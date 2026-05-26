Superman pojawił się w 3. sezonie Euforii. To nie żart

"Supermana" i "Euforię" łączy stosunkowo niewiele. W zasadzie jednym z nielicznych punktów stycznych obu tytułów jest to, że Jacob Elordi, gwiazdor serialu, był jednym z kandydatów do zagrania Clarka Kenta, zaproszono go nawet na casting, jednak zrezygnował. Dodatkowo, oba tytuły są dostępne do obejrzenia na HBO Max. Na tym lista się kończy. Wydaje się jednak, że mimo, iż problemy bohaterów "Euforii" są bardzo przyziemne, świadomość istnienia filmowego "Supermana" jest tam widoczna.

Co robi Superman w 3. sezonie Euforii? Jest tłem. Serio

Za pomost pomiędzy "codziennością bohaterów" a "wielkim kinem" w "Euforii" służy w 3. sezonie jedna z bohaterek, Lexi Howard (Maude Apatow). Bohaterka jest siostrą Cassie (Sydney Sweeney) i radzi sobie w swojej pracy z dużo większymi trudnościami - zaczynając jako asystentka Patty Lance, pracującej w Warner Bros. showrunnerki serialu "LA Nights". Lexi czuje, że jej potencjał się marnuje w trakcie przynoszenia kawy, więc stara się co jakiś czas podsuwać drobne pomysły i uwagi, czym zyskuje większą przychylność swojej szefowej. Wkrótce do jej życia znów wkracza Cassie i przez swoją pogoń za sławą znacząco je komplikuje.

Cassie bowiem, za sprawą zręczności Maddy (Alexa Demie) dostaje się na casting do wspomnianego serialu i udaje jej się zdobyć uwagę twórców. Nie jest to w smak Lexi, która dąży do tego, by zniechęcić osoby odpowiadające za serial do Cassie, nawet mimo tego, że ta jest jej siostrą. Okazuje się, że nawet przeszłość na OnlyFans okazuje się nie być ogromną przeszkodą dla twórców w zatrudnieniu dziewczyny, a Lexi dostaje zlecenie napisania scenariusza do kolejnego odcinka serialu. Szybko okazuje się, że bohaterka grana przez Sweeney długo nie zagrzeje miejsca w Hollywood.

W najnowszym, 7. odcinku 3. sezonu "Euforii" jesteśmy bowiem świadkami rozmowy Patty Lance z jej przełożonym. Tematem dyskusji jest właśnie Cassie i jej udział w serialu. Showrunnerka próbuje początkowo bronić swojej decyzji o zatrudnieniu Howard do zagrania w produkcji, ale ostatecznie ugina się pod sugestią, że zamiast popularnej i rozbierającej się przed światem dziewczyny lepiej zatrudnić prawdziwą aktorkę. To właśnie wówczas mamy do czynienia z cameo Supermana. A konkretniej manekina Człowieka ze Stali, jako żywo przypominającego Davida Corensweta w tej roli, który jest postawiony pod ścianą za Lance.

Taka sytuacja nie powinna być wielkim zdziwieniem - akcja tej części fabuły rozgrywa się bowiem na terenie studia Warner Bros, odpowiadającego za stworzenie i dystrybucję "Supermana" z 2025 roku. Co więcej, James Gunn, reżyser filmu, na portalu Threads oficjalnie potwierdził, że w serialu pokazano prawdziwe biuro DC Studios, a także biuro Petera Safrana, który wraz z Gunnem dowodzi uniwersum. Choć wątek Lexi Howard i jej działalności w branży filmowej jest zbyt wątły, by nazwać go solidnie skonstruowanym meta-komentarzem, takie smaczki są miłym urozmaiceniem, które pokazuje, że nic nie dzieje się w próżni.

Adam Kudyba 26.05.2026 14:37

