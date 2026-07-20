Euforia wraca. HBO Max pokaże jeszcze jeden odcinek

Na nowy sezon "Euforii" zadebiutował w HBO Max po ponad 4 latach przerwy. Finałowa odsłona serialu

Sama Levinsona liczyła 8 odcinków, a ostatni widzowie mogli obejrzeć relatywnie niedawno, bo pierwszego dnia czerwca. Okazuje się jednak, że to wcale nie był koniec, a subskrybenci będą mogli raz jeszcze wrócić do obsypanego brokatem świata bohaterów. Wszystko za sprawą nowości od HBO Max, która zabierze fanów w podróż pełną wspomniań.

Euforia - HBO Max pokaże odcinek specjalny. Kiedy premiera?

"Euforia: Powrót" to odcinek specjalny, który nie jest ani kontynuacją, ani odcinkiem, który nie został do tej pory wyemitowany. Produkcja będzie miała formę dokumentu, co oznacza, że widzowie zobaczą wczesne wywiady gwiazd, które zyskały popularność właśnie za sprawą "Euforii" i dzięki niej ich kariera nabrała rozpędu.

Oznacza to, że pojawią się materiały filmowe z pierwszych wystąpień Zendayi, Hunter Schafer, Syndey Sweeney czy Jacoba Elordiego. To będzie wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się, jak wyglądało ich życie, zanim jeszcze świat dowiedział się, jakim fenomenem kulturowym okaże się być "Euforia".

"Euforia: Powrót" zadebiutuje w HBO Max już w tę sobotę, 24 lipca. Oznacza to, że odcinek specjalny zadebiutuje na platformie niecałe 2 miesiące po premierze finału. Termin wydaje się być odpowiedni - widzowie z pewnością zdążyli już poukładać sobie wszystkie wydarzenia, jakie zostały pokazane w ostatnim epizodzie, a jednocześnie emocje nie zdążyły do końca opaść i z pewnością są jeszcze fani "Euforii", którzy z entuzjazmem zasiądą do obejrzenia odcinka specjalnego.

"Euforia" to serial o nastolatkach, który stał się fenomenem kulturowym i jedną z najważniejszych produkcji HBO Max. Główną bohaterką jest Rue Bennett (Zendaya), narkomanka po odwyku. Fabuła serialu skupia się także na nowoprzybyłej do miasta transseksualnej dziewczynie Jules (Hunter Schafer) oraz znajomych Rue ze szkoły, którzy również zmagają się ze swoimi problemami. Nate (Jacob Elordi) tkwi w toksycznym związku z Maddy (Alexa Demie). Chris McKay (Algee Smith), gwiazda futbolu, nie potrafi zaaklimatyzować się w szkole, Cassie (Sydney Sweeney) prześladowana jest przez erotyczną przeszłość, a Kat (Barbie Ferreira), zmagająca się z problemami ze swoją wagą, odkrywa swoją seksualność.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...