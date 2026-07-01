Serial o Legalnej blondynce w Prime Video. Jak łączy się z filmami?

Film "Legalna blondynka" z 2001 roku powstał na podstawie powieści Amandy Brown. Historia popularnej dziewczyny Elle Woods, która, podążając za swoją licealną miłością, idzie na studia prawnicze na Harvardzie, bardzo przypadła do gustu zarówno widzom jak i krytykom. Produkcja doczekała się sequela i spin-offu. A w międzyczasie narodziła się cała multimedialna franczyza, w skład której wchodzą jeszcze musicalowe adaptacje i seria osadzonych w uniwersum young adultowych książek.



Uniwersum "Legalnej blondynki" ciągle się rozwija. Właśnie pojawiła się jego nowa odsłona. Na Prime Video właśnie pojawił się prequel filmów z Reese Whitherspoon w głównej roli. Przedstawia on historię Elle Woods zanim trafiła na Harvard i w "Legalnej blondynce 2" ruszyła do Waszyngtonu, aby w kongresie walczyć o prawa zwierząt. Jak więc serial łączy się z uwielbianymi filmami sprzed lat?

"ELLE" OBEJRZYSZ NA: ELLE Prime Video

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Elle - prequel Legalnej blondynki już na Prime Video

Na jednym z najbardziej podstawowych poziomów "Legalna blondynka" to opowieść o kobiecie, która zostaje wyrwana ze swojego naturalnego środowiska i trafia do zupełnie nowego otoczenia, gdzie przełamuje stereotypy. Fabularnie prequel od Prime Video opiera się na tym samym koncepcie. Tylko tym razem Elle Woods żyje sobie w dostatku, obracając się w śmietance towarzyskiej Los Angeles, aż w końcu rodzice zabierają ją do Seattle. A tam czeka na nią deszcz, feminizm i grunge.

Akcja "Elle" rozgrywa się dokładnie sześć lat przed wydarzeniami przedstawionymi w "Legalnej blondynce". Trafiamy więc do 1995 roku, kiedy to główna bohaterka jest jeszcze nastolatką. Już wtedy przejawia jednak charakterystyczne dla siebie cechy, czym nawet nie tyle szokuje młodzieżową społeczność Seattle, co naraża się na śmieszność i ostracyzm. Wszyscy spoglądają na nią z góry. Ale ona jest Elle Woods. Obmyśla więc plan, jak udowodnić swoją wartość. I konsekwentnie wciela go w życie.

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Tym samym w "Elle" obowiązują te same zasady, co w "Legalnej blondynce". Choć twórcy opowiadają zupełnie nową historię, starają się budować znajomy fanom klimat. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli na liście płac znajdziecie Reese Whiterspoon, która w oryginalnych filmach wcielała się w główną rolę. Tym razem nie zobaczymy jej jednak na ekranie.

W "Elle" Reese Whiterspoon pełni jedynie rolę producentki wykonawczej. Nie ma jednak wątpliwości, że na planie dbała, aby serial Prime Video nie zatracił ducha "Legalnej blondynki".

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.