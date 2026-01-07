Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację

Ładowanie...

Darren Star, twórca serialu "Emily w Paryżu" najwyraźniej ma jeszcze całą masę pomysłów na kontynuację produkcji - Netflix oficjalnie przedłużył jeden ze swoich najchętniej oglądanych tytułów na 6. sezon. Wyniki oglądalności były bardzo przyzwoite, więc trudno było nie przewidzieć, że streamingowy gigant zrezygnuje ze swojej kury znoszącej złote jaja - cały sezon zyskał 26,8 mln wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych 11 dni od premiery, co oznacza, że widzowie wciąż chcą śledzić przygody uroczej Emily.

Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Emily w Paryżu: 6. sezon. Kiedy premiera?

Informacja o przedłużeniu "Emily w Paryżu" na 6. sezon nastąpiła 3 tygodnie po premierze 5. sezonu, który Emily spędziła trochę we Włoszech, a trochę we Francji. W najnowszej odsłonie główna bohaterka ma jednak wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli do tytułowego Paryża. Kiedy premiera?

Obecnie można spekulować. Biorąc pod uwagę, że finał 4. sezonu pojawił się jesienią 2024 r., a 5. odsłona zadebiutowała zimą 2025 r., najnowszych odcinków możemy się nie wcześniej, niż pod koniec 2026 r.

Ona sama wybrała swoje życie w Paryżu, pracę i to, na co tak ciężko pracowała. Myślę, że ostatecznie to właśnie tam było jej serce i to uświadomiło jej, że chce być w Paryżu i chce tam mieszkać, a to nie jest coś tymczasowego - powiedział Star w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Nie będzie to jedyna zmiana - twórca zasugerował również, że widzowie ponownie będą mieli okazję śledzić romans Emily i Gabriela, w którego wciela się Lucas Bravo. Star ujawnił, że para nie wejdzie w związek natychmiast, ale wierzy, że ich uczucie wciąż może zostać odbudowane.

W obsadzie 5. sezonu - oprócz Collins i Bravo - znaleźli się również: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Geneviève), Paul Forman (Nicolas de Léon), Arnaud Binard (Laurent G.), Minnie Driver, Bryan Greenberg, Eugenio Franceschini i Michèle Laroque.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 07.01.2026 10:51

Ładowanie...