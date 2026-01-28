REKLAMA
Amerykanie szykują remake polskiego filmu. Wiemy, kto zagra influencerkę fitness

Parę lat temu było głośno o tym polskim filmie. I choć zdążyliśmy już o "Sweat" zapomnieć, Amerykanie postanowili nam o nim przypomnieć. Szykują remake rodzimej produkcji. Co o nim wiadomo?

Rafał Christ
sweat remake ana de armas co obejrzeć premiera
Wyreżyserowane przez Magnusa von Horna "Sweat" opowiada historię Sylwii Zając - popularnej influencerki fitness, która doczekała się statusu celebrytki. W sieci ma setki tysięcy obserwujących, a w realu wpiera ją grupa współpracowników. Gdy jednak wraca do domu, doskwiera jej samotność. W końcu decyduje się umieścić w swoich mediach społecznościowych odważne nagranie. Wideo wprawia w ruch spiralę zdarzeń, przez które odkrywa mroczne strony swojej sławy.

"Sweat" miało zadebiutować na festiwalu w Cannes w 2020 roku. Z powodu pandemii impreza została jednak odwołana. Nie przeszkodziło to jednak filmowi zrobić międzynarodowej kariery. Na zagranicznych rynkach pojawił się bowiem na platformie MUBI. Choć od tamtej pory minęło sporo czasu, teraz ponownie robi się o nim głośno. Wszystko przez to, że amerykańskie studio szykuje jego remake.

Sweat - nadchodzi nowa wersja

Jak podaje Deadline, amerykańskie AGC Studios ma sfinansować, współprodukować i zająć się sprzedażą thrillera na podstawie polskiego "Sweat". Za jego kamerą stanie natomiast brytyjski reżyser i scenarzysta J Blakeson, znany m.in. z dostępnego na Disney+ serialu "Winni" i netfliksowego dreszczowca "O wszystko zadbam". Z naszej perspektywy najważniejszą jednak informacją podaną przez przywołany portal jest to, kto zastąpi Magdalenę Koleśnik w głównej roli. Będzie to hollywoodzka gwiazda.

W główną bohaterkę nadchodzącego "Sweat" wcieli się Ana de Armas, którą mogliśmy oglądać m.in. w ostatniej do tej pory odsłonie przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać" i zeszłorocznym spin-offie "Johna Wicka" zatytułowanym "Ballerina". Influencerkę fitness w remake'u polskiego filmu zagra już niedługo, bo zdjęcia do nowej wersji "Sweat" mają rozpocząć się 30 marca w Los Angeles i Wielkiej Brytanii. Na ten moment nie posiadamy żadnych informacji na temat daty premiery nadchodzącego filmu.

28.01.2026 18:13
