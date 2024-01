DRESSCODE - kto należy do ekipy? Ich kawałek to viral na TikToku

Choć kilku członków ekipy jest związanych z muzyką, to jednak najprężniej w tej branży działa Eryk Moczko. Na swoim koncie ma kilkanaście singli - "Los Angeles", "50/50", "Idol" czy "W moim aucie nie ma miejsc" - a w październiku 2023 r. wydał album "MŁODY E MIXTAPE". Jeden kawałek szczególnie przykuł uwagę słuchaczy, którzy na próżno próbują szukać go w serwisach muzycznych. Choć viralowy fragment piosenki Eryka, w którym rapuje o tłukących się szklankach, napalonych fankach i starych koleżankach, nie pojawił się jeszcze w streamingu, to jest on ekstremalnie popularny w mediach społecznościowych.