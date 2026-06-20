Taylor Parker skazana na karę śmierci. Kiedy wykonanie wyroku?

9 października 2020 roku Taylor Parker zamordowała ciężarną 21-letnią Reagan Simmons-Hanckock, a następnie wyciągnęła z jej łona niemowlę, chcąc wmówić lekarzom i bliskim, że to dziecko, które urodziła. Prawda wyszła na jaw, kiedy policja zatrzymała Parker w drodze do szpitala, a po jej zbadaniu okazało się, że jej ciało nie nosi śladów porodu. Zbrodnia wstrząsnęła społecznością w Teksasie, a Parker, która w chwili popełniania zbrodni miała 27 lat, została skazana na karę śmierci i jako najmłodsza kobieta trafiła do celi śmierci.

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Taylor Parker skazana na karę śmierci. Kiedy wyrok zostanie wykonany?

Parker przebywa obecnie w zakładzie karnym Patrick L. O'Daniel Unit w Gatesville w Teksasie, gdzie oczekuje na egzekucję. Teksas jest bowiem jednym z 21 stanów w USA, w których obowiązuje kara śmierci. To właśnie tam odbywa się najwięcej egzekucji, konkretnie jedna trzecia z nich. Wyrok zostaje wykonany poprzez podanie więźniowi lub więźniarce zastrzyku z trucizną. Wszystkie egzekucje w Teksasie odbywają się w specjalnym bloku więzienia stanowego Huntsville Unit w Huntsville.

Obecnie 33-letnia Parker jest najmłodszą z siedmiu kobiet przebywających obecnie w celi śmierci w tym stanie. Za zabójstwo Reagan Simmons-Hanckock oraz jej nienarodzonej córki Braxlynn została ona skazana na karę śmierci przez ławę przysięgłych hrabstwa Bowie w Teksasie 9 listopada 2022 roku. Od tej pory nie został jeszcze wykonany wyrok - Taylor Rene Parker wciąż żyje. Data egzekucji w postaci śmiertelnego zastrzyku nie została jeszcze wyznaczona. Kiedy zatem zostanie ona zrealizowana?

Prawda jest taka, że nie ma ustalonego terminu, w którym sąd musi wykonać karę śmierci. Data wykonania jest ustalana znacznie później w drodze złożonego procesu odwoławczego, a terminy są zróżnicowane. Skazany, w tym przypadku Parker, musi mieć bowiem czas na wniesienie skarg prawnych (przestępczyni złożyła apelację, lecz sąd odrzucił jej argumenty; zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku odmówił ponownego rozpatrzenia jej sprawy i listopadzie 2025 roku podtrzymał wyrok śmierci). Oznacza to, że kobieta może zostać w celi jeszcze kilka dobrych lat.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.