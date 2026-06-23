Zmiany w Tańcu z gwiazdami. Zabraknie jednej jurorki

Przez jurorski stół "Tańca z gwiazdami" przewijało się sporo osób. W pierwszych pamiętnych edycjach uczestników i uczestniczki oceniali Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Piotr Galiński i Zbigniew Wodecki, natomiast od kilku edycji w składzie znajdują się Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk. Wspomniani jurorzy pokazywali słynne tabliczki z ocenami od 27. sezonu i do tego momentu skład ten pozostawał niezmienny. Pojawiły się jednak doniesienia, że pod tym względem kolejna edycja nie będzie już taka sama.

REKLAMA

Taniec z gwiazdami - Ewę Kasprzyk zastąpi inna jurorka

Kasprzyk zostanie zastąpiona przez inną jurorkę - donosi Super Express. Według informacji serwisu jej miejsce za jurorskim stołem zajmie Agata Kulesza. Uwielbiana aktorka miała nie tylko okazję wystąpić w 13. edycji "Tańca z gwiazdami", ale również ją zwyciężyć. Co ciekawe, Kulesza już raz zastąpiła Kasprzyk jako jurorka w jednym z odcinków w 18. edycji programu.

Informator podkreślił, że Edwardowi Miszczakowi zależy na urozmaiceniu programu nową twarzą, czego od jakiegoś czasu domagali się również widzowie. Osoba ze stacji stwierdziła, że w ostatnim czasie fani formatu nalegali, aby skład jurorski ponownie się zmienił. Kulesza w roli jurorki być może spełniłaby ich oczekiwania.

Ludzie ją kochają i bardzo dobrze ją przyjęli. W swoich opiniach była nie tylko bardzo empatyczna i ciepła, ale przy tym wszystkim starała się też przemycić jakąś profesjonalną refleksję. To klasa sama w sobie. Nie wprowadzała chaosu jak Ewa Kasprzyk, wręcz przeciwnie. Koiła tym, co mówiła. Dla Edwarda to najlepsza kandydatura i łatwo nie odpuści, by ją zatrudnić. On póki co o nikim innym nie chce słyszeć, choć producent przygotowuje alternatywne nazwiska - mówi informator Super Expressu.

REKLAMA

19. edycja "Tańca z gwiazdami" zadebiutuje w Polsacie jesienią. Ogłoszono już pierwsze nazwiska osób, które w następnej odsłonie będzie można zobaczyć na parkiecie. Będą to: Helena Englert, Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Andrzej Rosiewicz. Na dalsze ogłoszenia trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Ładowanie...

Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.