5 tytułów podobnych do Najgorszych sąsiadów. Puk, puk, tu twój koszmar

Jak powszechnie wiadomo, ludzie często są ze sobą w konfliktach. W tych najbardziej radykalnych przypadkach prowadzi to do tragedii, które lata później stają się inspiracją dla twórców filmowych. Ci zaś wybierają różne ścieżki - albo fabularnych, fikcyjnych historii opartych na tych sytuacjach, albo tworzą mocne, dokumentalne kino, które wnikliwie zagłębia się w fakty. Postanowiliśmy stworzyć "podręcznik" w postaci zestawienia tytułów, które - jeśli zainteresowali was "Najgorsi sąsiedzi" - mają kategorię "seans obowiązkowy".

Najgorsi sąsiedzi - podobne tytuły. TOP 5 dokumentów

Koszmarny lokator

Podobieństwo na poziomie tytułu z "Najgorszymi sąsiadami" nie jest przypadkiem - "Koszmarny lokator" jest de facto pierwszą produkcją z całej serii, zapoczątkowanej przez studio Blumhouse i m.in. Cynthię Childs, reżyserkę tych produkcji. Ta, jak nietrudno zgadnąć po tytule, opowiada o najgorszych doświadczeniach, jakich bohaterowie zaznali ze strony swoich współlokatorów. Każdy odcinek opowiada osobną historię, odmienny przypadek osób, które z pozornie niegroźnych, zamieniły się w bycie prawdziwym koszmarem.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Koszmarni eks

Na podobnym schemacie operują też "Koszmarni eks", również będący "dziećmi" Jasona Bluma i Cynthii Childs. Odnosi się przede wszystkim do partnerów, którzy, wbrew wszelkim podejrzeniom bohaterów serialu, skrywają i rozwijają swoją mroczną stronę. Mrożące krew w żyłach intrygi oraz zdrady to zaledwie skrawek tego, co można zobaczyć w tym serialu. Seans w łatwy sposób wywołuje pytanie: jak dobrze znamy osobę, z którą planujemy lub tworzymy wspólne życie?

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Idealna sąsiadka

Dokument nominowany do Oscara, w swoim prime time będący niekwestionowanym hitem na Netfliksie. Nic dziwnego - to wyjątkowe dzieło, przedstawiające wydarzenia w zasadzie niemal w całości zarejestrowane na policyjnych kamerach nasobnych, a zatem przedstawiające to, czego świadkami byli stróże prawa, interweniujący na jednym z osiedli na Florydzie. To właśnie tam doszło do zabójstwa Ajike Owens, dokonanego przez terroryzującą ją (oraz jej rodzinę, w tym dzieci) sąsiadkę Susan Lorincz.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Kochanka, stalkerka, zabójczyni

Produkcja wyreżyserowana przez Sama Hobkinsona opowiada historię mechanika Dave'a, który po zakończeniu długotrwałej relacji, próbuje swoich sił w internetowym randkowaniu. Z czasem mężczyzna nawiązał więź z Liz i Cari - dwoma samotnymi matkami, z którymi znajomość pomogła mu otworzyć się na świat. Z czasem interesująca znajomość przeradza się w zawiły i niebezpieczny trójkąt miłosny.

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Co się stało w głębi lasu?

Choć nie ma związków ze słynnym horrorem "Dom w głębi lasu", to zasadniczo bazuje na podobnym koncepcie. Dokument stworzony przez (a jakże) Blumhouse opowiada o przypadkach, w których kameralne, odosobnione, malownicze domki letniskowe czy chatki, stają się miejscami przerażających zbrodni. Opowieści o tragediach, rozmowy ze świadkami i ofiarami, mieszają się tu z prostymi zabiegami, wzmacniającymi napięcie, poczucie zagrożenia i osamotnienia - wszystko rozgrywa się bowiem z dala od cywilizacji.

Serial dostępny do obejrzenia na HBO Max.

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