Widzowie krytykują thriller od Apple TV. Apple TV: ciśniemy 2. sezon
Ponad pół roku po premierze serialu "Kobiety niedoskonałe" Apple TV ogłosił, że przedłuża swój thriller na 2. sezon. Dla części widzów był to ruch, którego się nie spodziewali, biorąc pod uwagę mieszane recenzje produkcji odcinkowej.
Zbrodnia, który burzy życie trzech przyjaciółek - na tym koncentruje się serial "Kobiety niedoskonałe", który zadebiutował w Apple TV w marcu tego roku. Produkcja jest oparta o powieść Araminty Hall o tym samym tytule i skupia się na relacji głównych bohaterek, która zostaje poddana próbie, kiedy na jaw wychodzą szokujące fakty. Brzmi jak coś, czym widzowie serwisu od Apple mogliby się zainteresować i pochwalić. Rzeczywistość okazała się być jednak inna.
Niecałe 50 proc. pozytywnych recenzji od widzów i krytyków na Rotten Tomatoes mówi więcej niż tysiąc słów. To nie jest thriller, który podbił serca subskrybentów i wydawało się, że głównie z tego powodu Apple TV nie zainwestuje w nowe odcinki. Serwis nieoczekiwanie podjął jednak decyzję o przedłużeniu produkcji na 2. sezon.
Kobiety niedoskonałe - Apple TV przedłuża thriller na 2. sezon
Tak, "Kobiety niedoskonałe" doczekają się 2. sezonu. Produkcja oficjalnie dostała zamówienie na 2. sezon, za którego sterami ponownie staną Annie Weisman i Justin Hillian. Wiadomo już, że fabuła kontynuacji skupi się na Eleanor (Kerry Washington), która powraca do swoich rodzinnych stron, czyli zamożnej czarnoskórej społeczności na Martha's Vineyard. Odkryje wówczas, że pod idylliczną powierzchnią kryje się mnóstwo sekretów i skandali, które wpłyną na jej wiedzę o swojej przeszłości.
Washington w wypowiedzi dla Apple TV wspomniała, że historia bohaterek poruszyła widzów z całego świata. Jest podekscytowana, że wróci do roli Eleanor i nie może się doczekać kontynuacji tej historii.
Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV, dodał, że platforma z entuzjazmem przyjęła możliwość kontynuacji serialu:
Po niezwykle emocjonującym pierwszym sezonie, którego wielką siłą były występy Kerry, Lizzie i Kate, z entuzjazmem przyjęliśmy możliwość kontynuacji "Kobiet niedoskonałych" z uwielbianą przez widzów Eleanor w roli głównej. Ekscytująca, nowa historia autorstwa Annie i Justina wydała nam się niezwykle interesującym kolejnym rozdziałem. Nie możemy się doczekać, aż fani będą mogli go zobaczyć.
W obsadzie "Kobiet niedoskonałych" znaleźli się: Joel Kinnaman, Kerry Washington, Elisabeth Moss, Corey Stoll i Kate Mara.
Dlaczego Apple TV podjął decyzję o przedłużeniu tak słabo - jak na tę platformę - ocenianego serialu? Odpowiedź może być jedna: oglądalność. Mimo że produkcja nie przypadła widzom do gustu, to najpewniej i tak zebrała wystarczającą liczbę odbiorców, która pozwoliła im na przedłużenie produkcji. Co ciekawe, książka, na podstawie której powstał serial, nie doczekała się kontynuacji, co oznacza, że twórcy będą musieli wymyśleć zupełnie nową historię.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.