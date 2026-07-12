Farma Bagiego zostanie usunięta. Widzowie nie mają wiele czasu
Bagi poinformował, że "Farma Bagiego" zostanie usunięta z serwisu YouTube. Najwyraźniej w taki sposób został rozwiązany konflikt między twórcą a przedsiębiorstwem produkcyjnym Fremantle, który na mocy praw autorskich początkowo zablokował emisję nowych odcinków programu influencera. Bagi poinformował, do kiedy jego "Farma" będzie dostępna w sieci.
"Farma Bagiego" to reality show, w którym 9 influencerów rywalizuje ze sobą w rozmaitych zadaniach na tytułowej farmie. Kiedy pierwszy odcinek został już pokazany, nie zagrzał miejsca na YouTubie - niedługo po premierze został zablokowany i nie można było go obejrzeć. Początkowo po próbie odtworzenia materiału pojawiał się komunikat: "Ten film zawiera treści partnera Fremantle International, który zablokował go na mocy praw autorskich". W międzyczasie sporo osób zauważyło podobieństwo między "Farmą Bagiego" a "Farmą" Polsatu. Kolejny odcinek, który miał być dostępny dla widzów kilka dni później, już się nie pojawił.
Bagi przez jakiś czas milczał, próbując ugasić pożar. Ostatecznie "Farma Bagiego" wróciła na YouTube'a, gdzie pojawiły się wszystkie odcinki. Ci, którzy jeszcze ich nie widzieli lub chcieliby obejrzeć program ponownie, będą musieli się pospieszyć. Influencer poinformował, że jego "Farma" zniknie z sieci, a użytkownicy mają ograniczony czas na jej obejrzenie.
Farma Bagiego znika z YouTube. Będzie dostępna przez ograniczony czas
Bagi poinformował, że "Farma Bagiego" będzie dostępna na YouTube przez ograniczony czas. Ogłoszenie na ten temat pojawiło się niedługo po finale programu, który został pokazany 7 lipca. W wiadomości influencer ujawnił, do kiedy pierwsza edycja jego formatu będzie dostępna w sieci.
Jesteśmy kilka dni po finale "Farmy Bagiego", wiem i widzę w statystykach, że dużo osób ogląda odcinki po jakimś czasie. Dlatego daję znać, że na obejrzenie całej pierwszej edycji "Farmy Bagiego" macie czas do 26.07, po tej dacie odcinki znikną z mojego YouTube.
Nie znamy kulis tego, w jaki sposób został rozwiązany konflikt między Bagim, Polsatem a Fremantle, ale najprawdopodobniej właśnie tak. Można przypuszczać, że influencer otrzymał pozwolenie na dalszą emisję "Farmy Bagiego", ale tylko przez ograniczony czas.
Na koniec Bagi dodał, że być może będzie to dla widzów "dodatkowa motywacja", aby obejrzeć cały program, bo już niedługo nie będzie on nigdzie dostępny.
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