Ghul przyłapany. Gdzie zawędruje w 3. sezonie Fallouta?

2. sezon fantastycznego „Fallouta”, serialu bazującego na popularnej postapokaliptycznej serii gier wideo, doprowadził swoich barwnych bohaterów na próg nowych przygód. Lucy (wspaniała Ella Purnell) stoczyła decydującą konfrontację ze swoim ojcem Hankiem (jak zawsze bezbłędny Kyle MacLachlan), Bractwo Stali przygotowuje się do modernizacji swojego uzbrojenia, a Ghul (ulubieniec widowni: Walton Goggins) wyrusza do Kolorado, by odnaleźć zaginioną żonę i córkę.



Materiały, które trafiły do sieci, skupiają się właśnie na Ghulu. Wiemy już, gdzie zawędruje.

Fallout 3 - pierwsze materiały z planu serialu

Goggins został wypatrzony na planie podczas kręcenia scen do 3. odsłony hitu Amazona w Pomonie w Kalifornii - okolica została „ucharakteryzowana” tak, by przypominać część falloutowych Pustkowi. Gwiazdor nagrywał zdjęcia w Fox Theater, który przeobrażono w kino „Salt Lake Sinema”. Wyświetlany jest tam film zatytułowany „Passion of a Mutant” - albo raczej był wyświetlany, zanim zrzucono atomówkę.

Kiedy ostatnio widzieliśmy Ghoula, przebywał w New Vegas - mieście zbudowanym na ruinach tego, co niegdyś było Las Vegas w stanie Nevada. Wiemy już, że teraz zmierza do Kolorado, a opublikowane zdjęcia wskazują, że znalazł się w Salt Lake City w Utah. Ma to całkowity sens, ponieważ Salt Lake City leży dokładnie pomiędzy Nevadą a Kolorado. Ghoul najpewniej zatrzyma się tam podczas swojej podróży - z własnej woli albo z konieczności.



W mediach społecznościowych krążą również inne ciekawe zdjęcia i nagrania z Gogginsem. Na jednym z nich aktor zdejmuje przed wiwatującym tłumem swoją charakteryzację. „Bardzo wam wszystkim dziękuję, że pozwoliliście nam filmować w waszym mieście i że przyszliście się przywitać” - mówi. I jest to przesympatyczne.

Prime Video nie ustaliło jeszcze daty premiery 3. sezonu „Fallouta”, ale poprzenia przerwa między odsłonami wyniosła nieco ponad półtora roku. 1. sezon zadebiutował w całości w kwietniu 2024 roku. 2. rozpoczął emisję w grudniu 2025 r. i tym razem odcinki były publikowane co tydzień, dlatego finał dostaliśmy dopiero 3 lutego 2026. Ponieważ zdjęcia do 3. sezonu już trwają, jest spora szansa, że kolejne epizody zobaczymy w 2027 roku. I tym razem będą publikowane co tydzień.

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