Ghul przyłapany. Gdzie zawędruje w 3. sezonie Fallouta?
Trwają prace nad 3. sezonem jednego z najlepszych seriali Prime Video: „Fallouta”. Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia z planu. Co zdradzają?
2. sezon fantastycznego „Fallouta”, serialu bazującego na popularnej postapokaliptycznej serii gier wideo, doprowadził swoich barwnych bohaterów na próg nowych przygód. Lucy (wspaniała Ella Purnell) stoczyła decydującą konfrontację ze swoim ojcem Hankiem (jak zawsze bezbłędny Kyle MacLachlan), Bractwo Stali przygotowuje się do modernizacji swojego uzbrojenia, a Ghul (ulubieniec widowni: Walton Goggins) wyrusza do Kolorado, by odnaleźć zaginioną żonę i córkę.
Materiały, które trafiły do sieci, skupiają się właśnie na Ghulu. Wiemy już, gdzie zawędruje.
Fallout 3 - pierwsze materiały z planu serialu
Goggins został wypatrzony na planie podczas kręcenia scen do 3. odsłony hitu Amazona w Pomonie w Kalifornii - okolica została „ucharakteryzowana” tak, by przypominać część falloutowych Pustkowi. Gwiazdor nagrywał zdjęcia w Fox Theater, który przeobrażono w kino „Salt Lake Sinema”. Wyświetlany jest tam film zatytułowany „Passion of a Mutant” - albo raczej był wyświetlany, zanim zrzucono atomówkę.
Kiedy ostatnio widzieliśmy Ghoula, przebywał w New Vegas - mieście zbudowanym na ruinach tego, co niegdyś było Las Vegas w stanie Nevada. Wiemy już, że teraz zmierza do Kolorado, a opublikowane zdjęcia wskazują, że znalazł się w Salt Lake City w Utah. Ma to całkowity sens, ponieważ Salt Lake City leży dokładnie pomiędzy Nevadą a Kolorado. Ghoul najpewniej zatrzyma się tam podczas swojej podróży - z własnej woli albo z konieczności.
W mediach społecznościowych krążą również inne ciekawe zdjęcia i nagrania z Gogginsem. Na jednym z nich aktor zdejmuje przed wiwatującym tłumem swoją charakteryzację. „Bardzo wam wszystkim dziękuję, że pozwoliliście nam filmować w waszym mieście i że przyszliście się przywitać” - mówi. I jest to przesympatyczne.
Prime Video nie ustaliło jeszcze daty premiery 3. sezonu „Fallouta”, ale poprzenia przerwa między odsłonami wyniosła nieco ponad półtora roku. 1. sezon zadebiutował w całości w kwietniu 2024 roku. 2. rozpoczął emisję w grudniu 2025 r. i tym razem odcinki były publikowane co tydzień, dlatego finał dostaliśmy dopiero 3 lutego 2026. Ponieważ zdjęcia do 3. sezonu już trwają, jest spora szansa, że kolejne epizody zobaczymy w 2027 roku. I tym razem będą publikowane co tydzień.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Aktor z sequela Yellowstone wkurzył twórcę serialu. „Może się zamknąć”
- Kim jest Lizzie Borden? 4. sezon Potwora będzie o niej
- Przerażająca creepypasta trafi do kin. Czekam na ten horror
- Genialny casting w Harrym Potterze. Świetny aktor w ikonicznej roli
- Netflix dodał klasykę kina wojennego. Ale mi takich filmów brakuje
Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).