Twórca Yellowstone kręci film. Wraca do korzeni
Film Taylora Sheridana został oficjalnie ogłoszony. Akcyjniak od twórcy "Yellowstone" będzie pierwszą od 5 lat produkcją, która zadebiutuje na wielkich ekranach. Co już wiadomo na jej temat?
Seriali Taylora Sheridana nikomu nie trzeba przedstawiać. "Yellowstone" i całe jego uniwersum, "Tulsa King" czy "Burmistrz Kingstown" to tylko niektóre pozycje w bogatym portfolio uznanego twórcy, które notabene wciąż prężnie się rozwija. W planach jest również realizacja "Frisco King", czyli spin-offu "Tulsa King", a także kontynuacja "Rancza Duttonów" i "Marshals". Sporo tego.
Twórca serialowych westernów i akcyjniaków nie osiada jednak na laurach, wciąż pracując nad nowymi tytułami. Tym razem pojawiła się informacja, że jest on w trakcie realizacji nowego filmu. Sheridan ma już, co prawda, na swoim koncie scenariusze do takich produkcji pełnometrażowych jak "Sicario", "Aż do piekieł" czy "Wind River. Na przeklętej ziemi", ale teraz, po pięcioletniej przerwie, wraca do gry za sprawą filmu "F.A.S.T.".
F.A.S.T. to nowy film akcji Taylora Sheridana. Kiedy premiera w kinach?
"F.A.S.T." trafi do kin i pojawiła się już nawet data premiery. Początkowo najnowsza produkcja Sheridana miała być dostępna dla widzów wczesną wiosną 2027 roku, jednak ostatecznie została ona przesunięta. Premiera "F.A.S.T." w kinach została zaplanowana na 14 maja 2027 roku. Data premiery wydaje się być korzystna i dobrze przemyślana - w końcu to moment, kiedy rozpoczyna się letni sezon kinowych hitów. Mimo że Sheridan stworzył potężną markę i nie potrzebuje raczej ogromnej promocji, to ta dogodna data z pewnością da produkcji dobry rozbieg. W końcu to pierwszy film Sheridana od 5 lat.
O "F.A.S.T." wiadomo już całkiem sporo. Za kamerą produkcji stanie Ben Richardson, który miał już okazję współpracować z Sheridanem - jest odpowiedzialny za reżyserię takich tytułów jak "1883", "1923", a w przypadku "Yellowstone" był operatorem zdjęć. Pracował również z Sheridanem nad jego poprzednim filmem, czyli "Ci, którzy życzą mi śmierci". Nic zatem dziwnego, że to właśnie na tego reżysera postawił twórca "Yellowstone". Sam Sheridan będzie natomiast autorem scenariusza.
Fabuła "F.A.S.T." koncentruje się na byłym komandosie sił specjalnych, w którego wcieli się Brandon Sklenar. Mężczyzna, który stoi na życiowym rozdrożu, zostaje zwerbowany przez DEA do rozbicia grupy handlarzy narkotyków wspieranych przez CIA. Obok Sklenara w filmie pojawią się również: Juliana Canfield, LaKeith Stanfield, Jason Clarke i Sam Clafin. Więcej informacji na ten temat z pewnością pojawi się bliżej terminu premiery.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.