Uczestnicy Love is Blind wcale nie szukają miłości. Interesuje ich coś innego
Przed premierą drugiej części "Love is Blind: Polska" jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się filmiki uczestników programu. Niezależnie od tego, czy byli oni bardziej, czy mniej wyeksponowani w realty show, wniosek nasuwa się jeden: oni nie przyszli do formatu, aby znaleźć miłość - oni chcieli po prostu zostać influencerami.
"Love is Blind: Polska" to program, który zebrał sporą publiczność wśród subskrybentów Netfliksa i obecnie dyskutuje o nim mnóstwo osób. Twórcy internetowi nagrywają materiały, komentując kolejne odcinki reality show, a tiktokerzy diagnozują każdą parę i spekulują, która w wielkim finale powie sakramentalne "tak". Krótko mówiąc, o formacie mówią teraz w zasadzie wszyscy, do których dotarły wieści o polskiej edycji "Love is Blind".
Niedługo przed premierą drugiej transzy odcinków, na TikToku jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się krótkie nagrania osób, które wzięły udział w programie, ale ich historia nie była tak wyeksponowana jak pozostałych par. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno przyszli oni do programu, by wziąć udział w eksperymencie, czy może po prostu zobaczyli okazję na swoje pięć minut i postanowili kuć żelazo póki gorące.
Uczestnicy Love is Blind: Polska opanowali TikToka
Na TikToku przede wszystkim rzucają się w oczy Ci uczestnicy, którzy się zaręczyli, ale nie pokazano ich w programie. Poinformował o tym Radek - ujawnił on, że zaręczył się z Gosią. Zanim zdradził widzom ten fakt, na ten temat powstało kilka innych nagrań. Z kolei na profilu Gosi, programowej narzeczonej Radka, również pojawiło się mnóstwo filmików nawiązujących do "Love is Blind: Polska".
Sporą ilość filmików na temat uczestnictwa w "Love is Blind: Polska" nagrała również Ewelina. Najpierw ogłosiła, że pojawi się w programie, a następnie ujawniła, że zaręczyła się z Kamilem. Ich historia nie została jednak wyeksponowana, ponieważ po niecałej dobie zerwali oni zaręczyny. W kolejnych nagraniach wyjaśniła również, dlaczego właściwie zdecydowała się na udział w reality show Netfliksa. Jest tego całkiem dużo.
O nowym statusie związku poinformowała także Karolina. Uczestniczka ujawniła, że zaręczyła się w programie, a po tym, gdy inne wybrane pary poleciały na podróż przedślubną, ona i jej narzeczony, którego tożsamości nie ujawniła, polecili razem na Sycylię. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu i tuż po przyjeździe do Warszawy i powrotu do rutyny para się rozstała.
Wideo nawiązujących do programu pojawiło się tak dużo, że w pewnym momencie internauci zaczęli je parodiować i wytykać uczestnikom, że mają parcie na szkło. Ale w zasadzie nie ma się co dziwić, że każdy próbuje wykorzystać swoje pięć minut sławy. A widać, że te rolki nawiązujące do "Love is Blind: Polska" są bardzo chętnie przez widzów oglądane. Kulisy tego programu są dla nich z pewnością bardzo interesujące - najczęściej zadają oni pytania o to, dlaczego nie wszystkie pary zostały pokazane i jakim kluczem kierowała się produkcja, wybierając tych uczestników, którzy pojadą do Grecji.
Dla uczestników polskiej edycji "Love is Blind" to z kolei szybki zastrzyk popularności. Nie wszyscy zdecydowali się pozostać w związkach narzeczeńskich, a po zerwaniu zaręczyn mogli wrócić nie tylko na rynek matrymonialny, ale również do internetu. Początkowo zapewne będą budować swoją sławę na uczestnictwie w programie, a później być może przekują ją w coś, dzięki czemu będą mogli wybić się w sieci i zostać influencerami.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- W Love is Blind: Polska nie pokazano wszystkiego. Czuję się oszukana
- Zasady w Love is Blind: Polska. O co chodzi w programie?
- Obejrzałam Love is Blind: Polska na Netfliksie. Było niezręcznie
- O której premiera Love is Blind: Polska? Nowe odcinki już zaraz na Netfliksie
- Dlaczego uczestnicy w Love is Blind mają złote kieliszki? Wyjaśniamy