Gwiazda Breaking Bad w obsadzie 3. sezonu Fallouta. Zapowiada się grubo
Serialowy "Fallout" cieszy się niezmienną popularnością - nic dziwnego, że przyciąga do swoich szeregów mocne nazwiska. Serial właśnie wzbogacił się o kolejnego intrygującego aktora w obsadzie.
Na początku 2026 roku zakończył się 2. sezon "Fallouta". Nie minęło jeszcze od tego momentu pół roku, a fani - o co ciężko ich winić - nie mogą się doczekać powrotu serialu. W maju ubiegłego roku było już wiadomo, że Prime Video dało zielone światło na jego realizację, tak więc 3. sezon jest kwestią czasu. Dziś wiemy, że do i tak gwiazdorskiej obsady dołącza kolejne mocne nazwisko.
O kim mowa? Jak poinformowało Deadline, skład osób biorących udział w 3. sezonie "Fallouta" poszerzy się o Aarona Paula, słynnego amerykańskiego aktora znanego przede wszystkim z roli Jessego Pinkmana w legendarnym serialu "Breaking Bad". Paul ma na koncie wiele udanych występów w telewizji - jego "serialografia" obejmuje takie tytuły, jak m.in. "Zadzwoń do Saula", "BoJack Horseman", "Czarne lustro", "Niezwyciężony", "Sekta", czy "Westworld".
O zatrudnieniu Aarona Paula poinformowało również oficjalne konto serialu "Fallout" na portalu X:
Posiadanie w obsadzie takiego weterana o wielkim talencie jak Paul, to duża rzecz. Na obecnym etapie nie jest jednak potwierdzona tożsamość postaci, w którą się wcieli - szczegóły roli aktora trzymane są w tajemnicy. Dla Aarona Paula będzie to ponowne spotkanie z Jonathanem Nolanem, twórcą "Fallouta" - panowie znają się ze wspólnej pracy na planie "Westworld". Ponadto, Annabel O'Hagan i Dave Register zaliczyli swoisty awans - odtwórcy ról Steph i Cheta, dotychczas pełniący w serialu funkcję epizodyczną, w "trójce" będą regularnymi bohaterami.
"Fallout" to jedna z najważniejszych serialowych produkcji ostatnich lat. Została przeniesiona na mały ekran ze świata gier - jest oparta bowiem na kultowej serii gier komputerowych. Póki co "Fallout" cieszy się sporą sympatią krytyków, widzów, ale także branży - w 2024 roku serial nominowano do Emmy w aż 16 kategoriach. Wkrótce okaże się, czy 2. sezon zyska podobny aplauz. Na 3. sezon zaś przyjdzie nam poczekać do 2027 roku.
Fallout - obsada 3. sezonu
- Ella Purnell jako Lucy
- Walton Goggins jako Ghoul
- Kyle MacLachlan jako Hank
- Aaron Moten jako Maximus
- Moises Arias jako Norm
- Frances Turner jako Barb
- Annabel O'Hagan jako Steph
- Dave Register jako Chet
- Lana 5 jako CX404
- Aaron Paul
