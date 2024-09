Twórcy "Emily w Paryżu" oszaleli - to chyba nie koniec. Widzieliśmy zakończenie sezonu

Moja ocena zależy od tego, czy to naprawdę był koniec, czy twórcy szykują jednak rewolucję na planie. Jeśli byliśmy świadkami finału, czego nie jestem do końca pewna, to czuję się oszukana - z jednej strony można by było potraktować ostatni odcinek jako otwarte zakończenie, a z drugiej wciąż nie wiadomo, co z Gabrielem, co z przystojnym Włochem, no i przede wszystkim Mindy, która przecież bierze udział w Eurowizji. Wprowadzenie do serialu nowej bohaterki również każe przypuszczać, że nie pojawiła się ona przypadkiem. A najbardziej nurtujące mnie pytanie brzmi, czy twórcy zdecydują się przenieść fabułę do Rzymu. Mnóstwo pytań, mało odpowiedzi i przeczucie, które podpowiada mi, że z Emily się jeszcze nie żegnamy.