Największe sci-fi 2026 roku prosto z kina leci na Prime Video. Jest konkretna data

Wśród aktorskich filmów nie było w tym roku większego hitu science fiction. Można było się tego spodziewać, bo przecież jeszcze przed premierą "Projekt Hail Mary" okrzyknięto arcydziełem. Widzowie tłumnie popędzili więc do kin, aby się przekonać, czy rzeczywiście jest taki dobry. W efekcie adaptacja prozy Andy'ego Weira zarobiła ponad 683,5 mln dola. Więcej w ostatnich miesiącach udało się zebrać jedynie "Michaelowi" (977,6 mln) i "Super Mario Galaxy Film" (1 mld).



Wszyscy wiemy, jak to wygląda, gdy jakiś film cieszy się popularnością na wielkich ekranach. Jego ścieżka do streamingu wydłuża się. "Projekt Hail Mary" jeszcze 20 marca trafił do kin. Od jego premiery minęły więc ponad trzy miesiące. To całkiem sporo. Choć trzeba zaznaczyć, że już od jakiegoś czasu film można obejrzeć online. Tylko na platformach VOD, co oznacza, że za dostęp do niego należy dodatkowo zapłacić.

"PROJEKT HAIL MARY" OBEJRZYSZ NA: PROJEKT HAIL MARY Prime Video

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Projekt Hail Mary - kiedy na Prime Video?

Jak się okazuje, wydatek kilkunastu złotych na seans "Projektu Hail Mary" użytkownikom Prime Video nie jest straszny. Produkcja science fiction rządzi przecież na liście najchętniej kupowanych tytułów na platformie Amazona. Zaraz jednak będzie dostępna również w ramach opłacanej subskrypcji. Kiedy dokładnie?

Już wcześniej pojawiła się informacja, że "Projekt Hail Mary" wyląduje w ofercie Prime Video w najbliższy piątek. Data ta pojawiła się bowiem na karcie filmu na platformie. Jakiś czas temu jednak zniknęła. Serwis nie zrezygnował jednak z dodania produkcji do swojej biblioteki, żebyśmy mogli ją obejrzeć bez dodatkowych opłat - i wreszcie oficjalnie potwierdził dzień premiery.



"Projekt Hail Mary" wyląduje na Prime Video dokładnie w najbliższy piątek, 3 lipca.

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Więcej o "Projekcie Hail Mary" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.