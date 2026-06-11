Czy film Kolory zła 3 - Biel powstanie? Netflix ma sporo materiału do adaptowania
Po seansie filmu "Kolory zła: Czerń" wielu widzów z pewnością zadaje sobie pytanie, czy pojawi się kolejna, trzecia część serii - "Kolory zła: Biel". Co wiadomo na ten temat?
Tego kryminału z pewnością nie mogli doczekać się fani "Kolorów zła". "Czerń" to bowiem kolejna po "Czerwieni" filmowa adaptacja powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak. Produkcja zadebiutowała już na Netfliksie i to zapewne kwestia czasu, by podbiła zestawienie najchętniej oglądanych tytułów streamingowego giganta, podobnie jak "Czerwień". Czy w związku z tym Netflix zdecyduje się na kontynuację?
Kolory zła - czy będzie nowy film na Netflix?
"Czerń" dopiero co zadebiutowała w serwisie Netflix, a zatem należy jej dać jeszcze trochę czasu, aby się rozkręciła. Najpewniej wszystko zależy od tego, czy produkcja będzie chętnie oglądana przez subskrybentów serwisu. Biorąc pod uwagę, jakie wyniki wykręciła "Czerwień", druga część również może się cieszyć zainteresowaniem, a co za tym idzie - sporą oglądalnością.
Właściwie to już się dzieje: w ciągu pierwszej doby drugi film trafił na 1. miejsce najpopularniejszych hitów na liście TOP 10 Netfliksa. Wygląda zatem na to, że zamówienie trzeciej odsłony to formalność.
Na ten moment jednak Netflix nie podjął jeszcze decyzji w związku z kolejnym filem. Potencjał na pewno jest ogromny, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że materiał źródłowy jest już właściwie gotowy. "Czerń" to dopiero drugi tom z serii "Kolory zła" Sobczak, która składa się już z siedmiu tomów. Oznacza to, że streamingowy gigant ma możliwość skorzystania ze sporej ilości materiału - wystarczy tylko dać zielone światło. Następna w kolejce jest "Biel".
Fabuła filmu "Kolory zła: Czerń" skupia się na prokuratorze Leopoldzie Bilskim (w tej roli Jakub Gierszał), który po wydarzeniach z poprzedniej części trafia na Kaszuby. W miasteczku, w którym się znajduje, wcale nie jest tak spokojnie, jak mu się wydaje - Bilski trafia bowiem na nową sprawę, która w niepokojący sposób przypomina tajemnicze zaginięcie sprzed lat.
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