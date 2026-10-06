Trzy nowe książki z uniwersum Sandersona są przepiękne. Kiedy premiera?

Fani Brandona Sandersona nie mają powodów do narzekania. Ten niezwykle płodny autor pracuje nad kontynuacjami zarówno cyklu „Z mgły zrodzony”, jak i „Archiwum Burzowego Światła”, a jego nowa samodzielna powieść - „The Fires of December” - doczeka się premiery już za dwa miesiące (niestety - polska data premiery nie została jeszcze ustalona). Jakby tego było mało, to w przygotowaniu jest także nowy serial osadzony w świecie Burzowego Światła oraz filmy spod szyldu „Mistborn”, a i oficjalna gra RPG osadzona w Cosmere prezentuje się świetnie.

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Tej jesieni pojawi się coś jeszcze.

Z mgły zrodzony - Cosmere RPG. Premiera nowych książek

Obecnie „Cosmere RPG” skupia się przede wszystkim na „Archiwum Burzowego Światła”, a debiuty kolejnych odsłon zaplanowano aż do 2027 r. Wkrótce jednak gra stołowa w znaczący sposób rozszerzy się o świat „Mistborn”, czyli „Z mgły zrodzonego”. Jesienią ukażą się trzy nowe książki w twardej oprawie. Nie chodzi przy tym wyłącznie o dodanie świata Scadrial - mechanika wykorzystująca metale wpłynie również na walkę i eksplorację. Gracze będą mogli ponadto wybierać między dwiema różnymi erami.

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„Mistborn” trafi do „Cosmere RPG” już lada moment, czyli - jak wspominałem - jesienią 2026 r. W tym okresie ukażą się trzy fizyczne książki w twardej oprawie:

The Mistborn Handbook

Mistborn World Guide

Mistborn Legacy

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Wspólnie tworzą one trzy podstawowe podręczniki potrzebne do rozgrywki w świecie „Z mgły zrodzonego”. Zarówno „The Mistborn Handbook”, jak i „Mistborn World Guide” zawierają informacje dotyczące Ery 1 (trylogia Vina) oraz Ery 2 (przygody Waxa i Wayne'a).

Era 1 przedstawia mroczny świat fantasy, w którym można organizować napady, mierzyć się z elementami horroru, wszczynać rebelię i brać udział w dworskich intrygach podczas balów - podobnie jak Vin i spółka w oryginalnej trylogii.

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Era 2 to z kolei świat znacznie bardziej przypominający Dziki Zachód. Przygody Waxa i Wayne'a wprowadzają elementy pulpowych historii, kryminału, tajnych frakcji oraz pojedynków z użyciem broni palnej.

Ostatnia z książek, „Mistborn Legacy”, dostarczy dodatkowych informacji na temat obu tych realiów, a także zupełnie nowej historii rozciągającej się na przestrzeni kilku pokoleń.

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Książki będzie można oczywiście kupić również w wersji cyfrowej, ale kolekcjonerzy mogą zdecydować się na wydania w twardej oprawie (które prezentują się przepięknie!). Publikacje będą zawierały mnóstwo nowych ilustracji, dzięki którym świat Sandersona zostanie przedstawiony w sposób, jakiego dotąd nie mieliśmy okazji zobaczyć. Jeśli już jesteście fanami papierowych gier RPG, warto sprawdzić temat - nawet jeśli nie znacie zbyt dobrze Sandersona.

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Premiera wydań w twardej oprawie zaplanowana jest na 4 listopada 2026 roku. „Mistborn Legacy” będzie kosztować 49,99 dolarów, natomiast „The Mistborn Handbook” i „Mistborn World Guide” wyceniono na 59,99 dolarów każdy. Dostępny będzie również Starter Set, zawierający wszystko, czego potrzeba, aby rozpocząć zabawę. W jego skład wchodzą:

Starter Rules - skrócona, 72-stronicowa wersja zasad dotyczących kampanii „Mistborn” w ramach „Cosmere RPG”.

Hope in Ashes - 48-stronicowa przygoda dla postaci na 1. poziomie. Zestaw zawiera również mapy bitewne i żetony wszystkich postaci oraz stworzeń występujących w przygodzie.

Ułatwienie pracy dla Mistrza Gry - sześć gotowych kart postaci oraz sześć kart inicjatywy.

Kości - sześć standardowych kości RPG oraz jedna specjalna kość fabularna.

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Starter Set do „Mistborn” w ramach „Cosmere RPG” kosztuje 24,99 dolarów i jest dostępny w Brotherwise Games. To niezły sposób sposób, żeby sprawdzić, czy ta gra RPG wam pasuje.

Przypomnę, że „Cosmere RPG” ma polskiego wydawcę, a w planach znajduje się również Scadrial, czyli świat „Z mgły zrodzonego”. Nie ogłoszono jednak jeszcze oficjalnie daty polskiej premiery trzech wspomnianych wyżej podręczników. Możemy jednak zakładać, że ich debiut na rodzimym rynku to kwestia niedługiego czasu.

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