REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Czy będzie 4. sezon Euforii? Finał rozwiewa wątpliwości

Za nami 3. sezon "Euforii". O ile pierwsze dwa były kontrowersyjne, o tyle ten, który właśnie się skończył, przebił poprzedników. Czy mieliśmy do czynienia z wielkim finałem serialu, czy może czeka nas jeszcze powrót do tego świata?

Adam Kudyba
Dodaj do ulubionych w Google
euforia serial koniec hbo
REKLAMA

"Euforia" to kawał historii współczesnej telewizji. Serial Sama Levinsona prędko wyrósł na autorską, wyrazistą produkcję, biorącą na warsztat problemy i uzależnienia, które dotykają amerykańskiej młodzieży. Bardzo często (i słusznie) konfrontował się z zarzutami o trywializacje tematyki nałogów i nadmierną erotyzację obrazu oraz samych bohaterów, a zwłaszcza kobiecych postaci. 3. sezon serialu osiągnął pod tym względem szczyt, a ostrzał w kierunku reżysera był wyjątkowo mocny.

UWAGA: poniżej znajdują się duże spoilery dot. finału 3. sezonu "Euforii"

REKLAMA

3. sezon Euforii zakończył się z hukiem. Czy będzie kontynuacja?

Bohaterowie, których znaliśmy wcześniej jako licealistów, weszli w dorosłość, która nie jest dla nich łaskawa. Rue (Zendaya) próbuje wyrwać się ze szponów dilerki Laurie (Martha Kelly) i szuka nowej ścieżki życia pod okiem Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) właściciela klubu ze striptizem. Nate Jacobs (Jacob Elordi) przejął firmę, ale zamiast budować i rozwijać mocarstwowe plany, pogrąża się w długach i zobowiązaniach wobec gangsterów. To zaś wpływa na jego związek z Cassie (Sydney Sweeney) - bohaterka planuje założyć konto na OnlyFans rozpocząć karierę, która pozwoli jej na niezależność finansową. Pomóc jej w tym postanawia Maddy (Alexa Demie), pracująca jako menedżerka gwiazd, była dziewczyna Nate'a.

Końcówka 3. sezonu upływa w niejednym przypadku pod znakiem śmierci. Najpierw widzimy, jak Laurie, której dom zostaje osaczony przez federalnych, decyduje się na samobójstwo, by uniknąć więzienia. Niedługo później dochodzi do najbardziej przejmującej, choć niestety spodziewanej śmierci - na tamten świat przenosi się nie kto inny, jak sama Rue. Odpowiedzialny za to jest Alamo, który (za sprawą słów Maddie) zrozumiał, że dziewczyna była wtyką federalnych i zamiast tabletek przeciwbólowych, podał jej te z fentanylem. Rue przedawkowała je i zmarła, a jakiś czas później, pogrążony w żałobie Ali (Colman Domingo) w spektakularny sposób rozprawił się z szefem klubu, trzykrotnie ładując mu kulkę ze strzelby. Dodając do tego Nate'a Jacobsa w poprzednim epizodzie, mamy cztery ważne postacie, które "Euforia" pożegnała "na śmierć".

REKLAMA

Od dawna mówiło się, że 3. sezon "Euforii" będzie równocześnie wielkim finałem serialu. Miałoby to bardzo dużo sensu - najnowsza odsłona była swego rodzaju spojrzeniem na to, na jakich ludzi bohaterowie wyszli po doświadczeniach z poprzednich sezonów, swoistym podsumowaniem. Sama Zendaya wielokrotnie wypowiadała się w wywiadach, twierdząc, że jej zdaniem serial zakończy się właśnie na 3. sezonie. Teraz to już pewne - po 7 latach rozdział pod tytułem "Euforia" dobiegł końca. Variety podało informację, której spodziewali się wszyscy - 3. sezon serialu był ostatnim. Potwierdzili to zarówno Sam Levinson, jak i HBO.

Choć w historii telewizji zdarzały się przypadki wznawiania serialu, który miał już naprawdę się skończyć, ciężko sobie wyobrazić, by "Euforia" zaliczyła się do tej grupy. Nie miałoby to sensu z punktu widzenia większości bohaterów, więc jeśli dopuszczać, jakikolwiek powrót do tego świata, to z zupełnie nowymi postaciami i - najlepiej - zupełnie nowym reżyserem. Sam Levinson powinien odpocząć od robienia obleśnych i uprzedmiatawiających bohaterów produkcji.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
07.06.2026 06:52
Tagi: Euforia
REKLAMA
Najnowsze
6:12
Gdzie obejrzeć Toy Story? Lista wszystkich filmów z serii
Aktualizacja: 2026-06-07T06:12:00+02:00
17:14
Filmowy list miłosny do Polski w HBO Max. Prawdziwa perełka
Aktualizacja: 2026-06-06T17:14:00+02:00
15:35
Kiedy kolejne odcinki Legendy Vox Machiny? Nietypowy harmonogram
Aktualizacja: 2026-06-06T15:35:00+02:00
14:13
Opowieść podręcznej ma (fajny) 7. sezon. A mogliście o nim nawet nie słyszeć
Aktualizacja: 2026-06-06T14:13:00+02:00
13:34
Serialowy Hopper wyjaśnił zagadkę finału Stranger Things. Będzie burza
Aktualizacja: 2026-06-06T13:34:28+02:00
12:46
Serial o Michaelu Jacksonie podzieli widzów. Już wzbudza kontrowersje
Aktualizacja: 2026-06-06T12:46:13+02:00
10:33
Jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat nareszcie w HBO Max. Wielkie kino
Aktualizacja: 2026-06-06T10:33:00+02:00
9:17
W HBO Max nie ma nudy. 5 wyjątkowych nowości na weekend
Aktualizacja: 2026-06-06T09:17:00+02:00
9:01
Oho, użytkownicy Disney+ już zaczynają. Jarają się premierą jak nowymi zabawkami
Aktualizacja: 2026-06-06T09:01:00+02:00
8:11
Kim jest nowy He-Man? Nicholas Galitzine to młoda gwiazda kina
Aktualizacja: 2026-06-06T08:11:00+02:00
21:22
Co łączy Przylądki strachu? Serial Apple TV jest połączony z filmem z 1991 roku
Aktualizacja: 2026-06-05T21:22:00+02:00
19:20
Anthony Head nie żyje. Grał w Buffy: Postrach wampirów i Tedzie Lasso
Aktualizacja: 2026-06-05T19:20:13+02:00
18:52
Michael Jackson z Netfliksa podzielił widzów. Sypią się jedynki
Aktualizacja: 2026-06-05T18:52:40+02:00
18:18
Widziałem Ojczyznę Pawlikowskiego. Film, który ze mną zostanie - recenzja
Aktualizacja: 2026-06-05T18:18:00+02:00
17:33
Kiedy kolejne odcinki Przylądka strachu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-06-05T17:33:00+02:00
15:55
Wybitny film z Chalametem już w HBO Max. Brak Oscara to zniewaga
Aktualizacja: 2026-06-05T15:55:00+02:00
15:02
Ludzie czekają w kolejce, aby kupić bilet na Odyseję. Hit lata
Aktualizacja: 2026-06-05T15:02:47+02:00
13:38
Polka zagra w finale Roland Garros 2026. Gdzie obejrzeć turniej?
Aktualizacja: 2026-06-05T13:38:03+02:00
11:57
Co obejrzeć z nowym pakietem streamingowym Plusa i Polsat Box? Najlepsze seriale za grosze
Aktualizacja: 2026-06-05T11:57:55+02:00
11:47
Mówili, że Przylądek strachu to najlepszy thriller 2026. Recenzja
Aktualizacja: 2026-06-05T11:47:55+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA