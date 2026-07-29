Fagata jest cancelowana i traci fanów. O co chodzi?

Agata Fąk mierzy się z lawiną nieprzychylnych komentarzy, a w konsekwencji - z utratą obserwujących, którzy masowo zaczynają odcinać się od influencerki. Mimo że działalność Fagaty już od dłuższego czasu budziła wątpliwości, tym razem sprawa wydaje się być dużo bardziej poważna i może doprowadzić do jej upadku w świecie internetu. Lawinę zapoczątkowała niewinna drama o peruki, która przez jeden niepozorny komentarz zaczęła rosnąć do niebotycznych rozmiarów.

Fagata - drama. O co chodzi?

Wszystko zaczęło się w połowie lipca, kiedy Fagata opublikowała na TikToku nagranie, na którym opowiada o perukach. Miał to być przytyk do dziewczyn z grupy Besties, w tym do Lili Janowskiej, byłej dziewczyny Żabsona. Materiał skomentował tiktoker o pseudonimie conceptmaciek, załączając niekorzystne zdjęcie Fagaty w turkusowej peruce. Influencerka odbiła piłeczkę, twierdząc, że Maciek broni peruk z chińskich sklepów, które powstają wskutek niewolniczej pracy. Tiktoker odpowiedział: "Dobrze, że się tak martwiłaś o dzieci, jak ukrywałaś Stuu". W tym momencie internauci ponownie otworzyli oczy.

Krótka, z pozoru niewinna wypowiedź, wywołała efekt kuli śnieżnej. Użytkownicy TikToka zaczęli odkopywać kolejne dramy Fagaty, w tym głównie te dotyczące Pandora Gate. Agata zapewniała, że nie wiedziała nic na temat nieodpowiednich zachowań Stuarta "Stuu" Burtona, który miał tworzyć relacje z nieletnimi dziewczynami. Influencerka podkreślała, że gdyby o tym wiedziała, niezwłocznie zgłosiłaby to odpowiednim organom. Ostatecznie została ona wezwana do prokuratury w charakterze świadka, złożyła zeznania i sprawa ucichła.

Na światło dzienne wyciągnięta została również sprawa z nieżyjącą już Maszą Graczykowską. Na jednym z filmików influencerka opowiadała, że mogła zostać wykorzystana seksualnie. W tym samym czasie jej przyjaciółka, której nie wymieniła z imienia i nazwiska, miała przebywać w pokoju obok i nie zareagowała na dziejące się tuż obok niej zdarzenie.

Drama z Fagatą została wyciągnięta w dość niefortunnym dla niej czasie, kiedy pod koniec lipca władze Wielkiej Brytanii podtrzymały decyzję o ekstradycji Stuu. W związku z tym Agata opublikowała nawet oświadczenie, w którym podkreśliła, że w sprawie ma status światka i nigdy nie przedstawiono jej żadnych zarzutów. Wspomniała, że sprawa, w której toczy się postępowanie, miała miejsce na długo przed tym, zanim poznała Stuarta.

Niedługo później pojawiła się informacja, że Fagata mogła jednak skłamać w sprawie niewiedzy na temat poczynań Burtona. Ujawnił ją Konopskyy.

Youtuber poinformował, że jest w posiadaniu nowych materiałów na temat Fąk i Pandory, z których może wynikać, że Fagata jednak miała wiedzę na temat Stuu i jego zachowań w stosunku nieletnich. Wiadomości głosowe, które dotarły do Konopskyy'ego, ujawniają, że Agata wskazała konkretną 14-latkę, z którą Stuu utrzymywał relację seksualną. W związku z tym Konop zdecydował się zgłosić influencerkę do prokuratury.

Influencerzy i internauci odcinają się od Fagaty

Do tej pory Fagacie wszystko uchodziło na sucho, a jej zachowanie było legitymizowane poprzez rozmaite wydarzenia, np. kiedy Mata podpisał ją w swojej wytwórni, a Doda zapowiedziała, że nagra z nią kawałek. Po serii dram obserwujący wciąż pozostawali na jej profilach, gdzie influencerka zebrała w sumie kilka milionów osób, którzy śledzili jej poczynania.

Teraz wszystko się jednak zmieniło. Użytkownicy przestają obserwować ją w mediach społecznościowych, a celebryci odcinają się od jej osoby. Doda ogłosiła, że "nie będzie żadnego wydawnictwa z Fagatą", z kolei Żabson, którego rozmowy z Fagatą zostały opublikowane, stwierdził, że znajomość z Fąk była jednym z największych błędów jego życia. Teraz pozostaje zatem czekać, jak ta sytuacja się rozwiąże i czy prokuratura ponownie zbada zeznania Fagaty.

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