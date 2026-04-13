Piotr Kędzierski trwalszy niż Titanic. W Tańcu z Gwiazdami jest niezatapialny

"Taniec z Gwiazdami" to program, w którym w większości liczą się nie tylko umiejętności taneczne, ale również ogólna charyzma, sympatia głosujących widzów. Jurorzy faktycznie przyznają punkty, ale znacznie większy wpływ na koniec mają osoby wysyłające SMS-y lub oddające głosy przez aplikację "Tańca z Gwiazdami". To oznacza, że nieraz do dalszych etapów przechodzą uczestnicy, którzy podbili serca wszystkim, tylko nie zdolnościami tanecznymi.

Faworyci trzymają poziom, Piotr Kędzierski też

Już na początku doszło do eliminacji - na skutek zapowiedzianej w poprzednim odcinku dogrywki z programem pożegnali się Kamil Nożyński i Izabela Skierska. Nie było to raczej wielkim zaskoczeniem - mimo, iż aktor ostatnio się wyrabiał warsztatowo, wciąż był nieco w tle innych, a Izabella Miko, z którą się mierzył, na tańcu zjadła zęby (co jest często podnoszonym argumentem, że nie powinno jej być w show).

Znaczna większość programu potoczyła się tak, jak się spodziewałem. Influencerski ton odcinka nie był moim zdaniem jakimś wielce koniecznym urozmaiceniem, natomiast udało się uniknąć niezręczności. Bagi, zwycięzca ubiegłej edycji współprowadził wczorajszą odsłonę show i poza naturalnymi, widocznymi momentami stresu, nie poradził sobie źle. Jeśli chodzi o poziom taneczny, to w większości prezentowano bardzo porządny poziom. Miłym zaskoczeniem ponownie okazał się Kacper "Jasper" Porębski - początkowo radził sobie słabo i przez długi czas pozostawał w moich oczach sztandarowym kandydatem do odpadnięcia, ale od jakichś dwóch-trzech odcinków prezentuje się na parkiecie znacznie lepiej.

Moi osobiści faworyci wznieśli się dziś (ponownie) na swoje wyżyny. Gdyby to zależało wyłącznie od moich fanaberii, w finale o Kryształową Kulę zawalczyliby Sebastian Fabijański (z Julią Suryś) oraz Gamou Fall (z Hanną Żudziewicz). Obaj uczestnicy prezentują kapitalny poziom, ruszają się płynnie i po prostu znakomicie, w każdym ich tańcu czuć emocje i warsztat. Podobnego zdania zapewne są jurorzy - i Fabijański, i Fall otrzymali od jury najwyższą, możliwą notę - 40 punktów. Nie twierdzę, że Magdalena Boczarska i Paulina Gałązka nie tańczą wyśmienicie, bo tańczą, jednak nie widzę ich w finale aż tak bardzo, jak wymienionych powyżej.

Przyszła pora na truskawkę na torcie, czyli Piotra Kędzierskiego, tańczącego z Magdaleną Tarnowską. Żeby nie było: absolutnie nie kwestionuję tego, że jest to sympatyczny/ciekawy gość. Widać taki wizerunek w tym programie, sam radiowiec jest świadom swoich niskich umiejętności i czerpie z udziału w "Tańcu..." przede wszystkim zabawę. Fakty są jednak takie, że - jak wspomniano wyżej - jest na nieproporcjonalnie wysokim etapie programu względem swoich zdolności tanecznych.

Nie uważam, że obecność Izabelli Miko w programie jest uczciwa względem pozostałych, natomiast skoro skupiamy się już na tańcu, to zdecydowanie nie ona powinna odpaść we wczorajszym odcinku. Kamil Nożyński, Mateusz Pawłowski, Emilia Komarnicka - każde z tych zawodników, których już nie ma, prezentowało znacznie lepszy poziom, niż Kędzierski. Według medialnych doniesień z ostatnich tygodni para Kędzierskiego i Tarnowskiej dostaje niemało głosów od widzów, więc pozostaje pytanie: czy "Kędzior" wciąż będzie tak niezatapialny? Coraz trudniej mi sobie to wyobrazić, ale nie takie rzeczy już widziała telewizja.

Taniec z Gwiazdami - uczestnicy

Oto pary, które zobaczymy w następnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Jasper i Daria Syta

"Taniec z Gwiazdami" jest emitowany co tydzień w niedzielę o 19:55 w Polsacie.

Czytaj więcej na Spider's Web:

Do zdjęcia głównego użyto materiałów prasowych Telewizji Polsat.

Adam Kudyba 13.04.2026 09:23

