Russo. Stwierdziła, że Mackenzie świadomie i celowo doprowadziła do wypadku, a w konsekwencji - do śmierci Dominica i Daviona. Nastolatka została uznana za winną 12 zarzutów, w tym wielokrotnego morderstwa i zabójstwa z użyciem pojazdu z okolicznościami obciążającymi. W sądzie usłyszała wyrok dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach odsiadki. Ponowne rozpatrzenie sprawy zostało zaplanowane na 2037 rok.

Tymczasem jej rodzina oraz obrońcy nie wierzą, że Shirilla z premedytacją doprowadziła do wypadku. Mimo że analizy śledczych związane przede wszystkim z tym, że nastolatka nie zahamowała na żadnym odcinku prostej drogi, rodzice Mackenzie zapowiedzieli, że będą walczyć o sprawiedliwość dla córki. Obrońcy i rodzina argumentują bowiem, że nastolatka straciła przytomność podczas jazdy, co związane jest ze zdiagnozowaniem zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. Właśnie z tego powodu Mackenzie miała doznać amnezji i nie pamięta niczego z chwili wypadku.

Po raz pierwszy od zdarzenia wypowiedziała się również sama oskarżona - Shirilla zdecydowała się wystąpić w dokumencie Netfliksa i odpowiedziała na kilka pytań. Podtrzymywała, że nie pamięta, co wydarzyło się w chwili wypadku i zaprzeczyła, jakoby media społecznościowe odzwierciedlały jej prawdziwe oblicze. "Każdego dnia staram się budzić i być najlepszą wersją siebie" - podkreśliła, twierdząc, że po stracie Doma i Daviona wciąż czuje pustkę. Można jednak odnieść wrażenie, że w jej postawie brakuje skruchy i nie wszystko zostało powiedziane.

Anna Bortniak 19.05.2026 18:46

