To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry

„Fallout” to nazwa uniwersum, któremu początek dała, jeszcze w ubiegłym tysiącleciu, gra wideo z gatunku cRPG o tym samym tytule wydana na komputery osobiste. Trafiamy w niej do świata przyszłości już po zagładzie. Z początku nie wiemy o nim w zasadzie nic poza tym, iż niektórzy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych przetrwali wybuch bomb atomowych dzięki ogromnym podziemnym Kryptom.

Już w intro pierwszego „Fallouta” padają przy tym ikoniczne słowa o tym, iż wojna nigdy się nie zmienia, wypowiedziane głosem narratora Rona Perlmana. Dowiadujemy się z niego, że w XXI w. ludzkość walczyła zajadle o zasoby, a głównymi siłami były Stany Zjednoczone już po zaanektowaniu Kanady oraz Chiny, które zaatakowały Alaskę. W międzyczasie Europejska Wspólnota całkiem upadła.

Wielka Wojna w uniwersum „Fallouta” wybuchła 23 października 2077 r.

Większa część planety została unicestwiona, a niewielkie grupy ocalałych musiały potem walczyć o resztki, budując nową cywilizację. Główny bohater tego pierwszego „Fallouta” jest przy tym potomkiem rodziny, której udało się znaleźć schronienie - konkretnie w Krypcie 13. Nietypowa sytuacja zmusiła go w 2161 r. do wyruszenia na Pustkowia w poszukiwaniu sposoby na uratowanie ziomków…

Od samego początku graczom nasuwało się pytanie o to, które z mocarstw zaatakowało jako pierwsze. Czy to Stany Zjednoczone zdecydowały się na ten krok w obliczu zagrożenia ze strony Chińczyków na Alasce, czy to Chiny uznały, że Amerykanów eksperymentujących z F.E.V. nie pokonają w inny sposób? Od tych wydarzeń minęły dekady, a wspomniane państwa już dawno przestały istnieć…

Wydawało się nam, że nie ma znaczenia, kto pierwszy odpalił bomby atomowe w uniwersum „Fallouta”.

Dzieli ono przy tym znaczną część historii z tym naszym prawdziwym światem, a istotne wydarzenia historyczne pokrywają się i tu, i tu, aż do zakończenia II wojny światowej. Po jej zakończeniu ludzkość w „Falloucie” skręciła jednak w nieco innym kierunku, a ogromną władzę zdobyły korporacje. Do tego z czasem okazało się, że pewne frakcje operujące na terenie Stanów Zjednoczonych przetrwały zagładę.

Dowiedzieliśmy się również, że dla wielu osób wybuch Wielkiej Wojny nie był wcale zaskoczeniem. Ba, istniały stronnictwa, którym na niej zależało i dążyły do tego, aby ją wywołać! Poprzedzały ją Wojny o Zasoby, podczas których Europa najechała Bliski Wschód, a jej bomba atomowa, pierwsza odpalona od czasu II wojny światowej, zniszczyła Tel Aviv w 2053 r., na 24 lata przed końcem świata.

Dlaczego w „Falloucie” wybuchła Wielka Wojna? „Za dużo ludzi, za mało miejsca i zasobów”.

Informacje o tym, jaka była geneza tego ostatecznego konfliktu, dało nam intro do gry „Fallout 2”, w którym poinformowani zostaliśmy o tym, że dokładny sposób, w jaki świat się skończył, był już uprzednio przewidywany. Ron Perlman dodał przy tym, że „detale były trywialne i nieistotne”, a powody „całkowicie ludzkie”. Musieliśmy poczekać jednak ponad ćwierć wieku, by rzucić okiem za kulisy tych wydarzeń.

Serial od serwisu Prime Video o tytule „Fallout” osadzony jest fabularnie w tym samym uniwersum, co należące do niego gry wydawane obecnie przez Bethesdę, która odkupiła prawa do marki. Jego częścią są retrospekcje pokazujące nam Stany Zjednoczone sprzed upadku. Śledzimy w nich losy jednego z bohaterów, Coopera Howarda, który w wyniku promieniowania stał się długowiecznym Ghulem.

Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.

Cooper był weteranem i aktorem, który stał się twarzą korporacji Vault-Tec odpowiedzialnej za stworzenie podziemnych Krypt, przy których pracowała jego żona. „Fallout” w 1. sezonie pozwolił nam z jego perspektywy podsłuchać zebranie, podczas którego prominentni przedstawiciele różnych korporacji doszli do wniosku, iż wojna atomowa będzie im na rękę pod kątem… biznesowym.

Wszyscy zgromadzeni mieli już świadomość, że zegar zagłady zbliża się do dwunastej, ale nie było pewności, iż faktycznie ją wybije. Umówili się tym samym, że w razie potrzeby wywołają Wielką Wojnę samodzielnie. Jakby tego było mało, okazało się, że schronów wcale nie zbudowano do ochrony, a Krypty służyły do prowadzenia przerażających eksperymentów socjologicznych.

Komu zależało na końcu świata?

Spotkanie odbyło się w siedzibie Vault-Tec w Los Angeles i pojawiła się na nim Barb Howard, żona Coopera z Big MT wraz z kolegą Budem Askinsem. To ona zaproponowała, aby zgromadzeni sami zadbali o to, by Wielka Wojna wubuchła. Pojawili się tam też przedstawiciele West Tek, REPCONN Aerospace i figurant Roberta House’a, szefa RobCo Industries, dbającego o przetrwanie Las Vegas.

Po seansie 1. sezonu „Fallouta” byliśmy właściwie przekonani, iż to konkretnie ta grupa doprowadziła do wybuchu Wielkiej Wojny, ale… obecnie to wcale nie jest takie pewne. Robert House, który wyliczył z niemalże całkowitą dokładnością, kiedy spadną bomby, też nie był przekonany, iż to osoby z tego spotkania będą bezpośrednio odpowiedzialne za zagładę. A to nie koniec.

W końcu w tle czasu się tajemnicza Enklawa.

To grupa polityków, wojskowych i naukowców, która pod koniec XXI w. stworzyła istne państwo w państwie. Organizacja sterowała Stanami Zjednoczonymi zza kulis i przygotowała się na koniec świata. Mimo licznych trudności i serii porażek przetrwała kolejne dwa stulecia. Tak jak Vault-Tec eksperymentowało w Kryptach, tak areną ich eksperymentów były całe Pustkowia!

„Fallout” od Prime Video w 2. sezonie nadał szerszy kontekst wspomnianemu spotkaniu. Okazało się, że Barb Howard nie proponowała wywołania zagłady z własnej woli, tylko została do tego zmuszona szantażem właśnie przez Enklawę. Można domniemywać, że to jednak właśnie ta frakcja doprowadziła do wystrzelenia pierwszej rakiety, chociaż zależało na tym również osobom z nią niezwiązanym.

Pierwszą bombę rzekomo wystrzelono z Chin, a Stany nie pozostały im dłużne.

Informację o tym, jakie były ruchy wojsk amerykańskich oraz chińskich na chwilę przed dniem zagłady, dały nam kolejne gry wideo z serii „Fallout”. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że Stany Zjednoczone dostały informacje, iż pociski nuklearne zostały wystrzelone wpierw przez Chińczyków, aczkolwiek nie ma pewności, czy to przypadkiem nie dezinformacja. Prześledźmy zresztą dokładniej te wydarzenia:

Pierwsze niepokojące wieści pojawiły się około północy 23 października [2077 r., EST] To właśnie o tej godzinie do dowództwa amerykańskiego wojska dotarły po raz kolejny informacje o prawdopodobnym wykryciu chińskich łodzi podwodnych. Cztery godziny później doniesiono natomiast o wykryciu zbliżających się do amerykańskich granic nieznanych maszyn powietrznych.



Równo o 9:13 system wykrywania zagrożenia nuklearnego (IONDS) poinformował o prawdopodobnym wystrzeleniu w kierunku USA czterech pocisków. Cztery minuty później Dowództwo Obrony Połonocnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej potwierdziło te doniesienia.



Czy jednak faktycznie informacje te były prawdziwe, czy też była to celowa, wewnętrzna dezinformacja, mająca na celu przyspieszenie ostatecznych działań wojennych? Wiemy jedynie, że prezydent Stanów Zjednoczonych na bazie tych informacji zdecydował się na wdrożenie procedury MX-CN91, która umożliwiła wojskowym skorzystanie z amerykańskich rezerw nuklearnych.



I niezależnie od tego, czy Chińczycy wystrzelili pierwsi, czy zrobili to Amerykanie, w tym momencie skończył się świat. Wkrótce do Chin i Stanów dołączył każdy kraj, który dysponował jakimkolwiek arsenałem atomowym. O 9:46 z powierzchni Ziemi zniknął Nowy Jork i Pensylwania. O 9:47 wymazano na zawsze Waszyngton i Boston -



- relacjonował redaktor Spider’s Web, Piotr Barycki, który szerzej przyjrzał się temu, co o genezie Wielkiej Wojny mówiły nam przed premierą serialu „Fallout” gry z tego uniwersum

Kolejne bomby spadały przez dwie godziny, aż nastała głucha cisza i nuklearna zima. Nadal nie wiadomo, czy to faktycznie Chińczycy podjęli decyzję o ataku, czy też ktoś to zrobił w ich imieniu - a nawet jeśli tak, to czy nie zostali zmanipulowani przez osoby trzecie. Wiemy natomiast, że prezydent Stanów Zjednoczonych, który odpowiedział ogniem, był sekretnie członkiem Enklawy…

A reszta, jak to mówią, jest historią - z którą można zapoznać się w grach z uniwersum „Fallouta”oraz w serialu wyprodukowanym przez Amazon, którego 2. sezony dostępne są już w pełni na platformie Prime Video.

11.02.2026

