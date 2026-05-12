Gwiazda Breaking Bad w obsadzie 3. sezonu Fallouta. Zapowiada się grubo

Ładowanie...

Na początku 2026 roku zakończył się 2. sezon "Fallouta". Nie minęło jeszcze od tego momentu pół roku, a fani - o co ciężko ich winić - nie mogą się doczekać powrotu serialu. W maju ubiegłego roku było już wiadomo, że Prime Video dało zielone światło na jego realizację, tak więc 3. sezon jest kwestią czasu. Dziś wiemy, że do i tak gwiazdorskiej obsady dołącza kolejne mocne nazwisko.

Mocna obsada 3. sezonu Fallouta. Dołącza do niej gwiazda telewizji

O kim mowa? Jak poinformowało Deadline, skład osób biorących udział w 3. sezonie "Fallouta" poszerzy się o Aarona Paula, słynnego amerykańskiego aktora znanego przede wszystkim z roli Jessego Pinkmana w legendarnym serialu "Breaking Bad". Paul ma na koncie wiele udanych występów w telewizji - jego "serialografia" obejmuje takie tytuły, jak m.in. "Zadzwoń do Saula", "BoJack Horseman", "Czarne lustro", "Niezwyciężony", "Sekta", czy "Westworld".

O zatrudnieniu Aarona Paula poinformowało również oficjalne konto serialu "Fallout" na portalu X:

Posiadanie w obsadzie takiego weterana o wielkim talencie jak Paul, to duża rzecz. Na obecnym etapie nie jest jednak potwierdzona tożsamość postaci, w którą się wcieli - szczegóły roli aktora trzymane są w tajemnicy. Dla Aarona Paula będzie to ponowne spotkanie z Jonathanem Nolanem, twórcą "Fallouta" - panowie znają się ze wspólnej pracy na planie "Westworld". Ponadto, Annabel O'Hagan i Dave Register zaliczyli swoisty awans - odtwórcy ról Steph i Cheta, dotychczas pełniący w serialu funkcję epizodyczną, w "trójce" będą regularnymi bohaterami.

"Fallout" to jedna z najważniejszych serialowych produkcji ostatnich lat. Została przeniesiona na mały ekran ze świata gier - jest oparta bowiem na kultowej serii gier komputerowych. Póki co "Fallout" cieszy się sporą sympatią krytyków, widzów, ale także branży - w 2024 roku serial nominowano do Emmy w aż 16 kategoriach. Wkrótce okaże się, czy 2. sezon zyska podobny aplauz. Na 3. sezon zaś przyjdzie nam poczekać do 2027 roku.

Fallout - obsada 3. sezonu

Ella Purnell jako Lucy

jako Lucy Walton Goggins jako Ghoul

jako Ghoul Kyle MacLachlan jako Hank

jako Hank Aaron Moten jako Maximus

jako Maximus Moises Arias jako Norm

jako Norm Frances Turner jako Barb

jako Barb Annabel O'Hagan jako Steph

jako Steph Dave Register jako Chet

jako Chet Lana 5 jako CX404

jako CX404 Aaron Paul

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Adam Kudyba 12.05.2026 10:00

Ładowanie...