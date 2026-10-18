Nowy film reżysera Primetime to arcydzieło. Widzowie ocenili
Z recenzji widzów wynika, że prawdopodobnie doczekaliśmy się najlepiej ocenianego filmu tego roku, który już przeszedł do historii. Tego szaleństwa nikt nie mógł przewidzieć.
Lance Oppenheim dostarczył w tym roku widzom 2 filmy, jeden po drugim. Pierwszy to kryminał "Primetime" z Robertem Pattinsonem, który koncentruje się na charyzmatycznym reporterze telewizyjnym. Drugi to dokument "Zobaczysz wszystko" o skazanej za oszustwa Elizabeth Holmes. To właśnie ta produkcja zachwyciła użytkowników Letteboxd, czyli serwisu, gdzie można wyrażać opinie na temat filmów i seriali. Dzięki temu stała się ona najwyżej ocenianą produkcją w historii tej platformy.
Zobaczysz wszystko - najwyżej oceniany film w historii platformy Letterboxd
Film dokumentalny "Zobaczysz wszystko" nie dotarł jeszcze oficjalnie do Polski, jednak widzowie za granicą mieli już okazję go obejrzeć. W efekcie, po zaledwie jednym dniu na wielkich ekranach, produkcja studia A24 pobiła rekord w serwisie Letterboxd, stając się najwyżej ocenianym filmem pełnometrażowym w historii tej platformy. Na ten moment produkcja może pochwalić się niemal perfekcyjną oceną: 4,8 na 5 gwiazdek. W serwisie IMDb przy tytule widnieje natomiast ocena 9,4 na 10 gwiazdek, co jest wynikiem oszałamiającym, biorąc pod uwagę, że "Zobaczysz wszystko" nie dotarło jeszcze do wszystkich krajów.
Poprzednim rekordzistą Letterboxd był dramat akcji "Harakiri" Masaki Kobayashiego z 1962 r. Na ten moment posiada on ocenę 4,7 na 5 gwiazdek przy 15 tys. recenzji. "Zobaczysz wszystko" oceniło natomiast 2,3 tys. osób, lecz na bardziej wiarygodny wynik trzeba jeszcze poczekać do dnia premiery w większości krajów, w tym w Polsce. Po takiej reklamie widzowie z pewnością zainteresują się tytułem i będą chcieli sprawdzić, z jakiego powodu inni tak wysoko go ocenili.
Akcja filmu "Zobaczysz wszystko" rozgrywa się na 34 dni przed momentem, w którym założycielka firmy Theranos, Elizabeth Holmes, ma rozpocząć odbywanie kary 11 lat więzienia za oszukanie inwestorów na miliony dolarów. Holmes zaprasza do swojego domu filmowca Nathana Fieldera, aby opowiedzieć mu swoją wersję wydarzeń. To, co następuje później, przeradza się w coraz bardziej niekonwencjonalne doświadczenie i zmienia zasady filmu dokumentalnego.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.