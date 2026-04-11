Nowe lokalizacje w 6. sezonie Emily w Paryżu. Zapowiada się inaczej

Twórcy serialu "Emily w Paryżu" nie dadzą głównej bohaterce odpocząć. Podczas gdy w poprzednim sezonie Emily podbijała stolicę Włoch, tym razem trafi do zupełnie nowych egzotycznych dla niej miejsc.

Anna Bortniak
Na początku tego roku, niecały miesiąc po premierze 5. sezonu "Emily w Paryżu", Netflix ogłosił, że przedłuża serial 6. sezon. Nic dziwnego - to jedna z najchętniej oglądanych produkcji streamingowego giganta, która jest po prostu kurą znoszącą złote jaja, co udowodnił najnowszy sezon. Został on oberzany 26,8 mln razy na całym świecie w ciągu pierwszych 11 dni od premiery, a to oznacza, że widzowie wciąż chcą śledzić przygody uroczej Emily (w tej roli Lily Collins).

Ostatnio bohaterka przeżywała przygody już nie tylko w Paryżu, ale również w Rzymie. Mimo że w połowie 5. sezonu Emily wróciła do Paryża, to nie zagrzeje tam długo miejsca. Ujawniono już zupełnie nowe lokalizacje, w których znajdzie się bohaterka.

Emily w Paryżu: nowe lokalizacje w serialu. Bohaterka pojedzie do Grecji i Monako

Wcześniej ekipa "Emily w Paryżu" poza Paryżem miała okazję kręcić w takich miejscach jak Rzym i Wenecja we Włoszech oraz Saint-Tropez i Megeve we Francji. Jak podaje Variety, w najnowszym 6. sezonie bohaterka będzie miała okazję zawitać do Grecji i Monako. To drugie miasto-państwo w obrębie Riwiery Francuskiej nie wydaje się czymś zaskakującym, z kolei Grecja zapowiada się jako coś nowego i ciekawego, biorąc pod uwagę miejsca, w których do tej pory znajdowała się bohaterka.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, na czym dokładnie będzie skupiała się fabuła nadchodzącego sezonu - informacje na ten temat są objęte ścisłą tajemnicą. Można jednak wywnioskować, że przynajmniej część nowej odsłony będzie rozgrywała się w antycznej Grecji. Przypomnijmy, że w finale 5. sezonu Gabriel (Lucas Bravo), ukochany Emily, wysłał jej pocztówkę z zaproszeniem na grecki wypad, sugerując możliwość ponownego spotkania.

Wygląda zresztą na to, że Gabriel nie opuści Emily tak prędko. Darren Star, twórca serialu, wspominał, że nie wyobraża sobie produkcji bez tego bohatera. Mimo że w 5. sezonie Emily angażowała się nie tylko w zarządzanie oddziałem Agence Grateau we Włoszech, ale również w romans z Włochem Marcello, to wspólne sceny z Gabrielem tchnęły w poprzednią odsłonę sporo nostalgii. Teraz, kiedy Gabriel opuścił swoją restaurację i objął stanowisko szefa kuchni na jachcie, wszystko może się zmienić.

Co więcej, Star zasugerował również, że widzowie ponownie będą mieli okazję śledzić romans Emily i Gabriela - przy okazji ogłoszenia 6. sezonu ujawnił, że para nie wejdzie w związek natychmiast, ale wierzy, że ich uczucie wciąż może zostać odbudowane.

Anna Bortniak
11.04.2026 15:02
