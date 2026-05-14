Uczestnicy Love is Blind wcale nie szukają miłości. Interesuje ich coś innego

Ładowanie...

"Love is Blind: Polska" to program, który zebrał sporą publiczność wśród subskrybentów Netfliksa i obecnie dyskutuje o nim mnóstwo osób. Twórcy internetowi nagrywają materiały, komentując kolejne odcinki reality show, a tiktokerzy diagnozują każdą parę i spekulują, która w wielkim finale powie sakramentalne "tak". Krótko mówiąc, o formacie mówią teraz w zasadzie wszyscy, do których dotarły wieści o polskiej edycji "Love is Blind".

Niedługo przed premierą drugiej transzy odcinków, na TikToku jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się krótkie nagrania osób, które wzięły udział w programie, ale ich historia nie była tak wyeksponowana jak pozostałych par. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno przyszli oni do programu, by wziąć udział w eksperymencie, czy może po prostu zobaczyli okazję na swoje pięć minut i postanowili kuć żelazo póki gorące.

REKLAMA

Uczestnicy Love is Blind: Polska opanowali TikToka

Na TikToku przede wszystkim rzucają się w oczy Ci uczestnicy, którzy się zaręczyli, ale nie pokazano ich w programie. Poinformował o tym Radek - ujawnił on, że zaręczył się z Gosią. Zanim zdradził widzom ten fakt, na ten temat powstało kilka innych nagrań. Z kolei na profilu Gosi, programowej narzeczonej Radka, również pojawiło się mnóstwo filmików nawiązujących do "Love is Blind: Polska".

Sporą ilość filmików na temat uczestnictwa w "Love is Blind: Polska" nagrała również Ewelina. Najpierw ogłosiła, że pojawi się w programie, a następnie ujawniła, że zaręczyła się z Kamilem. Ich historia nie została jednak wyeksponowana, ponieważ po niecałej dobie zerwali oni zaręczyny. W kolejnych nagraniach wyjaśniła również, dlaczego właściwie zdecydowała się na udział w reality show Netfliksa. Jest tego całkiem dużo.

O nowym statusie związku poinformowała także Karolina. Uczestniczka ujawniła, że zaręczyła się w programie, a po tym, gdy inne wybrane pary poleciały na podróż przedślubną, ona i jej narzeczony, którego tożsamości nie ujawniła, polecili razem na Sycylię. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu i tuż po przyjeździe do Warszawy i powrotu do rutyny para się rozstała.

Wideo nawiązujących do programu pojawiło się tak dużo, że w pewnym momencie internauci zaczęli je parodiować i wytykać uczestnikom, że mają parcie na szkło. Ale w zasadzie nie ma się co dziwić, że każdy próbuje wykorzystać swoje pięć minut sławy. A widać, że te rolki nawiązujące do "Love is Blind: Polska" są bardzo chętnie przez widzów oglądane. Kulisy tego programu są dla nich z pewnością bardzo interesujące - najczęściej zadają oni pytania o to, dlaczego nie wszystkie pary zostały pokazane i jakim kluczem kierowała się produkcja, wybierając tych uczestników, którzy pojadą do Grecji.

Dla uczestników polskiej edycji "Love is Blind" to z kolei szybki zastrzyk popularności. Nie wszyscy zdecydowali się pozostać w związkach narzeczeńskich, a po zerwaniu zaręczyn mogli wrócić nie tylko na rynek matrymonialny, ale również do internetu. Początkowo zapewne będą budować swoją sławę na uczestnictwie w programie, a później być może przekują ją w coś, dzięki czemu będą mogli wybić się w sieci i zostać influencerami.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 14.05.2026 16:38

Ładowanie...

REKLAMA