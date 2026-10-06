Co z 5. sezonem Tulsa King? Sprawa się wyjaśniła

Taylor Sheridan wie, jak "obchodzić się" z weterenami kina. Nie będzie dalekie od prawdy stwierdzenie, że za sprawą "Yellowstone" dał nowe aktorskie życie Kevinowi Costnerowi. To ma również swoje zastosowanie wobec Stallone'a, którego najgłośniejszym projektem w tej dekadzie, z nim samym w roli głównej, był "Samarytanin" z 2022 roku. Rola Dwighta Manfrediego w "Tulsa King" była niewątpliwie przełomowa i pozwoliła "Sly'owi" znów znaleźć się na piedestale.

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5. sezon Tulsa King za rogiem, a co z 5.? Już wiemy

Zgodnie z oficjalnym opisem, w 4. sezonie "Tulsa King" Dwight (Sylvester Stallone) walczy o legitymizację swojego imperium, ochronę swoich ludzi przed skorumpowanymi politykami, niebezpiecznymi nowymi wrogami i mierzy się z druzgocącą osobistą stratą. Każdy kolejny ruch wciąga Dwighta coraz głębiej w uliczne instynkty, które zostawił w Nowym Jorku – zmieniając Tulsę w pole bitwy, a samego Dwighta - w jedyne zagrożenie, którego nikt nie może sobie pozwolić zlekceważyć.

Sylvester Stallone - kadr z serialu "Tulsa King"

Premiera czwartego sezonu serialu zbliża się wielkimi krokami - na SkyShowtime zadebiutuje on 22 października, a nowe odcinki mają się pojawiać w ramach cotygodniowego cyklu. Dotychczas liczba epizodów przypadających na jeden sezon wynosiła 9-10, więc i w "czwórce" należy się spodziewać podobnego przedziału. W świecie seriali dość częstym zabiegiem bywa ostatnio informowanie o przyszłości serialu, zanim ten ruszy z kolejnym sezonem i tak właśnie stało się tutaj - przyszłość "Tulsa King" została rozstrzygnięta.

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Jak poinformował ScreenRant, Paramount+ potwierdziło, że "Tulsa King" powróci i tym samym serial został przedłużony na 5. sezon. Co więcej, trwają już pierwsze wstępne prace, a zdjęcia, zamiast w Atlancie, będą powstawać w Nowym Jorku. Scarlet Rose Stallone, wcielająca się w Spencer, została częścią stałej obsady, a w następnym sezonie zobaczymy m.in. Erika Palladino ("Jestem Rocky"), Glenna Fleshlera ("Billions", "Joker"), Anthony'ego Skordiego ("Ostatnia rubież") i Nickolę Shreliego ("Hostel 3").

To optymistyczne informacje - zwłaszcza ta, zgodnie z którą 5. sezon serialu jest już w przygotowaniu. Oznacza to, że przerwa pomiędzy nadchodzącą czwartą odsłoną a piątą nie powinna być zbyt długa. "Tulsa King" ma to do siebie, że gdyby przyjrzeć się okienkom między ostatnim odcinkiem danego sezonu a pierwszym następnego, nigdy nie trwają one dłużej niż dwa lata. Jeśli nie dojdzie do żadnych nadprogramowych opóźnień lub innych problemów, tak i tu powinniśmy otrzymać następny sezon po minimum roku.

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Póki co jest za wcześnie na oficjalne wieści odnośnie tego, kiedy dokładnie doczekamy się "piątki", natomiast fani mogą spać spokojnie wiedząc, że nie pożegnają się w tym roku z Dwightem Manfredim na zawsze. Biorąc pod uwagę, że Taylor Sheridan ma mieć plan, zgodnie z którym "Tulsa King" miałby się skończyć na sześciu sezonach, nie ma co jeszcze nawet pisać pożegnalnej mowy - główny bohater wciąż ma parę i zdąży pokazać to widzom jeszcze nieraz.

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