Adaptacja fantasy zmieni ważny element powieści Sandersona. To konieczne

Książki fantasy Brandona Sandersona aż proszą się o sfilmowanie. Pełna napięcia akcja, częste sceny walki i liczne wolty fabularne cechujące prozę mistrza to doskonała baza dla ekranowego medium. „Z mgły zrodzony” jest właśnie takim typem opowieści - nic dziwnego, że Apple TV zacznie rozwijanie swojej wersji uniwersum Cosmere od tego tytułu. Jest jednak jeden warunek: by odnieść sukces, film będzie musiał zmodyfikować pewną zasadę, którą kieruje się Sanderson w swoich książkach, jeśli chce dotrzeć do szerokiej publiczności. I sprawić, by kolejne adaptacje w uniwersum dostały zielone światło.

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Wiadomo: kluczowe jest przyciągnięcie jak największej liczby widzów. Aby „Mistborn” stał się fenomenem na miarę największych hitów fantasy, musi wziąć przykład z najlepszych - w tym przypadku z pierwszych sezonów „Gry o tron”. Powinien zatem zainteresować zarówno wiernych czytelników Sandersona, miłośników fantasy, jak i widzów niezaznajomionych z jego twórczością, niesiedzących w gatunku. A to oznacza konieczność przekształcenia jednego z kluczowych elementów formuły, która wyróżnia te uwielbiane książki.

Z mgły zrodzony - zmiany w adaptacji fantasy Sandersona

Chodzi, rzecz jasna, o znaczenie i złożoność systemów magii. Jasne - dynamiczna akcja i zaskakujące zwroty fabularne to znaki rozpoznawcze książek z cyklu, ale „Z mgły zrodzony” słynie przede wszystkim z precyzyjnie zaprojektowanych modeli korzystania z czarów.

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W serii występuje ich kilka. Fundamentem świata jest Allomancja, czyli magia oparta na splataniu i wykorzystaniu metali, ale istotną rolę odgrywają również Feruchemia i Hemalurgia. Każdy z tych systemów rządzi się jasno określonymi zasadami, które Sanderson szczegółowo przedstawia i konsekwentnie stosuje w swoich książkach. Problem w tym, że takie szczegóły mogą być trudne do zrozumienia czy wręcz zniechęcające i wybijające z rytmu dla osób mniej obeznanych z fantastyką, szczególnie w ramach z założenia dynamicznej realizacji.

W związku z tym filmowy „Z mgły zrodzony” będzie musiał uprościć przedstawione w książkach założenia i zrezygnować z prezentacji części ich technicznych szczegółów. Sanderson przyznał to oficjalnie podczas występu w podcaście „Very Really Good”. Opowiadając o pracy nad scenariuszem, wyjaśnił przy okazji, że „będzie musiał uprościć niektóre zdolności”, a te mniej istotne prawdopodobnie pozostaną gdzieś w tle, pojawiając się w formie smaczków dla fanów.

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Takie zmiany są nieuniknionym elementem ekranizacji najbardziej rozbudowanych cykli fantasy. Ten przypadek może jednak zaboleć wielu fanów - w końcu sposoby funkcjonowania magii w Cosmere stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych, wyróżniających na tle innych dzieł i cenionych elementów twórczości Sandersona. Oglądanie historii, w której ten aspekt zostanie przepisany, może być dla nich... specyficznym doświadczeniem.

Oczywiście - każda adaptacja musi dokonywać selekcji materiału, a w przypadku rozbudowanej fantastyki nie sposób przenieść na ekran wszystkiego. Najważniejsze będzie znalezienie odpowiedniej równowagi: film powinien pokazać najciekawsze, najbardziej fundamentalne i powszechnie cenione elementy świata, tak by zadowolić czytelników i jednocześnie zainteresować nowych odbiorców, nie przytłaczając ich nadmiarem objaśnień. Pociesza fakt, że za wprowadzanie zmian będzie odpowiadać sam Sanderson - a jeśli mielibyśmy komuś w tej kwestii zaufać, to właśnie jemu.

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