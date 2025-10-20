REKLAMA
Taniec z gwiazdami mnie zdegustował. Odpadli nie ci, którzy powinni

Od kilkunastu lat oglądam "Taniec z gwiazdami", w związku z czym nie dziwiło mnie nigdy, że z programu czasami odpadali uczestnicy tańczący dobrze, a zostawali w nim ci, których popularność była większa od umiejętności. Mimo tego, werdykt wczorajszego odcinka wyjątkowo mnie wzburzył.

Adam Kudyba
Niedzielny wieczór zwykle równa się obecności przed telewizorem, ponieważ na Polsacie od 19:55 leci "Taniec z gwiazdami" - program, który oglądam od dzieciństwa. Pamiętam czasy transmitowania go w TVN, Zbigniewa Wodeckiego i Beaty Tyszkiewicz w jury, mogę z całą stanowczością nazwać się sympatykiem tego show. Najnowsza edycja również przykuła moją uwagę wieloma ciekawymi postaciami w składzie. Jedna z nich to Aleksander Sikora - prezenter telewizyjny, finalista programu "Twoja twarz brzmi znajomo", który w "Tańcu z gwiazdami" tańczył z Darią Sytą. Czas przeszły został tutaj użyty celowo - we wczorajszym odcinku zdecydowano, że to właśnie ta para żegna się z programem.

Aleksander Sikora odpadł z Tańca z gwiazdami. Niesłusznie

Nie będę owijał w bawełnę - ten "wyrok" mnie absolutnie zdegustował. Pomijając sympatię, którą wzbudza Sikora dzięki swojej osobowości, ostatnie odcinki pokazały, że on i Daria Syta powinni liczyć się w walce o najwyższe miejsca. Dotychczasowe występy tej pary były dopracowane, emocjonujące, innymi słowy - na naprawdę wysokim poziomie. O ile w normalnych warunkach dałoby się spokojnie przełknąć decyzję o odpadnięciu prezentera z programu, o tyle te panujące w aktualnej edycji są coraz bardziej irytujące.

Tak jak wspomniałem wyżej - wiem, że programy tego typu rządzą się swoimi prawami i często popularność uczestnika odgrywa większe znaczenie niż jego umiejętności. Wszyscy pamiętamy, gdy Gimper tańczył w show - choć istotnie radził sobie dobrze, nie ulega wątpliwości, że nie prezentował poziomu, dzięki któremu zasługiwałby na finał. W tegorocznej, jesiennej edycji mamy aż dwie postacie, które przebywają w "Tańcu z gwiazdami" dłużej niż powinny.

Pierwszą z nich jest Tomasz Karolak - aktor znany, popularny, przedstawiać nie trzeba. Naprawdę doceniam jego dystans i to, że co odcinek pokazuje, jak bardzo jest wyluzowany i czerpie radochę z uczestnictwa. Widzowska cierpliwość ma jednak swoje granice - mało który taniec Karolaka zasługuje na wysokie oceny, a pozostawienie go w programie kosztem naprawdę dobrego w te klocki Aleksandra Sikory jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Warto byłoby zachować jakieś pozory, że tu chodzi też o umiejętności.

Drugą z tych postaci jest Barbara Bursztynowicz - legenda polskiego aktorstwa, znana przede wszystkim z roli Elżbiety Chojnickiej w "Klanie". Nie zamierzam negować tego, że jest osobą-instytucją, a w osobistych przebitkach sprawia wrażenie naprawdę ciepłej osoby, która swoim udziałem w programie chce pokazać, że wiek to tylko liczba, która nie dyskwalifikuje z dalszego rozwoju. Ma ona jednak ten sam problem co Karolak - niestety, jej tańce zdecydowanie odbiegają jakością od pozostałych uczestników, a jej dalsza obecność w "Tańcu z gwiazdami" sprawia wrażenie sztucznie pompowanej. Z całym szacunkiem - mam nadzieję, że powtarzane przez uczestników hasło "Basia do finału" się nie spełni.

Taniec z gwiazdami - skład 30. edycji

Oto, jak prezentuje się aktualny zestaw par, które wystąpią w następnym odcinku "Tańca z gwiazdami":

  • Maurycy Popiel i Sara Janicka
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
  • Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassim
  • Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Program "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" emitowany jest co niedzielę o godzinie 19:55.

Więcej o "Tańcu z gwiazdami" przeczytacie na Spider's Web:

20.10.2025 14:44
