Poszłam na Matę, spotkałam Fagatę. I to na scenie

Podczas finałowego koncertu Maty na warszawskim Torwarze nieoczekiwanie na scenie pojawiła się Fagata, która wraz z raperem wykonała snippet ich wspólnego numeru. Tego nie było w moim bingo na 2025 rok.

Anna Bortniak
Mata zakończył trasę koncertową Mata Tour 2040 koncertem w Warszawie. Na finałowym koncercie nie zabrakło również gości, którzy wraz z raperem wystąpili na scenie. Na Torwarze pojawił się Oki oraz członkowie grupy Gombao 33, czyli Wyguś, Adam, Szczepan i Tadeo. Chyba nikt nie spodziewał się jednak, że Macie na Torwarze będzie również towarzyszyć influencerka Agata "Fagata" Fąk. Raper ujawnił również zaskakującą informacją w sprawie kontrowersyjnej internetowej gwiazdy.

Fagata na koncercie Maty. Wykonali swój wspólny kawałek

Na ostatnim przystanku na trasie koncertowej Maty gościem rapera była Fagata, która wraz z raperem wykonała ich wspólny kawałek, a następnie swój singiel. Wywołało to spore poruszenie wśród uczestników koncertu, którzy byli bardzo podekscytowani obecnością influencerki na scenie.

Jeszcze więcej emocji wzbudziła informacja, którą Mata przekazał zaraz po ich występie. Okazało się, że Fagata podpisała z raperem kontrakt, a sam Młody Matczak nazwał ją "najlepszą raperką w Polsce".

Tu nie chodzi tylko o hajs. Podpisałem Fagatę dlatego, że uważam, że jest najlepszą raperką w Polsce

- mówił ze sceny Mata.

Fagata chwilę później potwierdziła jego słowa, dodając, że na scenie znajdują się obecnie "najlepszy raper w Polsce i najlepsza raperka w Polsce na jednej scenie".

Oznacza to, że być może w przyszłości usłyszymy więcej muzyki autorstwa Fagaty i Maty. Można mieć wątpliwości co do jakości tej twórczości, ale można z całą pewnością stwierdzić, że dzięki temu influencerka wskoczy na wyższy poziom w swojej karierze. Rodzi się również pytanie, czy wpłynie to na fanbase Maty, który obecnie mocno eksperymentuje, jeśli chodzi o tworzenie muzyki.

19.12.2025 13:53
Tagi: InfluencerzyKoncertMata
