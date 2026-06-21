Fantasy lepsze niż One Piece szturmem bierze Netfliksa. Fani na to czekali

Netflix lubi się podpinać pod popularne marki. Robi to na wiele różnych sposobów. Potrafi przecież realizować animacje z dobrze znanymi nam bohaterami ("Tomb Raider: Legenda Lary Croft"). Ale to mu nie wystarcza. Zdarza mu się też tworzyć aktorskie adaptacje mang, które wcześniej dostały już uwielbiane na całym świecie anime. Tak przecież było z "One Piece". Fani nie bez powodu wyczekiwali serialu platformy z niepokojem. Przy takim "Death Note" czy "Cowboyu Bebopie" serwis srogo miłośników oryginałów (i nie tylko!) zawiódł. A mimo to w tym wypadku wszelkie obawy okazały się bezzasadne.



"One Piece" stał się sukcesem zarówno artystycznym jak i komercyjnym. Dzięki temu Netflix z pewnością siebie poszedł za ciosem. Już rok później dostaliśmy kolejny dowód na to, że platforma potrafi w aktorskie adaptacje. Wszystko za sprawą nowej wersji animacji Nickelodeona. "Awatar: Ostatni władca wiatru" nieco mniej spodobał się krytykom, ale wśród użytkowników zrobił nawet większy szał.

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Netflix - co obejrzeć?

W pierwszym tygodniu wyświetlania - cztery dni - "One Piece" obejrzeliśmy 18,5 mln razy. "Avatar: Ostatni władca wiatru" w analogicznym okresie przebił ten wynik o niecałe 3 mln. Nabiliśmy mu bowiem 21,2 mln wyświetleń. To był taki hit, że Netflix błyskawicznie dał zielone światło na kontynuację. Jak jednak wiemy, z dostarczaniem nowych odcinków swoich seriali platforma zazwyczaj się nie śpieszy. Dlatego i w tym wypadku na 2. sezon musieliśmy czekać dwa lata. Czy było warto? Zaraz się przekonamy.

2. sezon "Awatara: Ostatniego władcy wiatru" trafi na Netfliksa już w przyszły czwartek. Oznacza to, że do nowej odsłony hitowego serialu fantasy będziemy mogli zasiąść niedługo po seansie "Ręką Dantego". Co? Nie zamierzacie tego oglądać? To lepiej zmieńcie zdanie, bo o tym filmie na pewno będzie głośno. Wystarczy spojrzeć na obsadę.

W "Ręką Dantego" dosłownie gra pół Hollywood. Na ekranie zobaczymy Oscara Isaaca, Gerarda Butlera, Jasona Momoę, Gal Gadot, Ala Pacino czy Johna Malkovicha. To oni właśnie pomagają reżyserowi Julianowi Schnabelowi przedstawić historię pisarza, który pomaga gangsterowi ukraść oryginał "Bosiej Komedii". Równolegle obserwujemy jednak opowieść o XIV-wiecznym poecie tworzącym swe słynne dzieło. Razem musi to dać intelignetną rozrywkę na wieczór. W sam raz, żeby obejrzeć w środku tygodnia. Dlatego film pojawi się na Netfliksie w najbliższą środę.

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Plan na przyszły tydzień jest więc prosty: obejrzeć "Ręką Dantego", aby kolejnego dnia móc zasiąść do 2. sezonu "Awatara: Ostatniego władcy wiatru". A co w takim razie oglądać w weekend? Wiadomo, że Netflix nie pozwoli nam ot tak po prostu wyjść ze znajomymi. Najpierw trzeba będzie przecież obejrzeć "Braciszka". Na szczęście wejdzie szybko i prosto.

"Braciszek" to w końcu komedia z Johnem Ceną i Erikiem Andre. Pierwszy z nich wciela się w ułożonego agenta nieruchomości, którego świat wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat. Fabuła brzmi oczywiście wtórnie, ale na pewno nie przeszkodzi to filmowi w znalezieniu licznego grona fanów. Wygląda bowiem na to, że produkcja bezbłędnie pozwoli nam się zrelaksować w weekend po ciężkim tygodniu.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

One Piece: Alabasta 15/06/2026

Robin Hood: Książę złodziei 16/06/2026

Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys: Sezon 3 16/06/2026

Za Duży Na Bajki 3 17/06/2026

To skomplikowane 18/06/2026

Nocny pościg 18/06/2026

Och, życie 18/06/2026

Finding Forrester 18/06/2026

Podróż w niepamięć 18/06/2026

Dexter: Sezony 1-8 18/06/2026

Za wszelką cenę 18/06/2026

Wiadomości dla Isabelle 19/06/2026

Kolorowanka 19/06/2026

Oaza 19/06/2026

Dirty Dancing 2 19/06/2026

Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge 19/06/2026

Zamachowiec 19/06/2026

Kuźnia piłkarskich talentów 20/06/2026

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Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Rhythm + Flow: Włochy: Sezon 3 22/06/2026

Ryan Hamilton: This Just Hit Me 23/06/2026

Ręką Dantego 24/06/2026

Inna ja: Sezon 3 24/06/2026

Amerykański eksperyment 24/06/2026

Awatar: Ostatni władca wiatru: Sezon 2 25/06/2026

Chris i Martina: Ostatni set 26/06/2026

Braciszek 26/06/2026

Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 3 26/06/2026

Reaktywacja agenta Kima 26/06/2026

Noc w muzeum 26/06/2026

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.