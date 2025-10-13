Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?

Ładowanie...

Mikołaj "Bagi" Bagiński to uczestnik nowej edycji "Tańca z gwiazdami", który podbija parkiet wraz z Magdaleną Tarnowską. Jeśli nie tańczy, to nagrywa vlogi na YouTube. W miniony weekend influencer opublikował filmik - tym razem na swoim kanale - w którym pokazał kulisy swoich przygotowań do tanecznego programu Polsatu. Obejmowały one również wizytę w Kanale Zero, gdzie tydzień temu Bagi i Magda rozmawiali z Piotrem Połaciem i Krzysztofem Pieszko. Nie obyło się bez kontrowersji, które rozegrały się już poza kamerami.

Bagi dostał reprymendę od Mazurka. Poszło o to, kto pierwszy podaje rękę

Na filmie "Moja wielka metamorfoza!" Bagi opublikował kulisy wywiadu na Kanale Zero, gdzie pojawił się wraz ze swoją taneczną partnerką, Magdą. W pewnym momencie doszło do spotkania influencera z dziennikarzem Robertem Mazurkiem, który prowadzi na kanale Krzysztofa Stanowskiego kilka segmentów. Właśnie wtedy już na dzień dobry Bagi został upomniany przez Mazurka.

Starszy podaje rękę pierwszy. No widzisz, Mikołaju, a jak podejdziesz do prezydenta, to podlecisz do niego z łapą pierwszy? Tak samo kobieta, jak ci podaje rękę - ty nie podajesz kobiecie ręki pierwszy. Ona może nie chcieć ci podać ręki - powiedział Mazurek.

Po wyjściu ze studia Bagi minął Krzysztofa Stanowskiego i zażartował, że nie podał mu ręki, ponieważ to starsza osoba powinna się przywitać.

Może oni mają takie zasady, więc nie podałem ręki Krzysztofowi Stanowskiemu - powiedział.

I dodał:

Tak zostałem wychowany, że po prostu z uprzejmości podajesz rękę ludziom. Że wręcz nawet mam tak, że jak przychodzisz do jakiegoś pomieszczenia i nie witasz się z ludźmi, to jest tak dziwnie trochę. A właśnie miło tak, że do każdego [podchodzisz, podajesz rękę i mówisz] "dzień dobry".

Na sytuację z Mazurkiem trafnie zareagował Tomasz Karolak

W dalszej części odcinka Bagi spotkał na korytarzu Tomasza Karolaka, któremu postanowił opowiedzieć sytuację zza kulis w Kanale Zero.

Wiesz, co, niech on się w d*pę pocałuje, k**wa, ten cwaniak, dobra? Co to ma być? Daj spokój, co to za, k**wa, zwracanie uwagi? - skomentował.

Mimo że Mazurek może znać na pamięć wszystkie zasady savoir-vivre i wcielać je w życie, to zapomniał o jednej - o okazywaniu szacunku drugiemu człowiekowi, przy którym reguła na temat tego, kto pierwszy podaje rękę, schodzi na drugi plan. Gdyby dziennikarz rzeczywiście chciał zwrócić uwagę Bagiemu, to zrobiłby to dyskretnie, poza kamerami i nie w obecności wszystkich innych ludzi.

