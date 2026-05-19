REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Czy Mackenzie Shirilla celowo spowodowała wypadek? True crime Netfliksa sprawdza

Czy Mackenzie Shirilla z premedytacją zabiła swojego chłopaka i przyjaciela, powodując wypadek samochodowy? Takie pytanie z pewnością zadają sobie widzowie nowego true crime od Netfliksa o tytule "Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli". Mimo że został już wydany wyrok, rodzina dziewczyny wciąż walczy o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

Anna Bortniak
wypadek sprawa mackenzie shirilli true crime netflix opinia
REKLAMA

W lipcu 2022 roku 17-letnia Mackenzie Shirilla wsiadła za kierownicę swojego samochodu. W pojeździe znajdował się również jej 20-letni chłopak, Dominic Russo, oraz jego 19-letni przyjacielem, Davion Flanagan. Kiedy wszyscy troje wracali z domówki u znajomych w Strongsville w stanie Ohio, zegar wskazywał godzinę 5:30 nad ranem. Ta podróż do domu była dla młodych mężczyzn ich ostatnią. Po ostrożnym pokonaniu zakrętu, Mackenzie z całej siły wcisnęła gaz i, pokonując uliczkę z prędkością 150 km na godzinę, z impetem uderzyła w mur budynku. Dominic i Davion zginęli na miejscu. Mackenzie przeżyła wypadek.

Niedługo później rozpoczęło się w tej sprawie śledztwo. Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się kolejne dowody, które wskazywały na to, że nastolatka spowodowała wypadek i z premedytacją doprowadziła do śmierci współpasażerów. Świadczyły ku temu zebrane dowody. Monitoring miejski ujawnił, że dziewczyna pewnie skręciła w uliczkę, co dowodziło temu, że była trzeźwa (potwierdziły to późniejsze badania, które wykazały w organizmie dziewczyny jedynie składnik psychoaktywny występujący w konopiach). Po oszacowaniu, że Mackenzie jechała z prędkością 150 km na godzinę okazało się również, że nastolatka przez cały odcinek drogi nie użyła hamulca i nie zdjęła nogi z gazu.

REKLAMA

Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli - czy nastolatka z premedytacją zabiła Dominica i Daviona?

Nieco ponad rok po zdarzeniu, w sierpniu 2023 roku sędzia Nancy Margaret Russo uznała, że czyn ten był morderstwem z premedytacją, a nie wynikiem nieostrożnej jazdy. Prokurator również twierdził, że Mackenzie spowodowała wypadek, ponieważ była na swojego chłopaka wściekła - na 2 tygodnie przed śmiertelnym wypadkiem dziewczyna groziła, że rozbije samochód, kiedy Dominic siedział na miejscu pasażera. Tymczasem Mackenzie twierdziła, że po pokonaniu zakrętu nie pamięta, co się wydarzyło i dlaczego z ponadprzeciętną prędkością wjechała w budynek.

Rodzina zmarłych mężczyzn apelowała o jak najsurowszy wymiar kary, do czego przychyliła się również sędzia Russo. Stwierdziła, że Mackenzie świadomie i celowo doprowadziła do wypadku, a w konsekwencji - do śmierci Dominica i Daviona. Nastolatka została uznana za winną 12 zarzutów, w tym wielokrotnego morderstwa i zabójstwa z użyciem pojazdu z okolicznościami obciążającymi. W sądzie usłyszała wyrok dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach odsiadki. Ponowne rozpatrzenie sprawy zostało zaplanowane na 2037 rok.

REKLAMA

Tymczasem jej rodzina oraz obrońcy nie wierzą, że Shirilla z premedytacją doprowadziła do wypadku. Mimo że analizy śledczych związane przede wszystkim z tym, że nastolatka nie zahamowała na żadnym odcinku prostej drogi, rodzice Mackenzie zapowiedzieli, że będą walczyć o sprawiedliwość dla córki. Obrońcy i rodzina argumentują bowiem, że nastolatka straciła przytomność podczas jazdy, co związane jest ze zdiagnozowaniem zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. Właśnie z tego powodu Mackenzie miała doznać amnezji i nie pamięta niczego z chwili wypadku.

Po raz pierwszy od zdarzenia wypowiedziała się również sama oskarżona - Shirilla zdecydowała się wystąpić w dokumencie Netfliksa i odpowiedziała na kilka pytań. Podtrzymywała, że nie pamięta, co wydarzyło się w chwili wypadku i zaprzeczyła, jakoby media społecznościowe odzwierciedlały jej prawdziwe oblicze. "Każdego dnia staram się budzić i być najlepszą wersją siebie" - podkreśliła, twierdząc, że po stracie Doma i Daviona wciąż czuje pustkę. Można jednak odnieść wrażenie, że w jej postawie brakuje skruchy i nie wszystko zostało powiedziane.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
19.05.2026 18:46
Tagi: Filmy dokumentalneFilmy NetflixTrue crime
REKLAMA
Najnowsze
18:04
Te pary z Love is Blind Polska to pewniaki. Kto weźmie ślub w finale?
Aktualizacja: 2026-05-19T18:04:00+02:00
17:33
Hokeiści z Off Campus o trudnym dniu na planie. Te sceny kręcili 15 godzin
Aktualizacja: 2026-05-19T17:33:44+02:00
15:17
Serial ze świata Gry o tron miał być skasowany. Aktor jednak zmienił zdanie
Aktualizacja: 2026-05-19T15:17:53+02:00
14:45
Zwiastun 6. odcinka Stamtąd wyciekł do sieci. Będzie grubo
Aktualizacja: 2026-05-19T14:45:33+02:00
14:25
Aktor z The Boys odpowiada widzom w stylu Rzeźnika. „Prymitywny humor?”
Aktualizacja: 2026-05-19T14:25:42+02:00
12:46
Nowy film o He-Manie to wielkie zaskoczenie. Takich opinii się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2026-05-19T12:46:26+02:00
11:32
O której godzinie oglądać finał Love is Blind: Polska? Pół Netfliksa czeka
Aktualizacja: 2026-05-19T11:32:15+02:00
11:03
Jak wyglądało głosowanie jury na Eurowizji 2026? Wyjaśniamy skandal
Aktualizacja: 2026-05-19T11:03:52+02:00
10:22
Netflix wzbogaci się o genialne science fiction. To zeszłoroczny hit
Aktualizacja: 2026-05-19T10:22:21+02:00
10:00
To najwyżej oceniany odcinek w historii Stamtąd. Tak się robi horror
Aktualizacja: 2026-05-19T10:00:33+02:00
8:31
Serial Harry Potter już traci kluczową aktorkę. Zagra tylko w 1. sezonie
Aktualizacja: 2026-05-19T08:31:48+02:00
8:06
Mata zagrał dwa koncerty. Jednym pozamiatał, drugim rozczarował
Aktualizacja: 2026-05-19T08:06:03+02:00
19:33
To nie David Harbour miał grać w Stranger Things. Rola Hoppera była dla kogoś innego
Aktualizacja: 2026-05-18T19:33:00+02:00
19:01
Czy Nemezis powróci z 2. sezonem? Hit Netfliksa to gorący temat
Aktualizacja: 2026-05-18T19:01:00+02:00
18:17
Nowe potwory w uniwersum Stamtąd. Robi się coraz groźniej
Aktualizacja: 2026-05-18T18:17:00+02:00
17:15
Victor i jego ojciec rozsadzają Stamtąd. Najmocniejsza przeszłość w serialu
Aktualizacja: 2026-05-18T17:15:00+02:00
16:31
Na taki sequel czekali fani Yellowstone. Już okrzyknęli go arcydziełem
Aktualizacja: 2026-05-18T16:31:00+02:00
15:45
Berlin chce ukraść Damę z gronostajem. A mnie ukradł czas
Aktualizacja: 2026-05-18T15:45:00+02:00
15:34
Netflix potrzebował takiego sci-fi. Widzowie oglądają za jednym zamachem
Aktualizacja: 2026-05-18T15:34:32+02:00
13:19
Pierwsze wydanie Pottera kosztowało grosze. Teraz dostaniesz za nie krocie
Aktualizacja: 2026-05-18T13:19:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA