Lepszego serialu policyjnego użytkownicy Netfliksa nie widzieli. Nie odchodzą od ekranu

Takiego serialu policyjnego użytkownicy Netfliksa potrzebowali. Platforma go jednak nie zrobiła. Jest w niej dostępny, jako tytuł na licencji. Mowa przecież o produkcji, która oryginalnie była emitowana między 2009 a 2013 rokiem. Doczekała się w tym czasie aż pięciu sezonów. Skoro tyle trwała, cieszyła się całkiem sporym zainteresowaniem. A to i tak nic w porównaniu z szałem, jaki wzbudził gdy zadebiutował w ofercie streamingowego giganta. W Stanach Zjednoczonych stało się to ładnych parę miesięcy temu. U nas i w wielu innych krajach miało to miejsce dopiero w zeszły piątek, 9 czerwca.



Użytkownicy Netfliksa z miejsca zakochali się w tym pełnym surowego realizmu kryminale. Opowiada on o codziennych zmaganiach doświadczonych detektywów i znużonych pracą policjantów z Los Angeles. Robi to w taki sposób, że nie można się od niego oderwać. Dlatego "Gliniarze z Southland" szturmem zdobywają topki najpopularniejszych seriali. Również w Polsce. U nas produkcja okupuje aktualnie szóste miejsce zestawienia.

REKLAMA

Gliniarze z Southland - opinie o kryminale na Netfliksie

Wygląda jednak na to, że w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju "Gliniarze z Southland" powinni być znacznie wyżej. Wystarczy wczytać się w opinie zagranicznych użytkowników platformy w mediach społecznościowych. Nazywają produkcję niedocenioną perłą i jednym z najlepszych seriali policyjnych wszech czasów. Uprzedzając pytania: tak, ustawiają tytuł w jednym rzędzie z "Prawem ulicy".

Jeden z najlepszych i najbardziej niedocenionych seriali wszech czasów, właśnie zawitał na Netfliksa: "Gliniarze z Southland". Tak wysoko podnieśli poprzeczkę, że przez ostatnią dekadę trudno było mi znaleźć coś, z czego oglądania czerpałbym przyjemność



Właśnie znalazłem i skończyłem "Gliniarzy z Southland"... Nie mogłem się oderwać



Nie oglądałem "Gliniarzy z Southland", gdy wychodzili, ale właśnie skończyłem ich bindżować na Netfliksie i, jasna cholera, od początku do końca jest to jeden z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek widziałem



- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Tak, dobrze czytacie. Po obejrzeniu "Gliniarzy z Southland" na Netfliksie widzowie zastanawiają się, czemu ten kryminał został w ogóle skasowany i żałują, że nie ma większej liczby odcinków. A przecież jest ich ponad 40. Wszystkie można oglądać ciurkiem w ofercie streamingowego giganta. I wygląda na to, że, gdy odpalicie pierwszy epizod, reszta pójdzie już szybko.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"GLINIARZY Z SOUTHLAND" OBEJRZYSZ NA: GLINIARZE Z SOUTHLAND Netflix

REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.