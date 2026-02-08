REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy

Lada moment będzie miał miejsce finał 2. sezonu "Fallouta" - serialowej adaptacji kultowej gry, która szybko podbiła serca użytkowników Prime Video. Ta sytuacja w sposób oczywisty rodzi pytanie o przyszłość serialu i jego kolejną odsłonę. Sprawdzamy, co wiadomo na ten temat.

Adam Kudyba
fallout 3 sezon kiedy
REKLAMA

Niedawno informowaliśmy, że zdecydowano się przyspieszyć premierę ostatnich odcinków 2. sezonu "Fallouta". Odcinek 7 trafił na Prime Video 28 stycznia o 3:00, zaś ósmy, finałowy znajdzie się w serwisie 4 lutego o tej samej, nocnej godzinie. Fanom zapewne będzie trudno się pożegnać z ulubionymi postaciami. Jak długo potrwa to rozstanie? Czy i kiedy dostaniemy 3. sezon "Fallouta"?

REKLAMA

Fallout: czy będzie 3. sezon serialu? Fani odetchną z ulgą

Przyspieszenie finałowych epizodów było spowodowane sporym zainteresowaniem ze strony fanów. Teraz sympatycy postapokaliptycznej produkcji z pewnością będą wyczekiwać powrotu "Fallouta". Twórcy serialu zdecydowali się wyprzedzić rzeczywistość. Jeszcze przed premierą drugiego sezonu zdecydowano bowiem, że trzeba iść za ciosem, a 3. sezon "Fallouta" stanie się faktem.

Podczas nowojorskiej premiery w maju 2025 zapowiedziały to, wraz z szefostwem Amazon MGM Studios, gwiazdy serialu: Ella Purnell, Aaron Moten i Walton Goggins. Choć nie został podany skład obsady 3. sezonu ani fabularne szczegóły (choć jest opcja, że nowy sezon będzie adaptacją "Fallouta 3", gry z 2008 roku), możemy przypuszczać, że powyżsi członkowie obsady powrócą do swoich ról. Skoro wiadomo, że 3. sezon "Fallouta" powstanie, rodzi się kolejne pytanie: kiedy fani będą mogli go zobaczyć?

Tu również nie ma dokładnej daty premiery, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to 2027 rok. Esquire wskazuje, że produkcja nowej odsłony serialu ma ruszyć w maju tego roku, a ze względu na sporą liczbę efektów specjalnych cały proces będzie wydłużony. Serwis zauważa, że w przypadku właśnie kończącego się drugiego sezonu zdjęcia ruszyły w listopadzie 2024 roku, a premiera nastąpiła w grudniu 2025. W związku z powyższym zdaje się, że fani będą musieli uzbroić się nieco w cierpliwość. Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty pracy twórców, warto.

Fallout - obsada 2. sezonu

  • Ella Purnell jako Lucy
  • Walton Goggins jako Ghoul
  • Kyle MacLachlan jako Hank
  • Justin Theroux jako House
  • Aaron Moten jako Maximus
  • Moises Arias jako Norm
  • Xelia Mendes-Jones jako Dane
  • Frances Turner jako Barb
  • Macaulay Culkin jako Lacerta Legate
  • Kumail Nanjiani jako Xander Harkness
  • Ron Perlman jako Super Mutant
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
08.02.2026 06:11
Tagi: FalloutPrime Video
Najnowsze
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
11:54
Mroczny thriller Netfliksa przyspawał mnie do ekranu. Zdemaskowani robią to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-06T11:54:12+01:00
10:14
Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia
Aktualizacja: 2026-02-06T10:14:34+01:00
9:54
Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-06T09:54:22+01:00
9:52
Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-06T09:52:08+01:00
9:19
Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T09:19:22+01:00
9:04
HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Aktualizacja: 2026-02-06T09:04:44+01:00
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
10:50
Aż 3 role w jednym filmie. Panna młoda! to wielki popis Jessie Buckley
Aktualizacja: 2026-02-04T10:50:58+01:00
10:35
Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę
Aktualizacja: 2026-02-04T10:35:52+01:00
10:13
Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował
Aktualizacja: 2026-02-04T10:13:05+01:00
9:07
Miłość na lodzie dostanie 2. sezon. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-04T09:07:18+01:00
17:12
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T17:12:07+01:00
16:29
Nowy thriller SkyShowtime pozamiatał. Gwiazda Gry o tron w nowym wydaniu
Aktualizacja: 2026-02-03T16:29:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA