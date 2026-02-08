To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Lada moment będzie miał miejsce finał 2. sezonu "Fallouta" - serialowej adaptacji kultowej gry, która szybko podbiła serca użytkowników Prime Video. Ta sytuacja w sposób oczywisty rodzi pytanie o przyszłość serialu i jego kolejną odsłonę. Sprawdzamy, co wiadomo na ten temat.
Niedawno informowaliśmy, że zdecydowano się przyspieszyć premierę ostatnich odcinków 2. sezonu "Fallouta". Odcinek 7 trafił na Prime Video 28 stycznia o 3:00, zaś ósmy, finałowy znajdzie się w serwisie 4 lutego o tej samej, nocnej godzinie. Fanom zapewne będzie trudno się pożegnać z ulubionymi postaciami. Jak długo potrwa to rozstanie? Czy i kiedy dostaniemy 3. sezon "Fallouta"?
Fallout: czy będzie 3. sezon serialu? Fani odetchną z ulgą
Przyspieszenie finałowych epizodów było spowodowane sporym zainteresowaniem ze strony fanów. Teraz sympatycy postapokaliptycznej produkcji z pewnością będą wyczekiwać powrotu "Fallouta". Twórcy serialu zdecydowali się wyprzedzić rzeczywistość. Jeszcze przed premierą drugiego sezonu zdecydowano bowiem, że trzeba iść za ciosem, a 3. sezon "Fallouta" stanie się faktem.
Podczas nowojorskiej premiery w maju 2025 zapowiedziały to, wraz z szefostwem Amazon MGM Studios, gwiazdy serialu: Ella Purnell, Aaron Moten i Walton Goggins. Choć nie został podany skład obsady 3. sezonu ani fabularne szczegóły (choć jest opcja, że nowy sezon będzie adaptacją "Fallouta 3", gry z 2008 roku), możemy przypuszczać, że powyżsi członkowie obsady powrócą do swoich ról. Skoro wiadomo, że 3. sezon "Fallouta" powstanie, rodzi się kolejne pytanie: kiedy fani będą mogli go zobaczyć?
Tu również nie ma dokładnej daty premiery, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to 2027 rok. Esquire wskazuje, że produkcja nowej odsłony serialu ma ruszyć w maju tego roku, a ze względu na sporą liczbę efektów specjalnych cały proces będzie wydłużony. Serwis zauważa, że w przypadku właśnie kończącego się drugiego sezonu zdjęcia ruszyły w listopadzie 2024 roku, a premiera nastąpiła w grudniu 2025. W związku z powyższym zdaje się, że fani będą musieli uzbroić się nieco w cierpliwość. Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty pracy twórców, warto.
Fallout - obsada 2. sezonu
- Ella Purnell jako Lucy
- Walton Goggins jako Ghoul
- Kyle MacLachlan jako Hank
- Justin Theroux jako House
- Aaron Moten jako Maximus
- Moises Arias jako Norm
- Xelia Mendes-Jones jako Dane
- Frances Turner jako Barb
- Macaulay Culkin jako Lacerta Legate
- Kumail Nanjiani jako Xander Harkness
- Ron Perlman jako Super Mutant
