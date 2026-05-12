  1. rozrywka
  2. Seriale

Gwiazda Breaking Bad w obsadzie 3. sezonu Fallouta. Zapowiada się grubo

Serialowy "Fallout" cieszy się niezmienną popularnością - nic dziwnego, że przyciąga do swoich szeregów mocne nazwiska. Serial właśnie wzbogacił się o kolejnego intrygującego aktora w obsadzie.

Adam Kudyba
fallout sezon 3 obsada

Na początku 2026 roku zakończył się 2. sezon "Fallouta". Nie minęło jeszcze od tego momentu pół roku, a fani - o co ciężko ich winić - nie mogą się doczekać powrotu serialu. W maju ubiegłego roku było już wiadomo, że Prime Video dało zielone światło na jego realizację, tak więc 3. sezon jest kwestią czasu. Dziś wiemy, że do i tak gwiazdorskiej obsady dołącza kolejne mocne nazwisko.

Mocna obsada 3. sezonu Fallouta. Dołącza do niej gwiazda telewizji

O kim mowa? Jak poinformowało Deadline, skład osób biorących udział w 3. sezonie "Fallouta" poszerzy się o Aarona Paula, słynnego amerykańskiego aktora znanego przede wszystkim z roli Jessego Pinkmana w legendarnym serialu "Breaking Bad". Paul ma na koncie wiele udanych występów w telewizji - jego "serialografia" obejmuje takie tytuły, jak m.in. "Zadzwoń do Saula", "BoJack Horseman", "Czarne lustro", "Niezwyciężony", "Sekta", czy "Westworld".

O zatrudnieniu Aarona Paula poinformowało również oficjalne konto serialu "Fallout" na portalu X:

Posiadanie w obsadzie takiego weterana o wielkim talencie jak Paul, to duża rzecz. Na obecnym etapie nie jest jednak potwierdzona tożsamość postaci, w którą się wcieli - szczegóły roli aktora trzymane są w tajemnicy. Dla Aarona Paula będzie to ponowne spotkanie z Jonathanem Nolanem, twórcą "Fallouta" - panowie znają się ze wspólnej pracy na planie "Westworld". Ponadto, Annabel O'Hagan i Dave Register zaliczyli swoisty awans - odtwórcy ról Steph i Cheta, dotychczas pełniący w serialu funkcję epizodyczną, w "trójce" będą regularnymi bohaterami.

"Fallout" to jedna z najważniejszych serialowych produkcji ostatnich lat. Została przeniesiona na mały ekran ze świata gier - jest oparta bowiem na kultowej serii gier komputerowych. Póki co "Fallout" cieszy się sporą sympatią krytyków, widzów, ale także branży - w 2024 roku serial nominowano do Emmy w aż 16 kategoriach. Wkrótce okaże się, czy 2. sezon zyska podobny aplauz. Na 3. sezon zaś przyjdzie nam poczekać do 2027 roku.

Fallout - obsada 3. sezonu

  • Ella Purnell jako Lucy
  • Walton Goggins jako Ghoul
  • Kyle MacLachlan jako Hank
  • Aaron Moten jako Maximus
  • Moises Arias jako Norm
  • Frances Turner jako Barb
  • Annabel O'Hagan jako Steph
  • Dave Register jako Chet
  • Lana 5 jako CX404
  • Aaron Paul
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Adam Kudyba
12.05.2026 10:00
Tagi: Aaron PaulFalloutJonathan NolanPrime Video
Najnowsze
9:38
Co szykuje 2. sezon Roostera? Nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2026-05-12T09:38:30+02:00
8:25
Pierścienie Władzy mają konkretną datę premiery. Kiedy 3. sezon?
Aktualizacja: 2026-05-12T08:25:56+02:00
21:39
O której premiera Love is Blind: Polska? Nowe odcinki już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-11T21:39:00+02:00
20:23
HBO Max zachwyciło mnie nowym serialem, który na pewno przeoczyliście
Aktualizacja: 2026-05-11T20:23:00+02:00
18:02
Nowy hit Netfliksa otula jak kocyk. Chusteczki niezbędne
Aktualizacja: 2026-05-11T18:02:00+02:00
17:01
Kiedy kolejne odcinki Wdowiej Zatoki? Genialny serial dopiero się rozkręca
Aktualizacja: 2026-05-11T17:01:00+02:00
16:11
Polski film pobił Chłopaków. Homelander już nie rządzi na Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-11T16:11:00+02:00
15:09
Mandalorian i Grogu w Krakowie. Sprawdziliśmy limitowany zestaw
Aktualizacja: 2026-05-11T15:09:59+02:00
15:06
O co chodzi z głosami, które słyszy Sara? Stamtąd odpowiada
Aktualizacja: 2026-05-11T15:06:00+02:00
14:20
Fani odetchnęli z ulgą. Arcydzieło sci-fi powróci znacznie szybciej
Aktualizacja: 2026-05-11T14:20:53+02:00
13:02
Kim tak naprawdę jest Człowiek w Żółci ze Stamtąd? Jest coraz gorzej
Aktualizacja: 2026-05-11T13:02:00+02:00
12:33
Po co Fatimie tyle ziemi? Wyjaśniamy zagadkę 4. sezonu Stamtąd
Aktualizacja: 2026-05-11T12:33:58+02:00
12:01
Nowe sci-fi już od dawna nazywa się arcydziełem. Wreszcie doleciało na VOD
Aktualizacja: 2026-05-11T12:01:00+02:00
11:06
Jedno fantasy od Prime Video przebija nawet Koło czasu. Użytkownicy za nim tęsknią
Aktualizacja: 2026-05-11T11:06:16+02:00
9:58
Takiego tańca z gwiazdami nie było od czasu Dirty Dancing. Mój ulubiony sezon
Aktualizacja: 2026-05-11T09:58:30+02:00
9:43
Finał Euforii coraz bliżej. Ostatni odcinek pobije rekord długości
Aktualizacja: 2026-05-11T09:43:21+02:00
9:03
Genialne fantasy Netfliksa z nowym sezonem. Serwis jest pewny sukcesu
Aktualizacja: 2026-05-11T09:03:23+02:00
17:40
Gladiator 2 lada chwila na Netfliksie. Jest lepszy, niż wszyscy mówią
Aktualizacja: 2026-05-10T17:40:00+02:00
16:24
Czy będzie 3. sezon Kasztanowego ludzika? Warunek jest jeden
Aktualizacja: 2026-05-10T16:24:00+02:00
15:31
Powrót Chmielarza mnie zaskoczył. Mam problem z nowym gatunkiem
Aktualizacja: 2026-05-10T15:31:00+02:00