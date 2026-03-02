REKLAMA
Kim jest Inez Lis? Influencerka z Dresscode wystąpiła w The Floor

TVN wyemitował odcinek specjalny "The Floor", w którym wzięli udział celebryci i influencerzy. Jedną z osób, która pojawiła się na podłodze, była Inez Lis. Kim jest popularna twórczyni internetowa?

Anna Bortniak
inez lis kim jest dresscode influencerka
W niedzielę, 1 marca, fani teleturnieju "The Floor" mogli oglądać odcinek, który znacznie różnił się od regularnie emitowanych epizodów. Tym razem w emocjonującej rozgrywce wzięli udział celebryci i influencerzy. Wśród uczestników znanych starszej publiczności z telewizji znaleźli się: Sandra Kubicka (prezenterka telewizyjna), Iza Krzan (prezenterka telewizyjna), Wiktoria Gąsiewska (aktorka) oraz Michel Moran (restaurator i prowadzący programu "MasterChef").

O zwycięstwo walczyły również osoby, które nie są obce młodszym użytkownikom internetu. Na podłodze pojawili się: Dominik Więcek (@dominik_wiecek), Bartek Kubicki (@bartekkubicki), Adrian Rokowski (@_pasofix_), Maria Jeleniewska (@jeleniewska) oraz Inez Lis (@iineezka). Kim jest ta ostatnia influencerka?

Inez Lis - kto to jest? Influencerka wzięła udział w programie The Floor

Inez Lis to influencerka i twórczyni internetowa, która znana jest przede wszystkim jako członkini grupy Dresscode założonej przez Mikołaja Bagińskiego (Bagi) i Macieja Sekulskiego (MIÜ). Zanim jednak dołączyła do ekipy, pracowała w gastronomii, a później przy produkcji ubrań, o czym wspomniała wywiadzie na kanale Fomo Pødcast. W tamtym czasie grupa nie miała takiego kształtu jaki ma obecnie - ekipa przez pierwszy rok swojej działalności zajmowała się organizacją imprez, a dopiero później zaczęła tworzyć treści w internecie.

Początkowo Inez była nie tylko członkinią grupy, ale pracowała również w Dresscode od strony produkcyjnej - oznacza to, że występowała na filmach, ale jednocześnie przygotowywała scenariusz i scenografię do materiałów. Jakiś czas później skontaktował się z nią Bagi, który zaproponował jej dodatkową pracę przy projekcie Dropsy, czyli aplikacji dla miłośników mody streetwearowej założonej właśnie przez Bagiego. Inez miała wówczas odpowiadać za nawiązywanie współprac z influencerami. Influencerka przystała na propozycję, przeprowadziła się z Poznania do Warszawy i jej kariera w Dresscode nabrała rozpędu.

Pierwszy materiał o tytule "Nasze ulubione rzeczy z szafy" ekipa opublikowała 5 lutego 2023 roku. Członkami Dresscode oprócz Bagiego i MIÜ byli wówczas Wiktoria Ostrowska (Wiko), Gabriela Bednarz, Miłosz Kulesza, Antoni Matyja (Antek Pik Pik) oraz Eryk Moczko. W późniejszym czasie w ekipie nastąpiły roszady i ostatecznie w składzie Dresscode znajdują się:

  • Mikołaj Bagiński (Bagi)
  • Maciej Sekulski (MIÜ)
  • Gabriela Bednarz
  • Marcelina Bednarz
  • Miłosz Kulesza
  • Eryk Moczko
  • Karolina Mrozicka
  • Milena Takuska
  • Michał Białowąs (Michu)
  • Inez Lis

Obecnie Inez jest jedną z większych polskich influencerek. Na Instagramie zebrała niemal pół miliona obserwujących, a jej kanał na YouTubie subskrybuje 125 tys. osób. Wraz z Hanią Puchalską, Marcysią Ryskałą i Roksaną Kwiatkowską Należy również do L'Oréal Pro Squad.

Anna Bortniak
02.03.2026 15:17
Tagi: Influencerzy
