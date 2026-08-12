Przerażająca creepypasta trafi do kin. Czekam na ten horror

Przyznam, że sam należałem do frontu ludzi wątpiących, czy internetowi twórcy nadają się do tworzenia kina, i czy gdy zaczną to robić na poważnie, nie zajmą przy tym miejsca "prawdziwym filmowcom". Póki co jest odwrotnie - to właśnie młodzi artyści, z internetowymi korzeniami swojej twórczości, objawiają się nam jako największe talenty ostatnich lat. Mowa zwłaszcza o dwóch postaciach - Currym Barkerze ("Obsesja") i Kanie Parsonsie ("Backrooms"). Młodzi youtuberzy stali się reżyserami z krwi i kości, nowymi nadziejami Hollywood.

Jeff the Killer dostanie swój film. Za sterami TikTokerka

Teraz do grona "nowej fali" horrorów rodem z internetu ma zamiar dołączyć nowy film fabularny, stworzony na podstawie tzw. Jeffa the Killera. To postać pochodząca z internetowej creepypasty, która szybko zyskała popularność, stała się tematem rozmaitych teorii ze strony fanów oraz memów. Po raz pierwszy postać ta pojawiła się w przestrzeni publicznej w 2008 roku. Wówczas użytkownik o nicku "Sesseur" opublikował na YouTube historię o wspomnianej postaci. Oryginalnie postać ta "stworzyła się" w momencie, gdy Jeff wylał sobie przypadkowo wiadro kwasu na twarz, próbując umyć wannę. Istnieje jednak również inna wersja historii Jeffa the Killera - to 13-letni chłopiec, który rozpoczyna serię zabójstw po tym, jak dręczyciele oszpecają jego twarz. Na poziomie wizualnym wyróżnia się przede wszystkim swoją w pełni białą twarzą, a także charakterystycznym i przerażającym uśmiechem.

Jak poinformował The Wrap, wiadomo już, kto się zajmie tym projektem. To Savanah Moss - twórczyni internetowa, którą na TikToku obserwuje zawrotna liczba użytkowników - aż 11,4 mln. Nie ogranicza się ona jednak wyłącznie do treści związanych z tą platformą - ma na koncie m.in. krótkometrażowy horror "Funny Bunny", który zdobył uznanie na lokalnych, amerykańskich festiwalach. Oprócz niej, za filmową adaptację Jeffa the Killera będzie odpowidać studio Tongal. Moss, podobnie jak Mark Korshak i Michael McKay (obaj "Wiek Adaline"), będzie pełnić stanowisko producentki filmu.

Sama zainteresowana w rozmowie z portalem zdradziła swój stosunek do postaci i wstępny kierunek, w którym może zmierzać jej film:

Dorastałam czytając Jeffa the Killera i wszystkie horrory z creepypasty, więc z pewnością czuję nostalgiczne połączenie. W przeszłości Jeffa wykorzystałem nawet w kilku moich filmach z serii „Fever Dream”, więc to niesamowite, że teraz mam okazję pomóc w przekształceniu tej postaci w film fabularny. Zawsze uwielbiałem w Jeffie to, jak wiele z tej postaci zostało stworzone przez internet. Jeff został z ludźmi i stał się ikoną internetu. Teraz istnieje tak wiele różnych wersji jego historii, które ludzie dodawali do niej i przekształcali na przestrzeni lat. Mamy wyjątkową okazję, by wziąć postać, którą wszyscy znają i kochają, i stworzyć naprawdę przerażający, osadzony w rzeczywistości horror, jednocześnie pozostając wiernym pochodzeniu Jeffa. Nie chcę po prostu odtworzyć creepypasty – chcę, aby Jeff wydawał się przerażająco realistyczny.

To wskazuje, że możemy mieć do czynienia z czymś naprawdę interesującym - z jednej strony koncept, który przez lata był kształtowany przez użytkowników internetu, z drugiej - przeniesienie go na wielki ekran ma potencjał nie tylko finansowy, a z trzeciej strony - mamy dostać coś więcej niż wierną kopię tego, co znamy z creepypasty.

Taki kierunek byłby obiecujący, a przy odrobinie inwencji są spore szanse na stworzenie przerażającego horroru. Żadne daty ani inne nazwiska w kontekście filmowej wersji "Jeffa the Killera" nie zostały ogłoszone, ale myślę, że przy takim kąsku na horrorowym rynku, prędko poznamy kolejne informacje w tej sprawie.

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zdjęcie główne: Reddit

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